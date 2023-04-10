《超級瑪利歐兄弟電影版》首週票房超越《冰雪奇緣2》破紀錄，影評、觀眾評價兩極

改編自日本任天堂遊戲公司知名電玩的《超級瑪利歐兄弟電影版》於上週在各國盛大上映，首週末也締造了驚人的票房紀錄，目前全球累積票房3.77億美元，超越《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的3.57億美元，成為今（2023）年度全球首映票房冠軍。

Photo Credit: 環球影業

《超級瑪利歐兄弟電影版》是 由照明娛樂（Illumination）、任天堂和環球影業共同合作的動畫電影，找來曾執導卡通影集《少年悍將GO！》、《電影少年悍將GO！》的亞倫霍瓦斯（Aaron Horvath）和麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）擔任導演，配音團隊則皆是知名演員，包含克里斯普瑞特（Chris Pratt）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、塞斯羅根（Seth Rogen）、 傑克布萊克（Jack Black）等人。

而 《超級瑪利歐兄弟電影版》在上映前，其實在影評、媒體開出的口碑評價不算太好，知名電影評分網站爛番茄僅開出了56%的新鮮度，不過上映之後，爛番茄的觀眾分數來到96%的高分，顯示觀眾非常喜歡，換句話說，《超級瑪利歐兄弟電影版》呈現了評論、觀眾等兩極反應的表現。

至於從票房檢視，也能看出觀眾對《超級瑪利歐兄弟電影版》的支持與熱愛，《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末在美國的復活節週末開出了2.04億美元。

除了美國的國際票房則在70個地區上映， 包括墨西哥（274萬美元）、英國和愛爾蘭（1960 萬美元）、德國（1400萬美元）、中國（1200萬美元）、法國（1040萬美元）、西班牙（860萬美元）和澳洲（830萬美元），總共收下1.73億美元，台灣部分則是經過清明連假，目前累積9210萬新台幣（約302萬美元）。

美國加上國際市場的票房，總共累積3.77億美元， 遠遠超出本片原先的預期數字，除了超越《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的首週末票房，成為今年度最佳開票成績之外，也打破了《冰雪奇緣2》的首週末3.5億美元紀錄，成為最熱賣的動畫電影。

Photo Credit: 環球影業

根據《綜藝報》指出，來自分析公司 Comscore的資深分析師保羅德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）表示：「世界各地的電影院擠滿了孩子和家庭，他們被這部電影完美執行的遊戲改編的樂趣所吸引，這對電影院是個好消息。」

此外， 影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）也表示：「這部電影的成功，要歸功於這個IP『廣泛的票房吸引力』，無論男女、老少都通吃， 這是所有行銷人的夢。」

除了分析師對 《超級瑪利歐兄弟電影版》的票房表現 歎為觀止之外，環球影業國際發行總監 Veronika Vandenberg也對IP大感認同，「這部電影取材於令人難以置信的IP，深受不同年齡層人們的喜愛。 這對這個行業來說是個好消息。而這是一個驚人的數字。」

至於票房表現的受惠者，當然也包含電影院，美國的知名連鎖電影院 Cinemark，營銷和內容長Wanda Fearing就表示：「《超級瑪利歐兄弟電影版》在家庭觀眾的強勁票房表現，是 消費者對大銀幕看電影保持熱情的例子，電影觀眾一次又一次地證明，他們渴望只有電影院才能提供身臨其境的體驗。」

而《超級瑪利歐兄弟電影版》除了在一般影廳表現亮眼之外，在IMAX的成績也相當不俗， 全球IMAX票房累積至2160萬美元。是照明娛樂在22個市場（包括愛爾蘭和英國、德國、瑞典和荷蘭）有史以來最高的動畫開票成績。

對此，IMAX執行長Rich Gelfond表示：「 照明娛樂和環球影業在推出電影方面做得非常出色，隨著我們在全球票房看到的巨大勢頭，非常有希望能夠提高夏季大片的表現。」

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核稿編輯：翁世航