2023/04/13,
政治

徐巧芯邀費鴻泰辯論遭拒，自辦政見發表會談國民黨世代交接，自詡「非綠大聯盟」先鋒

徐巧芯邀費鴻泰辯論遭拒，自辦政見發表會談國民黨世代交接，自詡「非綠大聯盟」先鋒
國民黨徐巧芯於4月13日上午召開政見發表會，爭取黨內立委提名。｜Photo Credit: 徐巧芯臉書 

我們想讓你知道的是

徐巧芯為爭取國民黨黨內初選立委名額，力邀對手費鴻泰進行辯論，但遭到拒絕。但徐巧芯不但沒有灰心，還將辯論會改為政見發表會，在網上直播，會後開放網友提問，充分展現她身為年輕世代的靈活戰力，並再度呼籲國民黨盡快完成「世代傳承」。

國民黨台北市第七選區立委初選電話民調即將在16日展開，徐巧芯為獲得黨內初選，邀請現任立委費鴻泰進行辯論，但遭費鴻泰拒絕。因此將辯論會改為政見發表會，今（13）日上午於網路直播。

聯合非綠、戰法靈活

徐巧芯於發表會上先闡述自己代表國民黨競選立委的優勢。

首先，徐巧芯認為國民黨若要讓2024年下架民進黨的目標得以完成，只是「團結」恐怕還不夠，需要推出可以連結從深藍、正藍，淺藍、中間、甚至民眾黨的選民都可以支持的對象，才能極大化在野力量。而徐巧芯認為自己可以成為這樣一位非綠聯盟整合的先鋒，連國民黨主席朱立倫都經常提起所謂非綠大聯盟在她身上，並特別提及台灣民眾黨主席柯文哲及新竹市長高虹安對她的鼓勵。

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Photo Credit: 徐巧芯臉書

徐巧芯積極爭取非綠支持度，日前曬出與民眾黨籍新竹市長高虹安的合照。

而由於新世代的選戰與監督將越來越著重在社群，徐巧芯認為是自己國民黨內少數有在經營社群、媒體，包含YouTube直播的政治人物。若未來進到國會，她可以靈活運用戰術去監督政府並且挖掘真相，就像過去她就曾揭露許多案件，如唐鳳欠薪案、陳宗彥貪瀆案，及陳吉仲疑似圖利案等，甚至直接對側翼提吿。而這些「戰法」在過去傳統的國民黨的政治人物是沒有的。

徐巧芯接著發表自己的10項政見，包括：

  1. NCC轉型。徐巧芯認為NCC主委陳耀祥不斷用濫訴、濫罰的方式，傷害台灣的第四權，並提到NCC訴訟基金從前一任主委詹婷宜編列的150萬，到現在陳耀祥竟編了1310萬，令許多藍綠媒體及政論節目的發言都受到強烈限制，因此要回溯這8年來NCC的錯誤裁罰。
  2. 打擊詐騙猖獗。徐巧芯認為兩岸應該要共同打擊詐騙，這點過去在馬英九執政時期做的很好，但到蔡英文任內，因為兩岸關係不好，所以效率變差。未來兩岸重新回到合作發展的正軌，兩岸共打打擊罪犯的這件事情，徐巧芯認為要加碼要繼續做。
  3. 對美軍售預算嚴審。徐巧芯說明，美國在今年5月將會有25個軍火商來台討論軍方採購，但買了這麼多軍購，卻沒有如期交貨，現如今延遲交貨的金額已經高達187億美元（約等於5785億台幣）。
  4. 重啟核電。徐巧芯認為能源是國安議題，不能只依賴天然氣，要要求中央好好的處理核廢料，重啟核電跟上世界的潮流。
  5. 政府在新媒體採購上揭露細項。徐巧芯過去曾揭露過像是「放言」這樣的媒體，沒幾個人按讚，每年卻收穫國家上百萬，變成特定媒體人受到政府豢養的工具，用的還是納稅人的錢。因此她要求政府在新媒體採購上必須揭露細項，才能避免網軍叢生。
  6. 解密疫苗的採購密件。
  7. 社會住宅按計畫進行，不再跳票。
  8. 信義、南松山區再生計畫。
  9. 動物保護法擴大，並加重刑期跟區分刑度。
  10. 女性凍卵補助。

盼國民黨世代傳承

徐巧芯在政見發表會的最後也感謝對手費鴻泰近30年來的經營，但國民黨值此之際更應該要發揮傳承精神，去開拓年輕人的支持度，才能永續發展。

徐巧芯也提到國民黨過去因為有前立委蔣乃辛及蔡正元主動放棄連任，才讓更新的世代有機會交棒參選，並且傳為佳話。所以她要特別感謝費鴻泰過去的貢獻，並且承諾，她會好好經營信義、南松山的選區，並讓國民黨的傳承精神讓全民都能知道。

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核稿編輯：翁世航


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