普發現金會導致「亂花錢」嗎？事實證明這才是把錢「花在刀口上」

文：吳至威、林立心、賴君怡（UBI Taiwan無條件基本收入台灣協會）

至2022年1月，全球已有223個經濟體針對COVID-19提出各項救助方案，其中有高達203個國家使用過現金移轉相關政策（cash transfer programs）。台灣正努力在疫情影響下正常生活，過去UBI Taiwan曾在建請台灣發放現金紓困做為防疫基本收入的文章中，提及疫情影響的普遍以及不公平性，對於一些遊走在生存邊緣的家庭來說，現金可能遠比其他政府所能提供的服務以及建設重要得多。近年來，現金移轉支付政策也被視為因應財富分配不均逐漸加重的解方之一（許嘉棟，2022）。

然而，只要有關現金移轉支付的政策，必然就會引發這筆錢到底有沒有被妥善運用的爭論，進而出現「怎麼可以這樣亂花錢？」的質疑。本文希望能先放下所謂「還稅於民」的理由以及概念，進一步討論如果今天政府就是多出來一筆資金，我們是如何看普發這種政策上的分配方式？以及為什麼我們認為普發現金作為基本收入的漸進方案，可能可以是一個不錯的選項。

首先，普發現金這項政策，可以在一定程度上達到重分配的效果。絕大多數的國家乃至台灣的稅制都有累進稅率的特徵，通常稅收的大部分是通過對高所得者徵稅來實現。而普發現金則是通過直接給予所有人現金來實現重分配。雖然高所得者也拿到普發的現金，但相對獲益的仍然是最低所得者。

這樣的政策可以解決貧窮問題，提高社會公平性，相對收入水準較低的國民受益也會相對較大。

同時，這也是一種移轉性支出，比起政府代替人民把這筆錢花掉，提供其他形式的具有申請條件的社會福利，如就業服務或教育培訓。這種方式將會直接轉移至需要的公民手中，他們可以自由選擇如何使用這筆錢。

為什麼我們認為移轉性支出優先？

首先，政府支出分為「購買性支出」與「移轉性支出」。

購買性支出是由政府運用稅收進行公共建設；而移轉性支出是由政府透過稅收，將民間的財富進行重分配。購買性支出將稅收經由公共建設轉化為公共財；而移轉性支出則是經由稅收，將民間的財富從一群人的口袋轉移到另一群人的口袋。政府從事公共建設，政府想像中的人民需求決定了稅金的花用途徑，無法充分反映人民的真正的需求，卻使稅金流入承包營造廠商；而移轉性支出，則能讓稅金直接流入老百姓的手中。

因此，在順序上，我們建議以移轉性支出優先，購買性支出居次：先讓民眾持有足夠的資金，在市場上創造足夠多的交易機會，也就是說，「讓錢飛一會兒」，才知道錢能解決哪些問題、不能解決哪些問題，屆時再由政府出面，針對錢所不能解決的部份，將市場上供給不足的財貨與勞務，以購買性支出的機制生產。

政府以此順序花用稅金，才能充分透過市場運作，達成經濟效率。

普發現金會導致亂花錢？

對基本收入常見的反對意見為：如果有人亂花錢，這將是資源上的浪費，然而這些質疑，其實是預設了受領人對其財富的自由配置結果，偏離了某種社會期待。

雖然我們可以說，每個人有自己覺得有意義的方式，很難衡量是否正當，究竟「亂花錢」是指哪些事情，可能與批評者自身所觀察到的經驗，以及其自我所建立的價值觀有關，因此很難以列舉的方式完整回答。但如果這類行為偏離了某種「社會期待」來思考的話，還是有跡可循的。

以基本收入倡議者提出以食、宿、教育三點作為基本生活的主要原則為例，批評者所擔心的，可能是這筆收入的使用上偏離了這三點的情況，這也成為反對者口中廣義的亂花錢。簡單說就是：移轉性支出給人現金，而不限制用途，有些人不會珍惜，會拿去亂花。所以我們為什麼不去想辦法讓受領者，只能花在前述所定義「正當的」用途？

事實上是，即便用盡全力去阻止人們亂花錢，想要在實務上要去「清零」亂花錢的人，本身就是一件不太可能的事，因為永遠有制度無法規範到的情況，而每多設下一道關卡，就會產生新的成本，除了行政上本身的費用，也將使原本明明會「好好運用」的人受到不必要嚴格審查，徒增損耗。

舉例來說，2020年於洛杉磯實行的保障收入計畫提供了實務上執行的經驗，前市長Eric Garcetti就表示：「人們常說『如果你給窮人錢，他們就會魯莽的花用。』讓我來戳破這個迷思！」這項計畫發放預付借記卡（Angeleno card）做為政府給予當地貧困民眾的保障收入，匿名追蹤人們使用的情況，發現人們把錢運用在：食物、房租、醫療保健與子女教育上遠大於其他消費，這正是許多人所認為的擺脫貧困、促進社會安全以及進步的重要元素。

或許真正有效處理貧困的方式，比起千方百計地想要去「管理」它，而更應該去直接「結束」它。

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結語

綜觀以上內容，我們認為政府現金移轉支付政策，如普發現金和基本收入，不僅具有增強社會公平性的作用，更進一步讓人們能夠根據自身需求來運用這筆資金，這樣的政策更能滿足民眾的真實需求，並通過市場運作達到經濟效率。

儘管有人可能會擔心普發現金會導致「亂花錢」的現象，但實際案例證明，絕大多數人會把這筆收入用於滿足基本生活需求，如食物、住房、醫療保健和子女教育。這表明，當政府將信任和尊重賦予民眾，他們有能力做出對自己和家庭有益的選擇。