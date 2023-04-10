《超級瑪利歐兄弟電影版》首週票房超越《冰雪奇緣2》破紀錄，影評、觀眾評價兩極
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改編自任天堂超夯遊戲的《超級瑪利歐兄弟電影版》在全球賣出極佳票房，打破《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《冰雪奇緣2》等熱門大片的紀錄，對於電影院來說，這個知名IP帶來的票房活水非常重要，也印證了全球大小朋友，接收到「超級瑪利歐」的不敗魅力。
改編自日本任天堂遊戲公司知名電玩的《超級瑪利歐兄弟電影版》於上週在各國盛大上映，首週末也締造了驚人的票房紀錄，目前全球累積票房3.77億美元，超越《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的3.57億美元，成為今（2023）年度全球首映票房冠軍。
《超級瑪利歐兄弟電影版》是由照明娛樂（Illumination）、任天堂和環球影業共同合作的動畫電影，找來曾執導卡通影集《少年悍將GO！》、《電影少年悍將GO！》的亞倫霍瓦斯（Aaron Horvath）和麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）擔任導演，配音團隊則皆是知名演員，包含克里斯普瑞特（Chris Pratt）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、塞斯羅根（Seth Rogen）、傑克布萊克（Jack Black）等人。
而《超級瑪利歐兄弟電影版》在上映前，其實在影評、媒體開出的口碑評價不算太好，知名電影評分網站爛番茄僅開出了56%的新鮮度，不過上映之後，爛番茄的觀眾分數來到96%的高分，顯示觀眾非常喜歡，換句話說，《超級瑪利歐兄弟電影版》呈現了評論、觀眾等兩極反應的表現。
至於從票房檢視，也能看出觀眾對《超級瑪利歐兄弟電影版》的支持與熱愛，《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末在美國的復活節週末開出了2.04億美元。
除了美國的國際票房則在70個地區上映，包括墨西哥（274萬美元）、英國和愛爾蘭（1960 萬美元）、德國（1400萬美元）、中國（1200萬美元）、法國（1040萬美元）、西班牙（860萬美元）和澳洲（830萬美元），總共收下1.73億美元，台灣部分則是經過清明連假，目前累積9210萬新台幣（約302萬美元）。
美國加上國際市場的票房，總共累積3.77億美元，遠遠超出本片原先的預期數字，除了超越《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的首週末票房，成為今年度最佳開票成績之外，也打破了《冰雪奇緣2》的首週末3.5億美元紀錄，成為最熱賣的動畫電影。
根據《綜藝報》指出，來自分析公司Comscore的資深分析師保羅德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）表示：「世界各地的電影院擠滿了孩子和家庭，他們被這部電影完美執行的遊戲改編的樂趣所吸引，這對電影院是個好消息。」
此外，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）也表示：「這部電影的成功，要歸功於這個IP『廣泛的票房吸引力』，無論男女、老少都通吃，這是所有行銷人的夢。」
除了分析師對《超級瑪利歐兄弟電影版》的票房表現歎為觀止之外，環球影業國際發行總監Veronika Vandenberg也對IP大感認同，「這部電影取材於令人難以置信的IP，深受不同年齡層人們的喜愛。這對這個行業來說是個好消息。而這是一個驚人的數字。」
至於票房表現的受惠者，當然也包含電影院，美國的知名連鎖電影院Cinemark，營銷和內容長Wanda Fearing就表示：「《超級瑪利歐兄弟電影版》在家庭觀眾的強勁票房表現，是消費者對大銀幕看電影保持熱情的例子，電影觀眾一次又一次地證明，他們渴望只有電影院才能提供身臨其境的體驗。」
而《超級瑪利歐兄弟電影版》除了在一般影廳表現亮眼之外，在IMAX的成績也相當不俗，全球IMAX票房累積至2160萬美元。是照明娛樂在22個市場（包括愛爾蘭和英國、德國、瑞典和荷蘭）有史以來最高的動畫開票成績。
對此，IMAX執行長Rich Gelfond表示：「照明娛樂和環球影業在推出電影方面做得非常出色，隨著我們在全球票房看到的巨大勢頭，非常有希望能夠提高夏季大片的表現。」
新聞來源
- Box Office: ‘Super Mario Bros. Movie’ Barrels to Record $204 Million Debut, ‘Air’ Scores $20 Million（Variety）
- ‘Super Mario Bros. Movie’ Powers to Massive $377 Million Globally, Including $173 Million at International Box Office（Variety）
延伸閱讀
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- 《「體驗設計」創意思考術》：為什麼孩子們說《超級瑪利歐》看起來不好玩？
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核稿編輯：翁世航
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