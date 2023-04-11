歐洲議會通過2035年起禁售燃油車，反對者擔心出現「哈瓦那效應」
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歐洲議會在2月14日，以340票贊成、279票反對、21票棄權，確定歐盟27國將在2035年停售新的燃油轎車和小貨車。同意者認為這能推動歐洲電動車產業發展，在與中國競爭上不落人後。反對者則擔心，民眾因為買不到或買不起電動車，就繼續駕駛老舊燃油車，或是購買二手燃油車。
文：Christine Chien
歐洲時間2月14日，歐洲議會以340票贊成、279票反對、21票棄權，通過了歐委會和歐洲理事會達成的《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》。
也就是說，從2035年開始，歐盟27國將停售新的燃油轎車和小貨車（舊的燃油車可以繼續使用），若按照一般家用車輛平均使用15年來計算，這項禁令將確保歐盟到2050年可以實現淨零排放的目標，與台灣目前規劃「2050淨零排放」的時程一致。
但如果仔細注意歐洲議會的「票數」，不難發現其實投票情況並非「一面倒」，尤其受到最大團體保守派議員大力杯葛。
反對者聲音
- 無論是歐洲汽車工業，還是使用汽車的民眾，都還沒準備好如此猛烈地、如壯士斷腕般的切斷燃油車的一切，最直接的衝擊，就是數以百萬個與燃油車有關的工作（光德國就有60萬人從事燃油車相關製造業 ），你要從事這些工作的人該何去何從？
- 有議員宣稱駕駛電動車成本較低，但這說法已經因為能源價格不斷飆漲而「無效」（倚賴能源進口的歐盟是俄烏大戰下的最大苦主），尤其現在電動車售價普遍都比燃油車來得貴，「電價」也不斷上漲。
- 歐洲未來可能會出現「哈瓦那效應」（Havana effect），也就是若實施燃油新車禁售令，民眾因為買不到或買不起電動車，就繼續駕駛老舊燃油車，或是購買二手燃油車。
而「哈瓦那效應」的起源，就是卡斯楚在1959年掌權後不久，就下令禁止進口車輛和汽車零件，導致古巴到處都是舊車、老車，所以去過古巴首都哈瓦那的人，看到都市裡好多古董車，彷彿回到過去般，以為哈瓦那充滿「復古情懷」，但其實這一切都是迫不得已。
支持者聲音
歐洲汽車工業有了「時間表」，就可以將生產重心轉向電動車，同時帶動相關投資，以協助對抗來自美國與中國的競爭。
歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）對歐洲議會議員發出警告說：「我提醒各位，從去年到今年結束前，中國將在國際市場推出80款全新電動車。」「中國製的電動車已是很好的車，價格也越來越親民，我們不能輸，我們不想把汽車產業拱手讓人。」
法案通過後，福特汽車開出第一槍。歐洲福特汽車宣布裁員3800人，其中的3600人來自德國和英國，被裁掉的原因就是福特汽車公司將要往電動車方向發展，任務調整後一些工作崗位便不再需要人力。
福特汽車其實去年夏天就在美國裁員8000人，這些被裁掉的人力原本幾乎都是從事燃油車組裝工作。種種始料未及的後果，成了電動車發展下的「沈痛代價」。
本文經電車未授權刊登，原文刊登於此
原標題：歐洲議會通過歷史性協議：2035年起禁售燃油車！福特汽車開第一槍：裁員！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
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