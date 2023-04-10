國際寵物日:最好的禮物是健康 提供精準營養、定期帶寵物看獸醫是雙重關鍵

在國際寵物日的今天 (11日)，有一群鮮少人認識與知道的「專業評審」，特別值得毛爸媽致上謝意。家裡的毛寶貝，之所以有健康美味的食物，要特別感謝這些從事「特種行業」的毛評審們!

這三百多位「有點毛毛」的評審「受雇」於世界知名的法國皇家寵物食品公司，常年住在法國南部的寵物觀察中心，和他們的同事: 400多位的人類獸醫師、營養師、動物行為學家與科學家合作，為寵物飼料的適口性做測試。所謂的適口性，是一種吸引與刺激食用熱情和積極性的食物特性。簡單來說，就是讓讓食物「好吃」的特質。適口性非常重要，因為只有確保寵物肯吃，才能吸收飼料中的營養。

毛評審們也「大方」的提供糞便與尿液供做數據分析，幫助專家們了解、分析食物消化率以及造成尿路結石的相關因素。

因為每一隻貓犬的品種、體型、年齡、敏感程度、生活型態及生理狀都不同，所以專家群，會經由觀察與研究，用最科學的方式，設計出符合不同類別寵物的精準營養配方。

為了回報這群毛評審，該公司除了徹底實踐寵物至上的理念，杜絕任何侵入性的測試外，也提供狗狗們廣達七公頃的草坪散步區、專屬游泳池，讓他們玩耍、奔跑、幫他們梳毛，並給予陪伴及訓練。而貓舍裡的空間布置和環境，也以鼓勵貓咪四處移動及玩耍為出發點，提供能攀爬、躲藏與棲身的地方，還有不可或缺的貓抓板；當然也提供最完善的定期檢查與醫療方案。一旦哪天他們退休了，公司還會安排員工的家庭，透過完善的計劃來領養。

「寵物健康的第一步，就是吃對食物。」台北市獸醫師公會理事長楊孝柏表示，許多人因為很愛寵物，把他們當成親生小孩，所以將他們一切需求，包括飲食都擬人化，但「寵物的飲食必須依照個別狀況精準化，而正確的營養攝取，是讓寵物邁向健康的關鍵。這中間，一定要有大量的科學數據支持、佐證。所以選擇以科學為基的品牌，有絕對的必要性」。

楊孝柏也提醒，犬貓，特別是貓，是非常能忍受不舒服的動物。通常飼主看到症狀時，可能都已經比較嚴重，所以除了提供正確的營養，定期帶寵物，特別是貓去看獸醫，做健檢，也是確保他們健康的重要事項。

在國際寵物日的今天，與其送玩具、帶寵物上館子，或是度假；更好的選擇，應該是確保他們的健康。而寵物的健康，就從提供精準營養及帶寵物看獸醫開始!