以色列報復性空襲敘利亞、黎巴嫩，艾格撒清真寺引爆中東衝突重點一次看
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4月8日，敘利亞向以色列發射了3枚火箭炮，4月9日，以色列派出無人機進行報復空襲，目標瞄準敘利亞首都大馬士革的軍事用地、雷達以及砲彈台。以色列總理納坦亞胡上任後，約旦河西岸的暴力事件激增，主因為納坦雅胡擴大侵害了穆斯林，在耶路撒冷禮拜的權利。而近日適逢猶太人逾越節、伊斯蘭齋戒月和基督教復活節重疊期間，耶路撒冷也處於緊張、高度戒備的狀態。
結合《CNN》與《NBC》報導，4月6日以色列警方進入艾格撒清真寺，和前去做禮拜的穆斯林民眾發生衝突後，引發周邊國家不滿。4月8日，敘利亞向以色列發射了6枚火箭彈，其中3枚進入以國領土，1枚落在以國佔領的戈蘭高地。隔（9）日，以色列派出無人機空襲敘利亞首都大馬士革的軍事用地（Military compound）作為反擊。
目前，以軍尚未報告敘利亞的攻擊，是否造成任何傷亡，敘利亞則表示已對以色列的空襲作出回應，並聲稱攔截了一些以色列的導彈。
中東緊張局勢升溫時間線
- 艾格撒清真寺爆警民衝突
4月6日，以色列警方以「驅逐煽動份子」為由，進入穆斯林聖地艾格薩清真寺，與民眾發生衝突，逮捕了超過350人。此舉引發周圍許多穆斯林國家不滿，也讓中東緊張局勢升溫，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯則譴責此舉為「前所未有的罪行」。
- 黎巴嫩向以色列發射34枚火箭彈，以國空襲加薩走廊回應
同（6）日，黎巴嫩向以色列發射了34枚火箭彈。以色列軍方表示，有25枚砲彈被軍方攔截，另有5枚砲彈擊中了以國領土。這也是黎巴嫩近17年來最大的火箭彈襲擊行動。
這次攻擊據信是在黎巴嫩境內的「哈馬斯」組織所為，雖然「哈馬斯」組織沒有明說自己發動空襲，不過在警民衝突爆發後，當時人在黎巴嫩的哈瑪斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh），即表示自己不會袖手旁觀。這次行動也受到了黎巴嫩激進組織「真主黨」的支持。
隔（7）日，以色列軍方，向位於黎巴嫩南部與加薩走廊的哈馬斯組織成員發動空襲，報復黎巴嫩的火箭彈攻擊。以色列軍方在推特上表示：「以色列國防軍不會允許哈馬斯組織在黎巴嫩境內活動，並要求黎巴嫩政府對從其領土進行的每一次攻擊負責。」
- 以色列女性遭巴勒斯坦槍手擊斃
4月7日，一個以色列家庭於開車途中，遭到巴勒斯坦的槍手襲擊，年紀分別為20歲與15歲的女子，瑪雅・狄伊（Maia Dee）與芮納・狄伊（Rina Dee）遭槍擊身亡，其母親利亞・狄伊（Leah Dee）在手術後情況仍然危急。
4月9日，罹難者的父親在其葬禮上表示：「今天，在看到整個國家與我們一起悲痛後，我們證明猶太人民是團結的。」
- 以色列稱穆斯林再度關上艾格撒清真寺大門，引來約旦警告
《CNN》報導指出，4月8日，以色列警方再次聲稱，許多年輕人進入艾格撒清真寺，並無緣無故地關上清真寺的門。以色列鄰國約旦隨後警告，如果以色列軍隊再次襲擊這座清真寺，將會有「災難性後果」。
約旦外交部發言人馬賈利（Sinan al Majali）在4月8日發布聲明表示：「如果以色列警察再次襲擊禮拜者，企圖清空清真寺，為大規模入侵做準備，會使中東局勢更加緊張和暴力，每個人都會為此付出代價。」他補充，以色列政府須對在耶路撒冷、巴勒斯坦以及艾格薩清真寺的衝突負責。
在約旦發出警告之後，以色列外交部也在4月9日發表聲明稱：「將自己封鎖在艾格撒清真寺內的人，是一群危險的暴徒，他們被哈馬斯和其他恐怖組織激進化和煽動。」
- 20歲巴勒斯坦男子遭以軍殺害
4月8日晚上，巴勒斯坦當局表示，以色列國防軍在約旦河西岸的阿祖鎮（Azzoun），殺害了一名20歲的巴勒斯坦男子。該名男子被以軍擊中腹部和胸部，送醫後不治身亡。
以色列軍方在一份聲明中表示：「在進行例行活動後，多名嫌疑人向阿祖鎮的以色列士兵投擲了爆炸裝置。」 聲明補充，以軍向這些人發射了實彈，一人被擊中，以色列軍方沒有士兵傷亡。
- 敘利亞火箭炮攻擊以色列，以軍空襲回應
根據《華盛頓郵報》報導，4月8日，敘利亞向以色列發射了3枚火箭炮，4月9日，以色列派出無人機進行報復空襲，目標瞄準敘利亞首都大馬士革的軍事用地、雷達以及砲彈台。
《華盛頓郵報》指出，在以色列總理納坦亞胡（Benjamin Netanyahu）上任後，約旦河西岸的暴力事件激增，主因為納坦雅胡擴大侵害了穆斯林，在耶路撒冷禮拜的權利。
而近日適逢猶太人逾越節、伊斯蘭齋戒月和基督教復活節重疊期間，耶路撒冷也處於緊張、高度戒備的狀態。
新聞來源
- Israel says its fighter jets have hit a Syrian military compound（CNN）
- 3 rockets fired toward Israel from Syria, Israeli military says（NBC）
- Israeli police storm al-Aqsa mosque for the second time on Wednesday（CNN）
- Israel strikes Lebanon and Gaza after major rocket attack（BBC）
- Maia and Rina Dee: Father mourns at funeral of sisters killed in West Bank（BBC）
- Israel strikes back at Syria; thousands gather at Jerusalem holy sites（The Washington Post）
延伸閱讀
- 耶路撒冷艾格撒清真寺爆警民衝突、逾350人被捕，以巴雙方各執一辭
- 《這才是以色列》：若不是錫安主義叩門，巴勒斯坦應該會和黎巴嫩、約旦或敘利亞走上相同的路線
- 以色列計畫三年內讓戈蘭高地猶太社群增加一倍，是趁國際反阿薩德的天時地利之機？
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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