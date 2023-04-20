待業空窗期，若發生「健保中斷」時該怎麼補投保？
我們想讓你知道的是
在兩段工作期間如果中間有空窗期，有可能發生所謂的「健保中斷」，除了會導致需要自費就醫外，復保後申請退還費用也很麻煩。這時候該怎麼辦呢？
文：Ching
離職後，健保中斷了該怎麼辦？轉換工作期間，除了須留意最後一個月的薪水，老闆有沒有算給你正確數字以外，勞健保退保、轉出的時間點也是大家最常遺忘的重點之一。
尤其在農曆年後的轉職潮，不少人會覺得先辭職、再專心找新工作，然而這段待業空窗期，極有可能造成自己的健保投保中斷，這時候又該怎麼處理剩餘的健保費用呢？
健保中斷是什麼？哪些情況會發生中斷投保？
首先，請容我先帶你初步認識一下「健保中斷」的定義。簡單來說，因為健保屬於強制性社會保險，因此凡是符合投保資格的對象，一律都要依規定加保。
而若加保後，因為轉換工作、投保身分變更、搬家換地址等個人因素，又或者是投保單位資料填寫錯誤的原因，導致曾有一段時間未加入全民健保，也沒有繳納健保費，造成投保紀錄未完整銜接，就是俗稱的「健保中斷」。
健保中斷怎麼辦？補辦投保手續怎麼做？
一般來說，求職朋友會碰到健保投保中斷的情況，實務上最常見的應該就是大家的待業空窗期。舉例來說，剛出社會沒多久的阿翰，想趁年輕轉換工作跑道，因此決定現職工作做到1月31日為止，並在休息2個月後，終於在4月1日順利到新公司報到。
然而，在這段待職期間，阿翰一直很疑惑：｢咦？我最近怎麼都沒收到健保的繳費單？我到底還有沒有健保呢？｣而此時最快的處理方式，就可使用健保署提供的智能客服服務，先了解自己的投保狀況，萬一不小心發現有中斷投保，再依照以下4種類型，前往相關單位辦理健保補辦手續。
1. 健保中斷期間，為其他公司、行號或機關的員工
此時請至原單位補辦投保手續。
2. 健保中斷期間，為職業工會或農會會員
請至職業工會或農會補辦投保手續。
3. 健保中斷期間，若無工作但有眷屬可以依附
請至眷屬的投保單位補辦投保手續。
4. 若上述3種狀況皆不符合
則需到個人戶籍所在地的鄉鎮市區公所補辦投保手續。
當健保中斷後，重新投保需要補繳多少費用呢？原則上，無論你發生什麼原因導致健保中斷，健保署都會主動寄發「中斷投保保險費通知單暨繳款單」給你，並請在寬限期滿前，持該這張單子至金融機構照額繳納，也就完成補辦中斷投保手續。
除此之外，若你是依附在眷屬投保單位投保健保，那麼健保費用會和眷屬的自負保險費一樣，而且依附在同一個人身上的眷屬人口超過3人以3人計費，連同員工最多收4個人的健保費。
而若是到區公所投保的話，自今年1月份開始，每人每月自付的健保費用已從過去的749元，調漲為一個月826元。
不處理健保中斷，會損失什麼權益嗎？
看完以上說明，是否有更加清楚健保投保的相關注意事項呢？但相信你還是有一個小疑問，那就是「如果我忘記了，健保中斷會怎麼樣嗎？」其實最先影響到的仍是你的就醫權利，甚至還需要先自行墊付醫療費用。
1. 無法持健保卡看病，需自費就醫
就如上述提到的健保中斷後，不僅無法享有健保帶來的權益，就連生病看醫生，也都會因為你中斷投保，需要全額自付醫療費用。而若收到繳款單後卻仍遲遲不繳健保費，也會再額外產生一筆滯納金。
2. 自費就醫後，申請退還費用超麻煩
另一方面，雖說自行墊付醫療費用後，後續補繳中斷健保費後，可以申請退還醫療費用，但仍有時間上的限制。
對此，健保署也曾提到，中斷投保期間，如有自費就醫情形，可於繳清中斷投保保險費後6個月內，檢具醫療費用收據正本及費用明細、全民健康保險特殊情況自墊醫療費用核退申請書，向本署各分區業務組申請核退中斷投保期間的自墊醫療費用。
最後，小編也要再次提醒，無論你是最近有意跳槽，或是年後才要換新工作的求職朋友，在這段轉換工作的空窗期，可千萬別忘了要去處理自己的健保投保事項喔。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
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搭載65W GaN氮化鎵快充技術
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更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。