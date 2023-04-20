待業空窗期，若發生「健保中斷」時該怎麼補投保？

文：Ching

離職後，健保中斷了該怎麼辦？轉換工作期間，除了須留意最後一個月的薪水，老闆有沒有算給你正確數字以外，勞健保退保、轉出的時間點也是大家最常遺忘的重點之一。

尤其在農曆年後的轉職潮，不少人會覺得先辭職、再專心找新工作，然而這段待業空窗期，極有可能造成自己的健保投保中斷，這時候又該怎麼處理剩餘的健保費用呢？

健保中斷是什麼？哪些情況會發生中斷投保？

首先，請容我先帶你初步認識一下「健保中斷」的定義。簡單來說，因為健保屬於強制性社會保險，因此凡是符合投保資格的對象，一律都要依規定加保。 而若加保後，因為轉換工作、投保身分變更、搬家換地址等個人因素，又或者是投保單位資料填寫錯誤的原因，導致曾有一段時間未加入全民健保，也沒有繳納健保費，造成投保紀錄未完整銜接，就是俗稱的「健保中斷」。

健保中斷怎麼辦？補辦投保手續怎麼做？

1. 健保中斷期間，為其他公司、行號或機關的員工

此時請至原單位補辦投保手續。

2. 健保中斷期間，為職業工會或農會會員

請至職業工會或農會補辦投保手續。

3. 健保中斷期間，若無工作但有眷屬可以依附

請至眷屬的投保單位補辦投保手續。

4. 若上述3種狀況皆不符合

則需到個人戶籍所在地的鄉鎮市區公所補辦投保手續。

當健保中斷後，重新投保需要補繳多少費用呢？原則上，無論你發生什麼原因導致健保中斷，健保署都會主動寄發「中斷投保保險費通知單暨繳款單」給你，並請在寬限期滿前，持該這張單子至金融機構照額繳納，也就完成補辦中斷投保手續。

除此之外，若你是依附在眷屬投保單位投保健保，那麼健保費用會和眷屬的自負保險費一樣，而且依附在同一個人身上的眷屬人口超過3人以3人計費，連同員工最多收4個人的健保費。 而若是到區公所投保的話，自今年1月份開始，每人每月自付的健保費用已從過去的749元，調漲為一個月826元。

不處理健保中斷，會損失什麼權益嗎？

看完以上說明，是否有更加清楚健保投保的相關注意事項呢？但相信你還是有一個小疑問，那就是「如果我忘記了，健保中斷會怎麼樣嗎？」其實最先影響到的仍是你的就醫權利，甚至還需要先自行墊付醫療費用。

1. 無法持健保卡看病，需自費就醫

就如上述提到的健保中斷後，不僅無法享有健保帶來的權益，就連生病看醫生，也都會因為你中斷投保，需要全額自付醫療費用。而若收到繳款單後卻仍遲遲不繳健保費，也會再額外產生一筆滯納金。

2. 自費就醫後，申請退還費用超麻煩

另一方面，雖說自行墊付醫療費用後，後續補繳中斷健保費後，可以申請退還醫療費用，但仍有時間上的限制。 對此，健保署也曾提到，中斷投保期間，如有自費就醫情形，可於繳清中斷投保保險費後6個月內，檢具醫療費用收據正本及費用明細、全民健康保險特殊情況自墊醫療費用核退申請書，向本署各分區業務組申請核退中斷投保期間的自墊醫療費用。

最後，小編也要再次提醒，無論你是最近有意跳槽，或是年後才要換新工作的求職朋友，在這段轉換工作的空窗期，可千萬別忘了要去處理自己的健保投保事項喔。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九