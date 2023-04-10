嘉義市領先全國防癌政策 國中男女免費接種HPV 9價疫苗 防治頭頸癌及子宮頸癌 跟進歐美40國新趨勢 進階落實台灣兩性平權

嘉義市政府領先全國，國中男女生皆享有免費施打HPV(人類乳突病毒) 9價疫苗之權利，享有完整的HPV防癌政策。此意謂除了中央衛福部提供的國中女生公費施打HPV 9價疫苗外，嘉義市自今年起，獨步全國進一步擴大提供國中男生也能免費施打；今年估計將有1,500名國中男生受惠。

不分男女八成機率感染HPV病毒 男性被傳染高過女性

根據國健署資料，不論男女皆有約八成的機率接觸HPV病毒。研究發現男性自行清除HPV病毒的能力較女性差，而持續性感染HPV病毒可能會導致某些癌症或其他疾病；比如說感染HPV病毒除導致女性癌症如子宮頸癌、陰道癌、外陰癌外，更與頭頸口咽癌、肛門癌、陰莖癌等男性癌症相關，以及復發率極高的生殖器疣等疾病。

臺灣兒童感染症醫學會指出，HPV病毒從女性傳染給男性機率，比男性傳給女性更高，也就是說，男性被傳染風險較高；加上男性並沒有如女性子宮頸抹片般的常規篩檢，不易提早發現HPV相關癌前病變，因此呼籲9-14歲男女生都應依醫囑施打HPV疫苗，提早降低暴露在HPV感染的風險。

最重性別平權城市 嘉市同步WHO 47國 男女共同施打HPV疫苗

目前根據WHO統計，全球現已有47個國家提供國中男女兩性共同接種HPV 9價疫苗，例如歐盟、美、加、英、澳等先進國家。自去年(2022)起，除了國健署提供給國中女生的HPV 9價疫苗外，嘉義市超前台灣所有縣市，率先跟上世界趨勢，自籌經費納入國中男生施打HPV疫苗，打造嘉義市成為防治HPV相關癌症之健康城市，躍升全台最重視公衛之首善之都。

嘉義市堪稱最具女力代表城，升格後也是女性多於男性的城市，第四度當選嘉義市長的黃敏惠任期已長達13年，成為台灣地方自治史上同一縣市最久任的民選首長。黃敏惠市長一上任立刻公布此兩性受惠之防癌政策，成為全台22縣市中，最前瞻最創新且最重性別平權的公衛城。

嘉義市兩性HPV 疫苗4月開打 嘉市加碼1500名男學生受惠

嘉義市規劃在今年4月進入校園開打HPV 9價疫苗，只要是就讀嘉義市國中之110年入學國中男生，或是112年2月1日前設籍於嘉義市，非就讀於本市國中且出生日期為97年9月2日至98年9月1日之男生，都可以享有HPV 9價疫苗施打資格。在籍不在學的學生，嘉義市衛生局將寄發接種通知單至學生戶籍地，再於規定時程內持相關文件至合約診所施打即可。

HPV疫苗如同流感疫苗，民眾可能擔心嚴重不良反應或自體免疫問題等，一般在發生後1-2天內即可自然恢復，包括注射部位局部疼痛、紅腫等。不過，在2016年世界衛生組織全球疫苗安全委員會(GACVS)評估HPV疫苗安全性數據，認為無科學證據證明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。若有相關疑惑，亦可以在施打前諮詢醫師。