《設計的哲學》：汽車保養是在存有學上和愛國主義差堪比擬的愚蠢行為
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在本書中，傅拉瑟以哲學現象學為方法，藉由追溯詞彙意義在歷史上的演變，分析了我們生活中的各種「設計」，包括有形的雨傘、帳篷、書籍、打字機、汽車、工廠，到無形的信仰、程式語言、都市規劃、地緣政治等，透過對物質世界諸多物的狀態，簡要而深刻地闡述技術、知識與文明間的交互關係。
文：維倫・傅拉瑟（Vilém Flusser）
第十四章 汽車
我們有個傾向，往往會驚嘆於種種發展。這是從十九世紀繼承而來的。而就這點而言，它要歸功於基督教把歷史視為救恩歷史（Heilgeschichte）的觀念。所以我們會傾向於談論比較發達以及和比較不發達的生物。細看之下，這種傾向著實令人驚訝。例如，我們知道根據熱力學第二定律，自然會趨向於更加均勻。這使我們想起古人的想法，也就是說，我們已經從黃金時代走下坡，據此，在敗壞的近代以前，那是個美好的古老時代。
驚嘆進步的傾向和我們的自然經驗互相矛盾。我們看到自然的進步導致了哪些設計不良的情況，而我們也改善那些問題。這就是技術的本質。有個例子會讓我們更加清楚。我們得出的結論是，滾動向前比邁步前進更聰明。輪子比步行好。但是自然界裡沒有輪子而只有腳。單就這個思想證明了人性尊嚴正是在於使用人類理性以對抗自然的愚蠢：用輪子對抗雙腳。這就是這篇文章要談論的內容。
車輪是值得注意的交通工具。因為它不是模擬身體器官，而是模擬滾動的鵝卵石或盤旋的天體。也因為它絕不是一般人都會發明的，因為像阿茲特克（Azteken）和印加（Inkas）這樣的高度文明就沒有使用它。人會有這樣的思考，必須至少在潛意識裡伴隨著「輪子上的社會」（Gesellschaft auf Rädern）的標語。那是關於一個非自然形成的、而且不是所有人類都會有的社會。任何思考汽車的人，都必須對此提出解釋。
相反的，人們試圖改變它。汽車被設計成看起來像動物一樣，甚至是人類。它們有兩隻眼睛、一隻鼻子、一張滿是牙齒的嘴、一副身體，一條尾巴；它們會喝東西並且排放污染空氣的氣體。汽車上唯一不能被動物化的，正是它的輪子。汽車平整滾動。然而，它可能比我們周圍大多數人和動物更有生命力。「輪子上的社會」是物化（verdinglichen）了生物、把像汽車這樣的物「身體化」（verleiblichen）的社會。
它是這樣進行的：我們把周圍大多數人都變成了物。它們對我們來說是「有問題的」（物的）（ dinglich）。我們試圖解決這些問題。為了達成這點， 我們試圖理解人們。定義他們並且處置他們。這種把人變成可以理解和處置的問題，就像心理學、社會學、經濟學或政治學那樣，是古代猶太人所說的「罪」（Sünde）。即是說，這是關於一種存有學上（ontologisch）的犯罪：我們不應該理解和處置人們，把他們物體化（reifizieren），而是要認識他們並且在他們當中認識自己，愛他們。
但是硬幣有另一面。我們將周圍許多的物都轉化為人。我們沒有理解和處置它們，而是承認它們並且在它們當中認識自己。我們喜愛這些物。例如民族、政黨、公司、軍隊、工會。這種「改造」（Alterifikation），這種把物變成人的行為，就是古代猶太人所說的拜偶像，並認為這是所有罪惡當中最嚴重的。輪子上的社會，「被改造的」（alterifizieren）汽車、愛汽車，是個有罪的、拜偶像的異教社會。
最重要的是，這是個愚蠢的社會。其愚蠢之處在於，當我愛事物的時候，它們卻不會愛我。這必然是一種不幸的愛，也絕不是純粹的愛。無論我對改造的事物投入多少情感，無論我對一個民族、一個政黨或一輛車子有多麼投入，愚蠢的物都不會回報我的愛。我可以隨心所欲地清潔汽車，讓它的金屬部件閃閃發光，然後爬到它下面保養它，它不會對我表示感激。甚至那些我預期會從一隻狗那裡得到的東西。
愛國主義是愚蠢的，因為愛國無法使國家愛它的孩子，而汽車保養是在存有學上和愛國主義差堪比擬的愚蠢行為。我越是保養我的車，它就越讓我沮喪。因為雖然我改造了它，它仍然是一個物，而且是有潛在危險的。物裡頭的潛在危險，是在回答對於車子的愛。
儘管有這個馬克思主義的口號，汽車的拜偶像還是證明了馬克思主義對於壓迫的分析在這裡無用武之地。我們的境地特徵不是人對人的壓迫，而是物對人的壓迫。坐在馬鞍上的不是資本家，不是物的所有者，而是物。而被改造了的物則超越了物化的壓迫者不人性的行為。此外，這兩種不人性的行為幾乎是處於有如地獄一般的反饋（Feedback）狀態。
當我們不遵守交通號誌時， 無生命的車輪會機械性地碾壓過我們，而坐在無生命的方向盤前面的物化的司機，則成為這個機械性過程中不人性的部分。只有一種現象學分析（phänomenologische Analyse），而不是馬克思主義分析，才能談論這些互通聲氣的存有學罪行，這些罪行就隱藏在所謂的交通事故當中。在這裡可以看到毒氣室以及擁有它們的黨衛隊人員的相似之處，我們固然不應該把這個相似性壓下來，但是也不應該詳細闡述。
如前所述，輪子上的社會不僅在物的、機械性的意義下是不合乎人性的，而且在區域意義下也是（不是指人類整體）。它是個西方國家社會無論汽車開到哪裡，它都會把西方拖在後面。車輪是對超越區域性的、幾乎是人類共有的輪子的否定。所謂超越區域性的， 是指一個在原地打轉的圓圈。那是「同一者的永恆輪迴」（Eine ewige Wiederkehr des Gleichen），只有在機動化（motorisiert）的西方才會開始往前進。輪子的純粹概念是完美的、恆定運轉的圓圈，是「輪迴」（Samsara）的永恆流轉的概念， 以及在數字「pi」的問題上啟發了古代希臘人的概念。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！