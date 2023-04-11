2023/04/11,
歐洲

歐洲議會通過2035年起禁售燃油車，反對者擔心出現「哈瓦那效應」

歐洲議會通過2035年起禁售燃油車，反對者擔心出現「哈瓦那效應」
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我們想讓你知道的是

歐洲議會在2月14日，以340票贊成、279票反對、21票棄權，確定歐盟27國將在2035年停售新的燃油轎車和小貨車。同意者認為這能推動歐洲電動車產業發展，在與中國競爭上不落人後。反對者則擔心，民眾因為買不到或買不起電動車，就繼續駕駛老舊燃油車，或是購買二手燃油車。

文：Christine Chien

歐洲時間2月14日，歐洲議會以340票贊成、279票反對、21票棄權，通過了歐委會和歐洲理事會達成的《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》。

也就是說，從2035年開始，歐盟27國將停售新的燃油轎車和小貨車（舊的燃油車可以繼續使用），若按照一般家用車輛平均使用15年來計算，這項禁令將確保歐盟到2050年可以實現淨零排放的目標，與台灣目前規劃「2050淨零排放」的時程一致。

但如果仔細注意歐洲議會的「票數」，不難發現其實投票情況並非「一面倒」，尤其受到最大團體保守派議員大力杯葛。

反對者聲音

  1. 無論是歐洲汽車工業，還是使用汽車的民眾，都還沒準備好如此猛烈地、如壯士斷腕般的切斷燃油車的一切，最直接的衝擊，就是數以百萬個與燃油車有關的工作（光德國就有60萬人從事燃油車相關製造業 ），你要從事這些工作的人該何去何從？
  2. 有議員宣稱駕駛電動車成本較低，但這說法已經因為能源價格不斷飆漲而「無效」（倚賴能源進口的歐盟是俄烏大戰下的最大苦主），尤其現在電動車售價普遍都比燃油車來得貴，「電價」也不斷上漲。
  3. 歐洲未來可能會出現「哈瓦那效應」（Havana effect），也就是若實施燃油新車禁售令，民眾因為買不到或買不起電動車，就繼續駕駛老舊燃油車，或是購買二手燃油車。

而「哈瓦那效應」的起源，就是卡斯楚在1959年掌權後不久，就下令禁止進口車輛和汽車零件，導致古巴到處都是舊車、老車，所以去過古巴首都哈瓦那的人，看到都市裡好多古董車，彷彿回到過去般，以為哈瓦那充滿「復古情懷」，但其實這一切都是迫不得已。

支持者聲音

歐洲汽車工業有了「時間表」，就可以將生產重心轉向電動車，同時帶動相關投資，以協助對抗來自美國與中國的競爭。

歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）對歐洲議會議員發出警告說：「我提醒各位，從去年到今年結束前，中國將在國際市場推出80款全新電動車。」「中國製的電動車已是很好的車，價格也越來越親民，我們不能輸，我們不想把汽車產業拱手讓人。」

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歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）。

法案通過後，福特汽車開出第一槍。歐洲福特汽車宣布裁員3800人，其中的3600人來自德國和英國，被裁掉的原因就是福特汽車公司將要往電動車方向發展，任務調整後一些工作崗位便不再需要人力。

福特汽車其實去年夏天就在美國裁員8000人，這些被裁掉的人力原本幾乎都是從事燃油車組裝工作。種種始料未及的後果，成了電動車發展下的「沈痛代價」。

本文經電車未授權刊登，原文刊登於此
原標題：歐洲議會通過歷史性協議：2035年起禁售燃油車！福特汽車開第一槍：裁員！

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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