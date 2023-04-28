報導戰爭是世代責任，烏克蘭記者：最棘手的任務在於完整揭發俄軍空前的戰爭罪行
我們想讓你知道的是
隨著俄烏戰爭曠日持久，除了重大軍援或外國政要造訪基輔，烏克蘭新聞的熱度明顯下降，國際媒體多少出現「烏克蘭疲乏」（Ukraine fatigue），古門尤克仍盼外國媒體持續現場報導，畢竟戰爭仍在進行，人的想法會變，行為也有所不同。
文：鍾佑貞（中央社駐伊斯坦堡特派員）
俄烏戰爭不見底，數百萬烏克蘭人越境求生，一批記者選擇留下，無論主線是體育、文化還是財經，一律短時間內跨線成為戰地記者，背負第一線報導及記錄敵方戰爭罪行的雙重責任。即使體力透支，他們的筆沒停下。
俄軍去年2月以多條戰線入侵烏克蘭，攻勢來得快又急。根據聯合國（UN）數據，已有近800萬烏克蘭民眾逃離家鄉。沒走的是新聞工作人員，持續以文字及影像記錄國家存亡之戰。
回憶戰爭開打之初，跑過數場激烈衝突事件的記者古門尤克（Nataliya Gumenyuk）餘悸猶存。記者必須在資訊一片混雜的時刻比民眾早一步穩住頭緒，傳送最新資訊，當時部分對外通訊被切斷、局勢不確定性高，各方資訊真真假假紛沓而來，更添報導難度。
3個月、6個月、9個月過去，戰事陷入僵局，大型國際媒體輪調人馬來烏克蘭出差，或對相關發展不再感興趣時撤離。
對當地記者而言，這才是體力及意志力考驗的開端。古門尤克說：「我實際上已精疲力盡。但是仍然在想，不能停止（報導），這終究是我的國家，是我的責任。」
身為烏克蘭人，古門尤克認為，處理戰爭議題是這代人不幸的（unfortunate）責任，「即使每個人都離去，我們仍在」。
烏克蘭戰爭爆發一年多來，各路記者練就一身爬梳資訊、在前線穿梭的本領。但無論前往基輔郊外的布查鎮（Bucha）記錄平民遭殺戮事件，或赴遭俄軍占領的南部戰略港市馬立波（Mariupol）收集民眾的說法，古門尤克覺得最棘手的任務在於完整報導俄軍空前的戰爭罪行。
「在惡劣的環境下報導不易，這確實造成（記者）巨大的負擔。」
負擔是聽平民講述自身經歷的過程，從聽、消化到寫出文字，一次次如刀劃心。她說：「我們記錄戰爭罪行、對目擊者深入訪談，俄軍攻擊事件以你所能想像到最可怕的方式進行，我們見證永遠不願他人見到的酷刑或家人被殺的事件。」
「與這些人交談當然是非常痛苦的。同時，我們仍覺得自己給了他們發聲的機會，讓他們能夠講述自己的事。」
透過訪談，記者成為「保護歷史」的工具，甚而促成改變。
國際刑事法院（ICC）今年3月對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令，古門尤克及團隊去年底曾報導這樣的狀況，當時討論聲量仍低。ICC逮捕令發布後，立即成為各家媒體競相推播的重大國際事件。
古門尤克說：「這或許能讓俄羅斯面對自身罪行時，不再如此厚顏無恥？」
當然，記者不單是再現事件或歷史的載體，古門尤克認為，記者也需要向決策者解釋國家正在發生的事情，「因為政府需要根據你所知的做出決定、了解事情進展」。此外，烏克蘭作戰需要盟友協助，軍事及財務支援也陸續到來，就是因為烏克蘭及國際媒體持續報導。
隨著俄烏戰爭曠日持久，除了重大軍援或外國政要造訪基輔，烏克蘭新聞的熱度明顯下降，國際媒體多少出現「烏克蘭疲乏」（Ukraine fatigue），古門尤克仍盼外國媒體持續現場報導，畢竟戰爭仍在進行，人的想法會變，行為也有所不同。
面對受訪對象時，她提醒以尊重及同理心相待，而不是以憐憫心態互動。這種憐憫給人一種傲慢感，導致眾多報導裡失去親人的烏克蘭民眾總是一副絕望受害者形象，「世界也厭倦這類報導，這也多少造成烏克蘭疲乏」。
不只古門尤克不曾斷念離開，烏克蘭媒體Dumka記者賴林（Yuriy Larin）持續獨自在前線城市哈爾科夫（Kharkiv）報導。他棲身於窗戶破損的公寓裡，轉眼就是180天。
他沒有空閒，斷線時向同業借「星鏈」（Starlink）衛星網路流量寫稿。俄烏雙邊激戰期間，賴林工時變長，生活被工作占據，下筆的敏銳度漸失，記錄俄軍暴行成為他強迫自己專注的主要驅動力。
「而且要非常專注，因為俄軍處處布雷。有時候放棄一則報導或一張照片好過把命給陪上」，賴林說。
若將視角轉至局勢總與烏克蘭處境類比的台灣，賴林深知不實資訊擴大混亂的潛力，他建議台灣先強化戰時核實報導的韌性，砸資源發展自己的媒體，並培養大批記者向全球傳遞報導。
「我還有個人防護裝備，例如頭盔及防彈背心。個人急救箱也很重要，最好提前把這些傢伙都買好，以免浪費時間。萬一遭到砲擊，沒有這些東西就無法工作。」
這就是烏克蘭記者工作的現狀，他們沒有報導重要事件的亢進支撐。就算國際同業輪替撤離，當地報社編輯室的燈仍亮著。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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