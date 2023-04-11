普發現金會導致「亂花錢」嗎？事實證明這才是把錢「花在刀口上」
我們想讓你知道的是
有些反對普發現金的人，擔心那會導致「亂花錢」的現象，但實際案例證明，絕大多數人會把這筆收入用於滿足基本生活需求，如食物、住房、醫療保健和子女教育——當政府將信任和尊重賦予民眾，人民絕對有能力做出對自己和家庭有益的選擇。
文：吳至威、林立心、賴君怡（UBI Taiwan無條件基本收入台灣協會）
至2022年1月，全球已有223個經濟體針對COVID-19提出各項救助方案，其中有高達203個國家使用過現金移轉相關政策（cash transfer programs）。台灣正努力在疫情影響下正常生活，過去UBI Taiwan曾在建請台灣發放現金紓困做為防疫基本收入的文章中，提及疫情影響的普遍以及不公平性，對於一些遊走在生存邊緣的家庭來說，現金可能遠比其他政府所能提供的服務以及建設重要得多。近年來，現金移轉支付政策也被視為因應財富分配不均逐漸加重的解方之一（許嘉棟，2022）。
然而，只要有關現金移轉支付的政策，必然就會引發這筆錢到底有沒有被妥善運用的爭論，進而出現「怎麼可以這樣亂花錢？」的質疑。本文希望能先放下所謂「還稅於民」的理由以及概念，進一步討論如果今天政府就是多出來一筆資金，我們是如何看普發這種政策上的分配方式？以及為什麼我們認為普發現金作為基本收入的漸進方案，可能可以是一個不錯的選項。
首先，普發現金這項政策，可以在一定程度上達到重分配的效果。絕大多數的國家乃至台灣的稅制都有累進稅率的特徵，通常稅收的大部分是通過對高所得者徵稅來實現。而普發現金則是通過直接給予所有人現金來實現重分配。雖然高所得者也拿到普發的現金，但相對獲益的仍然是最低所得者。
這樣的政策可以解決貧窮問題，提高社會公平性，相對收入水準較低的國民受益也會相對較大。
同時，這也是一種移轉性支出，比起政府代替人民把這筆錢花掉，提供其他形式的具有申請條件的社會福利，如就業服務或教育培訓。這種方式將會直接轉移至需要的公民手中，他們可以自由選擇如何使用這筆錢。
為什麼我們認為移轉性支出優先？
首先，政府支出分為「購買性支出」與「移轉性支出」。
購買性支出是由政府運用稅收進行公共建設；而移轉性支出是由政府透過稅收，將民間的財富進行重分配。購買性支出將稅收經由公共建設轉化為公共財；而移轉性支出則是經由稅收，將民間的財富從一群人的口袋轉移到另一群人的口袋。政府從事公共建設，政府想像中的人民需求決定了稅金的花用途徑，無法充分反映人民的真正的需求，卻使稅金流入承包營造廠商；而移轉性支出，則能讓稅金直接流入老百姓的手中。
因此，在順序上，我們建議以移轉性支出優先，購買性支出居次：先讓民眾持有足夠的資金，在市場上創造足夠多的交易機會，也就是說，「讓錢飛一會兒」，才知道錢能解決哪些問題、不能解決哪些問題，屆時再由政府出面，針對錢所不能解決的部份，將市場上供給不足的財貨與勞務，以購買性支出的機制生產。
政府以此順序花用稅金，才能充分透過市場運作，達成經濟效率。
普發現金會導致亂花錢？
對基本收入常見的反對意見為：如果有人亂花錢，這將是資源上的浪費，然而這些質疑，其實是預設了受領人對其財富的自由配置結果，偏離了某種社會期待。
雖然我們可以說，每個人有自己覺得有意義的方式，很難衡量是否正當，究竟「亂花錢」是指哪些事情，可能與批評者自身所觀察到的經驗，以及其自我所建立的價值觀有關，因此很難以列舉的方式完整回答。但如果這類行為偏離了某種「社會期待」來思考的話，還是有跡可循的。
以基本收入倡議者提出以食、宿、教育三點作為基本生活的主要原則為例，批評者所擔心的，可能是這筆收入的使用上偏離了這三點的情況，這也成為反對者口中廣義的亂花錢。簡單說就是：移轉性支出給人現金，而不限制用途，有些人不會珍惜，會拿去亂花。所以我們為什麼不去想辦法讓受領者，只能花在前述所定義「正當的」用途？
事實上是，即便用盡全力去阻止人們亂花錢，想要在實務上要去「清零」亂花錢的人，本身就是一件不太可能的事，因為永遠有制度無法規範到的情況，而每多設下一道關卡，就會產生新的成本，除了行政上本身的費用，也將使原本明明會「好好運用」的人受到不必要嚴格審查，徒增損耗。
舉例來說，2020年於洛杉磯實行的保障收入計畫提供了實務上執行的經驗，前市長Eric Garcetti就表示：「人們常說『如果你給窮人錢，他們就會魯莽的花用。』讓我來戳破這個迷思！」這項計畫發放預付借記卡（Angeleno card）做為政府給予當地貧困民眾的保障收入，匿名追蹤人們使用的情況，發現人們把錢運用在：食物、房租、醫療保健與子女教育上遠大於其他消費，這正是許多人所認為的擺脫貧困、促進社會安全以及進步的重要元素。
或許真正有效處理貧困的方式，比起千方百計地想要去「管理」它，而更應該去直接「結束」它。
結語
綜觀以上內容，我們認為政府現金移轉支付政策，如普發現金和基本收入，不僅具有增強社會公平性的作用，更進一步讓人們能夠根據自身需求來運用這筆資金，這樣的政策更能滿足民眾的真實需求，並通過市場運作達到經濟效率。
儘管有人可能會擔心普發現金會導致「亂花錢」的現象，但實際案例證明，絕大多數人會把這筆收入用於滿足基本生活需求，如食物、住房、醫療保健和子女教育。這表明，當政府將信任和尊重賦予民眾，他們有能力做出對自己和家庭有益的選擇。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！