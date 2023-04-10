2023/04/10,
商業

特斯拉將在上海蓋儲能超級工廠，可望推出廉價版電動車迎戰比亞迪

特斯拉將在上海蓋儲能超級工廠，可望推出廉價版電動車迎戰比亞迪
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美中對抗下，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）做出了一個重要的決定。特斯拉於10日表示，要在上海打造超級儲能工廠將，並於今（2023）年第3季動土，2024年第2季開始生產，這是特斯拉首個在美國本土以外的儲能超級工廠。

美中情勢持續僵持，全球電動車巨擘特斯拉（Tesla）於10日宣布，在上海打造大型儲能工廠——Megapack，引起市場矚目，外界預期該廠將有助於特斯拉推出廉價版電動車，迎戰勁敵中國比亞迪（BYD）。

特斯拉在上海蓋儲能超級工廠

特斯拉宣布將在中國上海打造一間工廠，生產Megapack儲能系統。Megapack是一款功能強大的電池，可提供電能儲存和支援，有助於穩定公共電網及防止電力中斷。

特斯拉指出，Megapack替公共電網提供安全可靠的儲存電能，有助於擺脫燃氣尖峰負載發電廠的需求以及防止停電。每個單元可儲存超過3MWh的電能，足夠為3600個家庭提供1小時的電力。

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Tesla公開資訊

Megapack透過強化永續能源基礎設施，能夠建立更潔淨的公共電網。圖為Megapack設施。

特斯拉於10日表示，這座新工廠基於今（2023）年第3季動土，2024年第2季開始生產，此後預計每年可以生產1萬台Megapack，相當於400GWh的儲能，同時該廠是特斯拉首個在美國本土以外的儲能超級工廠。

美中對抗日益嚴峻之際，這是馬斯克在兩者間做出的重要抉擇。《金融時報》報導指出，Megapack系統使用的鋰電池組可以替電網儲存大量再生能源，同時也是發電業務的支柱，未來上海廠區生產出來的產品將銷往全球。

報導還指出，特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）難以抵禦來自中國競爭對手，包含比亞迪的激烈競爭所作出的決定。

這一項決定是相當重要，因為特斯拉撇除電動車以外，這是另一個全新的業務在中國得以快速推進。而此兩者也可以相輔相成，意即帶動其在上海車廠的研發及製造能力。

Megapack有助於推出「廉價特斯拉車款」

Megapack並不是專門為電動車所打造的業務，主要服務的是公共設施、大型企業的儲能發電，但普通特斯拉車主也能取得好處，甚至有助於馬斯克打造「廉價特斯拉車款」。

日前，特斯拉積極推出一款售價約人民幣15萬元的車款，產能計畫高達400萬輛，其中上海超級工廠為重要的據點，將負責生產100萬輛。

據中國媒體《中國證券網訊》報導指出，Megapack產品的研發有助於管理、生產和調度特斯拉電池模組，一方面也透過大量採購，降低整體電池的成本，生產出夠有成本優勢的廉價特斯拉車款；二來，Megapack於中國的推廣，也能闢建更多超級充電站，用戶提升充電效率。

值得注意的是，Megapack並非只是一個簡單的儲能設備。它的內部構造中有電纜、電氣系統、熱管理系統和電池等，若客戶訂購該產品，收到貨物後幾個小時就可以安裝運作，並建立可與主電網斷開連接的自主電網，也更完善智慧電網的建置。

其實，特斯拉為了擴大電動車產能，打算將啟動上海廠三期的擴建計畫，但是該項目遭到擱置。根據《彭博社》報導指出，因為北京擔心馬斯克旗下SpaceX的星鏈會有數據外洩風險。

報導稱，雖然北京對特斯拉仍有疑慮，但是當地上海政府仍支持特斯拉廠房擴建，由於特斯拉在當地奉行使用中國零件的策略，帶動長三角電池、汽車晶片和自駕車系統的生態鏈。

隨著勁敵比亞迪站穩中國市場，在東南亞、歐洲和拉丁美洲站穩市場之際，而本次特斯拉的Megapack工廠的順利推動，表明北京當局的態度有所鬆動，意味著上海電動車廠三期擴建出現生機。

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核稿編輯：翁世航


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