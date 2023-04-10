特斯拉將在上海蓋儲能超級工廠，可望推出廉價版電動車迎戰比亞迪
我們想讓你知道的是
美中對抗下，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）做出了一個重要的決定。特斯拉於10日表示，要在上海打造超級儲能工廠將，並於今（2023）年第3季動土，2024年第2季開始生產，這是特斯拉首個在美國本土以外的儲能超級工廠。
美中情勢持續僵持，全球電動車巨擘特斯拉（Tesla）於10日宣布，在上海打造大型儲能工廠——Megapack，引起市場矚目，外界預期該廠將有助於特斯拉推出廉價版電動車，迎戰勁敵中國比亞迪（BYD）。
特斯拉在上海蓋儲能超級工廠
特斯拉宣布將在中國上海打造一間工廠，生產Megapack儲能系統。Megapack是一款功能強大的電池，可提供電能儲存和支援，有助於穩定公共電網及防止電力中斷。
特斯拉指出，Megapack替公共電網提供安全可靠的儲存電能，有助於擺脫燃氣尖峰負載發電廠的需求以及防止停電。每個單元可儲存超過3MWh的電能，足夠為3600個家庭提供1小時的電力。
特斯拉於10日表示，這座新工廠基於今（2023）年第3季動土，2024年第2季開始生產，此後預計每年可以生產1萬台Megapack，相當於400GWh的儲能，同時該廠是特斯拉首個在美國本土以外的儲能超級工廠。
美中對抗日益嚴峻之際，這是馬斯克在兩者間做出的重要抉擇。《金融時報》報導指出，Megapack系統使用的鋰電池組可以替電網儲存大量再生能源，同時也是發電業務的支柱，未來上海廠區生產出來的產品將銷往全球。
報導還指出，特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）難以抵禦來自中國競爭對手，包含比亞迪的激烈競爭所作出的決定。
這一項決定是相當重要，因為特斯拉撇除電動車以外，這是另一個全新的業務在中國得以快速推進。而此兩者也可以相輔相成，意即帶動其在上海車廠的研發及製造能力。
Megapack有助於推出「廉價特斯拉車款」
Megapack並不是專門為電動車所打造的業務，主要服務的是公共設施、大型企業的儲能發電，但普通特斯拉車主也能取得好處，甚至有助於馬斯克打造「廉價特斯拉車款」。
日前，特斯拉積極推出一款售價約人民幣15萬元的車款，產能計畫高達400萬輛，其中上海超級工廠為重要的據點，將負責生產100萬輛。
據中國媒體《中國證券網訊》報導指出，Megapack產品的研發有助於管理、生產和調度特斯拉電池模組，一方面也透過大量採購，降低整體電池的成本，生產出夠有成本優勢的廉價特斯拉車款；二來，Megapack於中國的推廣，也能闢建更多超級充電站，用戶提升充電效率。
值得注意的是，Megapack並非只是一個簡單的儲能設備。它的內部構造中有電纜、電氣系統、熱管理系統和電池等，若客戶訂購該產品，收到貨物後幾個小時就可以安裝運作，並建立可與主電網斷開連接的自主電網，也更完善智慧電網的建置。
其實，特斯拉為了擴大電動車產能，打算將啟動上海廠三期的擴建計畫，但是該項目遭到擱置。根據《彭博社》報導指出，因為北京擔心馬斯克旗下SpaceX的星鏈會有數據外洩風險。
報導稱，雖然北京對特斯拉仍有疑慮，但是當地上海政府仍支持特斯拉廠房擴建，由於特斯拉在當地奉行使用中國零件的策略，帶動長三角電池、汽車晶片和自駕車系統的生態鏈。
隨著勁敵比亞迪站穩中國市場，在東南亞、歐洲和拉丁美洲站穩市場之際，而本次特斯拉的Megapack工廠的順利推動，表明北京當局的態度有所鬆動，意味著上海電動車廠三期擴建出現生機。
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核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。