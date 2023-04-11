太陽花運動九年後，最先衝入議場的那些人後來怎麼了？
我們想讓你知道的是
詢及318世代留在黨中央是否沒剩多少位，他打趣的說，「民進黨福利這麼爛，誰要待？318學運這群人都不是民進黨出來的，如果不是主管薪水，我也不留在民進黨。裡面的薪水不會讓人餓死，也不會讓人有錢。」
文：Leo Chu
發生在2014年的太陽花運動至今已九年多，當時衝入議場的人如今都在哪兒？綜觀新聞，有些人受醜聞纏身、有些人曾短暫進入政壇而現不知所蹤，也有些人把運動當作人生經歷，看看當今執政者，再想想當年所為，不免唏噓搖頭，不再過問公共事。
近日，筆者有幸在當時運動率先衝入議場的朋友坐下聊聊，了解運動過去近10年這群太陽花參與者「後來怎麼了」。
「本來就不是從黨出來的，為什麼要留在黨裡面？」
聊起運動，恍如昨日，執政者從馬英九總統變成蔡英文總統，該名朋友心中卻更泛起異樣的感覺。
他認為，從陳水扁總統開始，只有「兩岸政治」，沒有「兩岸政策」，連李登輝總統自己都說沒有九二共識，當領導人都不承認時，後面就難做。沒有兩岸政策的後果，是兩岸政治從高度緊張走向僵化、冷凍，冷凍的東西只要一有外力就會破滅，而冷戰讓人害怕的原因是不知道什麼部分會讓冷戰爆發成熱戰。
回憶議場內的情景，他分享他們在議場裡面時，他們曾發現有很多夥伴突然倒下，就其原因有一部分是外面會送很多能量飲料進來，「大家都怕警察會攻堅，所以大家要把精神養起來，而裡頭燈亮著，讓他們在裡面沒有時間感」，當時有一段時間的當務之急，是禁止外面再送能量飲料，以及找到燈的開關，「要取捨是我們要被趕出去、還是人要被抬出去？」
談到「318學運」這項標籤有無影響該名朋友運動後的人生、進入政治圈是否較為順利，「基本上沒有，我也去過一般的民間企業工作，我在做社會運動前，從小學開始就會幫市議員發競選傳單，讀大學時當過議員義務助理，陪跑行程、拜會，所以我本來就算是已經踏在這個圈子裡。」他說。
他接著提到，318前他就有在NGO工作的經驗，並非靠318才踏入政治，「到NGO工作後，沒多久就在思考是否要進入政黨工作」，運動前，他有獲悉一項民進黨的工作但無興趣，反倒運動爆發後就成功進入黨中央。
詢及318世代留在黨中央是否沒剩多少位，他反問，「本來就不是從黨出來的，為什麼要留在黨裡面？」
「民進黨福利這麼爛，誰要待？318學運這群人都不是民進黨出來的，如果不是主管薪水，我也不留在民進黨。裡面的薪水不會讓人餓死，也不會讓人有錢。」他打趣地說。
該名朋友在離開民進黨後，轉入推動民主教育、深化民主認識，因此六四事件對他來說是每年必碰課題，但台灣應該如何看待六四事件呢？
2022年，恥辱柱在台灣重新立起，象徵民主在台，也提醒毋忘六四傷痛。他分享一個故事，「有富翁看到有幅畫上面有乞丐，那個富翁說『富人跟乞丐不應該在同一幅畫裡』，另一個人認為這裡有乞丐是富人的責任。台灣也一樣，我們有民主，所以我們就當獨裁者不存在，還是因為我們有民主，所以更不允許獨裁者的存在？」
從318學運，走入民進黨，再到爾今推廣民主教育，「民主在台灣」這項議題讓該名朋友經常思考，他苦笑，「政治是舶來品，台灣民主很淺，歐美發展兩三百年才成熟。台灣政治還不穩定，就像實驗時的不確定因素太多。」台灣的民主之路還有一段路要走。
走了一個執政者，又來一個執政者
回想318學運當時，「打倒國民黨」、「反中共併吞」等言猶在耳，根據當時的經驗，只要有學生衝運動現場，相關人返回學校便可能被當作英雄般看待。問題是：政權幾經更替，走了一個執政者，又來一個執政者，台灣有因此變好嗎？
國民黨2016年選舉失利，立院國會席次淪為少數，確實被徹底擊垮，2020年再次被打趴在地。不過，綜觀將近八年民進黨執政，執政好與不好，幾家歡樂幾家愁，每人心中自有公評。
某些涉及到整體國家大政方針走向的關鍵選舉，每個政黨有各自代表的核心價值（如果真的有的話）或許還堪稱重要，但很多時候「打倒特定人、政黨」反倒成為選舉主軸。
該名朋友分享一項他辦理民主教育營的經驗，他請參與學員寫下他們認為民主最重要的要素是什麼，幾乎全部學員都寫下：投票。他與學員互動，過程讓他們慢慢了解民主重要的事情不僅止於投票，意即「不是只有選舉」、「民主並不等同選舉」，民主另有其他要素。
當台灣可以不再有「選舉就是一場大型智力測驗」等從生物性角度檢討選民、「選某某黨就是反民主，民主將崩壞」或「選某某黨就是守護民主、愛護國家」的言論出現時，那時的台灣民主才更臻成熟，因為成熟的民主本身就是對執政者、所有政客最大的制衡，唯有如此，政客才會合乎民主的標準，認真的做正經事。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！