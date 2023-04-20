麥克尼爾《世界史》：大眾對菁英、非理性對理性、自發對控制，20世紀西方經驗存在明顯矛盾
我們想讓你知道的是
威廉．麥克尼爾這部廣受好評的單冊世界史強調中東、印度、中國與歐洲這四個舊世界文明，書中尤其著重文明在歷史中的互動關係，並網羅近期的考古發現。本書涵蓋了文明的所有層面，包括地理、交通、科技與藝術發展，不僅內容包羅萬象，連文字也引人入勝。
文：威廉．麥克尼爾（William H. McNeill）
思想與文化
我們不知道，二十世紀有哪些事物將來會被視為西方思想與文化真正重要的創新。傳統的價值與假定都受到挑戰；許多都已被捨棄。我們中古與近代的前輩創建的西方文明崩解的情況，如同其他文明在十九世紀的衰敗一樣。當時的中國人、印度人與穆斯林發現他們的傳統思想與行為習慣已不足以對付西方的入侵者。
另一方面，我們也可以說二十世紀新奇的藝術與思想構成了另一場西方文化的自我轉變，就像過去「文藝復興與宗教改革」、「啟蒙運動」或其他一些令人熟悉的歷史標籤一樣。除非更長的時間過去，改變與連續的元素終於可以更明確地區別出來，否則目前要在這兩種對立的觀點之間做出清楚的判斷是不可能的。
有一項因素認為崩解與斷裂是有利的，其論點如下：二十世紀之前，西方世界大多數人跟其他地區的人一樣，幾乎都是農民。因此，他們的生活受到古老的季節規律調節。對工作、家庭關係以及外在世界的態度，基本上都受到農業慣例的塑造。這種規範從二十世紀工業化社會出現之後，就開始隱沒消失。城市的日常經驗模式，一定與過去農村的日常經驗模式有很大的分別。這一點會如何影響文化與社會，仍有待觀察。但影響可能很大，甚至可能大到讓後工業文明與人類之前所知的任何事物完全斷了連繫。
城市社會中大眾傳播的範圍，也許標誌著這種新文化階段的開始。收音機與電影在一九二○年代開始產生影響力，而且早在一九三○年代就已開始左右政治。更具威力的電視在第二次世界大戰後才出現，但與原有的傳播工具相輔相成。這些傳播媒體可以打破階級與地域的分別。每個位於大眾媒體網路傳播範圍內的人，都能更貼近一般人共同的水準。由於利用的是口說而不是書面文字（電視又加上了視覺刺激），因此這種傳播途徑激起一種類似面對面接觸所具有的反應。
這開啟了新形態方法的大門，人類有意識地操縱人類行為。廣告靠著引發潛意識的反應，將某種人們投入感情的物品與某種商品連結起來。強大的政治運動，例如希特勒，也是訴諸於意識層面的欺騙與謊言，並且刻意地撩撥你的情感。
事實上，第一次世界大戰使數百萬人認識到過去從未了解的一點，即人類行為有非理性的一面。佛洛伊德（死於一九三九年）探索心靈的無意識層次，他的研究在戰後德國思想界與藝術圈吸引了許多追隨者，不久也在法國、英國與美國引起興趣。然而共產黨與納粹拒絕容忍佛洛伊德的觀念，因此在一九三九年後，他的思想學派主要在英語世界風行。
這顯示出一個更深層的差異。在法語與英語圈，藝術與文學依然被視為個人的作品，是向他人表達私人與個人的事物，而非表現公共的與官方的主題。當藝術家與作家探索自己的獨特世界時，他等於冒著無法被人了解的風險。只有少數人願意做足功課去理解艾略特（T. S. Eliot，死於一九六五年）的奧祕詩篇，或探究喬伊斯（James Joyce，死於一九四一年）《芬尼根的守靈夜》（Finnegane Wake ）文字的巧妙變化。
耐人尋味的是，即使當有些藝術家不再創作可認識的現實景象時，視覺藝術的欣賞者仍與日俱增。這是因為照相重製的方法使得藝術作品的經驗得以不斷地增加（或遭到稀釋）。當歷史上各種藝術風格都能讓一般大眾欣賞時，這種極其多樣的來源刺激將可激勵出藝術家的靈感。非洲藝術與其他原始模式變得具影響力；個人風格的作品狂亂地增生；而照相機仍不斷發展，大幅擴展視覺藝術的範圍，提供給更多人欣賞。
另一種不同的藝術觀點支配了共產主義俄國與納粹德國的藝術場景。革命初期，俄國藝術家確實揚棄了舊有的限制，但在史達林統治下，藝術家被組織起來為國家與黨服務，聽從上級的命令選擇主題與風格。簡言之，藝術成為一種用來影響社會大眾態度與行動的工具；唯有能宣揚政府主張作品才能公諸於世。希特勒也採用類似的政策，但他強調對異議份子的迫害，而非規定可接受的藝術風格。
對個人的無助與非理性特別關注，這是「資本主義」藝術與文學的特點。奇怪的是，這類強調卻與科學的持續成功相配合。雖然一九二○年代中期有海森堡（Werner Heisenberg，死於一九七六年）、薛丁格（Erwin Schrödinger，死於一九六○年）與其他人發展出量子力學，並且為處理極其微小的次原子活動提供了數學上與概念上有力的工具，但在一九一四年到一九四五年間，並無根本創新的洞見改變自然科學的形態。
愛因斯坦的相對論與其他舊日科學觀念的應用與演變，則是以驚人的速度呈倍數增加。對於非常微小事物的深入研究，則是與天文學研究嶄新而複雜的發展相呼應。對於恆星如何將物質轉變成能量（與愛因斯坦的公式相符）的縝密計算，產生了恆星如何發光的可信的解釋。
理論的進展只是自然科學整體發展的一小部分。化學家研發出新的合成材料，其中一些（尼龍、乙基汽油）可以運用在消費品與產業上。物理學家建造出新穎強大的機器，可以加速電子到極高的速度以擊碎原子。即使是擊碎原子的技術也能在二次大戰期間用來生產極具威力與破壞性的消費品：第一枚原子彈。
Tags：
2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。