五角大廈機密文件遭洩露：美國長期監視澤倫斯基、瓦格納向土耳其尋求武器、英國隱瞞俄軍機攻擊

結合《CNN》與《華盛頓郵報》兩則報導，美國五角大廈機密文件遭洩露之後，美國掌握的國際情報接連曝光。最新內容包括：美國長期監視烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、美國對瓦格納集團的掌握程度、俄國曾向土耳其索取武器攻打烏克蘭、以色列考慮援助烏克蘭，以及英國刻意隱瞞俄國攻擊其偵察機的細節。

美國利用情報系統攔截烏克蘭通訊，烏國官方對美不滿

《CNN》報導指出，美國利用其信號情報系統，擷取了烏克蘭的通信、雷達和武器系統的資訊。

《CNN》審查了53份外流文件，一份外流文件顯示，由於烏軍缺乏遠程武器，澤倫斯基曾在2月下旬，建議軍方使用無人機空襲俄國南部的羅斯托夫州。美國也因此不願意向烏克蘭提供遠程導彈，因為擔心烏克蘭有攻擊俄國國內領土的打算。

另一份文件則指出，若烏克蘭攻擊俄國領土，中國可能會以此為理由，將北約視為侵略者，擴大對俄國的援助。

澤倫斯基的親信，表示對美國的監視並不意外，然而，烏克蘭許多官員對美國監視的消息感到十分憤怒。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則在4月7日表示，文件內容並不準確，是俄國故意散布的假訊息。

一些洩漏文件內容也表明了美國對俄軍，以及瓦格納集團的掌握程度。

文件顯示，美國已經能夠攔截俄羅斯的軍事計劃，包括俄羅斯預計襲擊烏克蘭哪些熱力發電廠、變電站、鐵路和橋樑，以及襲擊的時間。《華盛頓郵報》就指出，洩露文件表示，美國情報界知道俄羅斯國防部，對烏克蘭軍隊在兩個地點的基地進行打擊的計劃。且俄羅斯，正準備對十幾個能源設施進行打擊。

文件也指出，瓦格納集團可能會招募俄羅斯的囚犯，至烏克蘭作戰。

洩漏文件：俄國向土耳其尋求武器、以色列摩薩德鼓勵反政府示威

結合《CNN》與《華盛頓郵報》，洩漏文件顯示，美國透過竊聽，獲得了瓦格納集團的內部計劃，瓦格納正尋求從北約成員國土耳其手中，購買武器。

土耳其總統艾爾多安（左）、俄國總統普亭（右）｜Photo Credit: GettyImages

2月初，瓦格納集團成員會見了土耳其的聯絡人，跟土國購買武器以支援其在烏克蘭、馬利的作戰。馬利的臨時總統戈伊塔（Assimi Goïta）已經確認，瓦格納可以用馬利政府的名義，接收土耳其的武器。

目前美國對土耳其與俄國的詳細交涉程度並不瞭解，不過在土耳其不斷阻止瑞典加入北約之際，此消息可能會引發國際社會更多矛盾。土耳其政府發言人拒絕對此事件發表評論，馬利駐華盛頓大使館也沒有回應置評請求。

此外，一份情報指出，以色列的情報機構摩薩德（Mossad），不斷鼓勵針對該國政府司法改革的抗議——包括幾次明確的行動呼籲。

不過，以色列總理辦公室，於4月9日代表摩薩德做出回應，稱該消息虛假且毫無根據。辦公室表示：「摩薩德及其高級官員，從以前到現在，都沒有鼓勵人員參加反對政府的示威，或任何政治活動，摩薩德及其在職高級官員也沒有參與示威，而是致力於服務國家。」

另一份文件指出，以色列在美國軍事壓力漸增，以及與俄國關係惡化的情況下，可能會向烏克蘭提供致命性武器援助。

英國隱瞞俄軍攻擊

根據《華盛頓郵報》報導，一份外流文件指出，去（2022）年9月在克里米亞海岸外、黑海國際空域上，一架俄國戰鬥機差點擊落英國的偵察機。該飛機主要用於收集無線電傳輸和其他電子信息。

去年10月，英國國防部長華萊士（Ben Wallace）向英國下議院報告了此事件，稱兩架俄羅斯Su-27戰鬥機在黑海國際空域上，攔截英國飛機，並且「魯莽」的飛行，其中一架俄國戰鬥機一度飛至距離英國偵察機15英呎的位置。

然而，華萊士在當時僅對議會說，其中一架俄羅斯飛機在遠處發射了一枚導彈——並沒有公布偵察機險些被擊落的事實，且他將導彈發射歸因於「技術故障」，並表示他已經與俄國軍方高層進行了相關談話。

若文件內容屬實，則此事件凸顯了西方軍事官員，在試圖援助烏克蘭的同時，也避免過度煽動民眾反俄情緒，防止西方各國直接捲入與俄國的軍事衝突。

英國是北約的成員國，根據北約的條約，如果北約的其中一個成員成為武裝攻擊的受害者，同盟的所有成員都會將其視為襲擊，並集體回擊。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航