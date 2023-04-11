太陽花運動九年後，最先衝入議場的那些人後來怎麼了？

文：Leo Chu

發生在2014年的太陽花運動至今已九年多，當時衝入議場的人如今都在哪兒？綜觀新聞，有些人受醜聞纏身、有些人曾短暫進入政壇而現不知所蹤，也有些人把運動當作人生經歷，看看當今執政者，再想想當年所為，不免唏噓搖頭，不再過問公共事。

近日，筆者有幸在當時運動率先衝入議場的朋友坐下聊聊，了解運動過去近10年這群太陽花參與者「後來怎麼了」。

「本來就不是從黨出來的，為什麼要留在黨裡面？」

聊起運動，恍如昨日，執政者從馬英九總統變成蔡英文總統，該名朋友心中卻更泛起異樣的感覺。

他認為，從陳水扁總統開始，只有「兩岸政治」，沒有「兩岸政策」，連李登輝總統自己都說沒有九二共識，當領導人都不承認時，後面就難做。沒有兩岸政策的後果，是兩岸政治從高度緊張走向僵化、冷凍，冷凍的東西只要一有外力就會破滅，而冷戰讓人害怕的原因是不知道什麼部分會讓冷戰爆發成熱戰。

回憶議場內的情景，他分享他們在議場裡面時，他們曾發現有很多夥伴突然倒下，就其原因有一部分是外面會送很多能量飲料進來，「大家都怕警察會攻堅，所以大家要把精神養起來，而裡頭燈亮著，讓他們在裡面沒有時間感」，當時有一段時間的當務之急，是禁止外面再送能量飲料，以及找到燈的開關，「要取捨是我們要被趕出去、還是人要被抬出去？」

談到「318學運」這項標籤有無影響該名朋友運動後的人生、進入政治圈是否較為順利，「基本上沒有，我也去過一般的民間企業工作，我在做社會運動前，從小學開始就會幫市議員發競選傳單，讀大學時當過議員義務助理，陪跑行程、拜會，所以我本來就算是已經踏在這個圈子裡。」他說。

他接著提到，318前他就有在NGO工作的經驗，並非靠318才踏入政治，「到NGO工作後，沒多久就在思考是否要進入政黨工作」，運動前，他有獲悉一項民進黨的工作但無興趣，反倒運動爆發後就成功進入黨中央。

詢及318世代留在黨中央是否沒剩多少位，他反問，「本來就不是從黨出來的，為什麼要留在黨裡面？」

「民進黨福利這麼爛，誰要待？318學運這群人都不是民進黨出來的，如果不是主管薪水，我也不留在民進黨。裡面的薪水不會讓人餓死，也不會讓人有錢。」他打趣地說。

Photo Credit: KP @Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

該名朋友在離開民進黨後，轉入推動民主教育、深化民主認識，因此六四事件對他來說是每年必碰課題，但台灣應該如何看待六四事件呢？

2022年，恥辱柱在台灣重新立起，象徵民主在台，也提醒毋忘六四傷痛。他分享一個故事，「有富翁看到有幅畫上面有乞丐，那個富翁說『富人跟乞丐不應該在同一幅畫裡』，另一個人認為這裡有乞丐是富人的責任。台灣也一樣，我們有民主，所以我們就當獨裁者不存在，還是因為我們有民主，所以更不允許獨裁者的存在？」

從318學運，走入民進黨，再到爾今推廣民主教育，「民主在台灣」這項議題讓該名朋友經常思考，他苦笑，「政治是舶來品，台灣民主很淺，歐美發展兩三百年才成熟。台灣政治還不穩定，就像實驗時的不確定因素太多。」台灣的民主之路還有一段路要走。

走了一個執政者，又來一個執政者

回想318學運當時，「打倒國民黨」、「反中共併吞」等言猶在耳，根據當時的經驗，只要有學生衝運動現場，相關人返回學校便可能被當作英雄般看待。問題是：政權幾經更替，走了一個執政者，又來一個執政者，台灣有因此變好嗎？

國民黨2016年選舉失利，立院國會席次淪為少數，確實被徹底擊垮，2020年再次被打趴在地。不過，綜觀將近八年民進黨執政，執政好與不好，幾家歡樂幾家愁，每人心中自有公評。

某些涉及到整體國家大政方針走向的關鍵選舉，每個政黨有各自代表的核心價值（如果真的有的話）或許還堪稱重要，但很多時候「打倒特定人、政黨」反倒成為選舉主軸。

該名朋友分享一項他辦理民主教育營的經驗，他請參與學員寫下他們認為民主最重要的要素是什麼，幾乎全部學員都寫下：投票。他與學員互動，過程讓他們慢慢了解民主重要的事情不僅止於投票，意即「不是只有選舉」、「民主並不等同選舉」，民主另有其他要素。

當台灣可以不再有「選舉就是一場大型智力測驗」等從生物性角度檢討選民、「選某某黨就是反民主，民主將崩壞」或「選某某黨就是守護民主、愛護國家」的言論出現時，那時的台灣民主才更臻成熟，因為成熟的民主本身就是對執政者、所有政客最大的制衡，唯有如此，政客才會合乎民主的標準，認真的做正經事。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航