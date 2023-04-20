麥克尼爾《世界史》：大眾對菁英、非理性對理性、自發對控制，20世紀西方經驗存在明顯矛盾

文：威廉．麥克尼爾（William H. McNeill）

思想與文化

我們不知道，二十世紀有哪些事物將來會被視為西方思想與文化真正重要的創新。傳統的價值與假定都受到挑戰；許多都已被捨棄。我們中古與近代的前輩創建的西方文明崩解的情況，如同其他文明在十九世紀的衰敗一樣。當時的中國人、印度人與穆斯林發現他們的傳統思想與行為習慣已不足以對付西方的入侵者。

另一方面，我們也可以說二十世紀新奇的藝術與思想構成了另一場西方文化的自我轉變，就像過去「文藝復興與宗教改革」、「啟蒙運動」或其他一些令人熟悉的歷史標籤一樣。除非更長的時間過去，改變與連續的元素終於可以更明確地區別出來，否則目前要在這兩種對立的觀點之間做出清楚的判斷是不可能的。

有一項因素認為崩解與斷裂是有利的，其論點如下：二十世紀之前，西方世界大多數人跟其他地區的人一樣，幾乎都是農民。因此，他們的生活受到古老的季節規律調節。對工作、家庭關係以及外在世界的態度，基本上都受到農業慣例的塑造。這種規範從二十世紀工業化社會出現之後，就開始隱沒消失。城市的日常經驗模式，一定與過去農村的日常經驗模式有很大的分別。這一點會如何影響文化與社會，仍有待觀察。但影響可能很大，甚至可能大到讓後工業文明與人類之前所知的任何事物完全斷了連繫。

城市社會中大眾傳播的範圍，也許標誌著這種新文化階段的開始。收音機與電影在一九二○年代開始產生影響力，而且早在一九三○年代就已開始左右政治。更具威力的電視在第二次世界大戰後才出現，但與原有的傳播工具相輔相成。這些傳播媒體可以打破階級與地域的分別。每個位於大眾媒體網路傳播範圍內的人，都能更貼近一般人共同的水準。由於利用的是口說而不是書面文字（電視又加上了視覺刺激），因此這種傳播途徑激起一種類似面對面接觸所具有的反應。

這開啟了新形態方法的大門，人類有意識地操縱人類行為。廣告靠著引發潛意識的反應，將某種人們投入感情的物品與某種商品連結起來。強大的政治運動，例如希特勒，也是訴諸於意識層面的欺騙與謊言，並且刻意地撩撥你的情感。

事實上，第一次世界大戰使數百萬人認識到過去從未了解的一點，即人類行為有非理性的一面。佛洛伊德（死於一九三九年）探索心靈的無意識層次，他的研究在戰後德國思想界與藝術圈吸引了許多追隨者，不久也在法國、英國與美國引起興趣。然而共產黨與納粹拒絕容忍佛洛伊德的觀念，因此在一九三九年後，他的思想學派主要在英語世界風行。

這顯示出一個更深層的差異。在法語與英語圈，藝術與文學依然被視為個人的作品，是向他人表達私人與個人的事物，而非表現公共的與官方的主題。當藝術家與作家探索自己的獨特世界時，他等於冒著無法被人了解的風險。只有少數人願意做足功課去理解艾略特（T. S. Eliot，死於一九六五年）的奧祕詩篇，或探究喬伊斯（James Joyce，死於一九四一年）《芬尼根的守靈夜》（Finnegane Wake ）文字的巧妙變化。

耐人尋味的是，即使當有些藝術家不再創作可認識的現實景象時，視覺藝術的欣賞者仍與日俱增。這是因為照相重製的方法使得藝術作品的經驗得以不斷地增加（或遭到稀釋）。當歷史上各種藝術風格都能讓一般大眾欣賞時，這種極其多樣的來源刺激將可激勵出藝術家的靈感。非洲藝術與其他原始模式變得具影響力；個人風格的作品狂亂地增生；而照相機仍不斷發展，大幅擴展視覺藝術的範圍，提供給更多人欣賞。

另一種不同的藝術觀點支配了共產主義俄國與納粹德國的藝術場景。革命初期，俄國藝術家確實揚棄了舊有的限制，但在史達林統治下，藝術家被組織起來為國家與黨服務，聽從上級的命令選擇主題與風格。簡言之，藝術成為一種用來影響社會大眾態度與行動的工具；唯有能宣揚政府主張作品才能公諸於世。希特勒也採用類似的政策，但他強調對異議份子的迫害，而非規定可接受的藝術風格。

對個人的無助與非理性特別關注，這是「資本主義」藝術與文學的特點。奇怪的是，這類強調卻與科學的持續成功相配合。雖然一九二○年代中期有海森堡（Werner Heisenberg，死於一九七六年）、薛丁格（Erwin Schrödinger，死於一九六○年）與其他人發展出量子力學，並且為處理極其微小的次原子活動提供了數學上與概念上有力的工具，但在一九一四年到一九四五年間，並無根本創新的洞見改變自然科學的形態。

愛因斯坦的相對論與其他舊日科學觀念的應用與演變，則是以驚人的速度呈倍數增加。對於非常微小事物的深入研究，則是與天文學研究嶄新而複雜的發展相呼應。對於恆星如何將物質轉變成能量（與愛因斯坦的公式相符）的縝密計算，產生了恆星如何發光的可信的解釋。

理論的進展只是自然科學整體發展的一小部分。化學家研發出新的合成材料，其中一些（尼龍、乙基汽油）可以運用在消費品與產業上。物理學家建造出新穎強大的機器，可以加速電子到極高的速度以擊碎原子。即使是擊碎原子的技術也能在二次大戰期間用來生產極具威力與破壞性的消費品：第一枚原子彈。