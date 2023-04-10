五角大廈機密文件遭洩露：美國長期監視澤倫斯基、瓦格納向土耳其尋求武器、英國隱瞞俄軍機攻擊
我們想讓你知道的是
《CNN》報導指出，美國利用其信號情報系統，擷取了烏克蘭的通信、雷達和武器系統的資訊。澤倫斯基的親信，表示對美國的監視並不意外，然而，烏克蘭許多官員對美國監視的消息感到十分憤怒。文件也顯示，美國已經能夠攔截俄羅斯的軍事計劃，包括俄羅斯預計襲擊烏克蘭哪些熱力發電廠、變電站、鐵路和橋樑，以及襲擊的時間。
結合《CNN》與《華盛頓郵報》兩則報導，美國五角大廈機密文件遭洩露之後，美國掌握的國際情報接連曝光。最新內容包括：美國長期監視烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、美國對瓦格納集團的掌握程度、俄國曾向土耳其索取武器攻打烏克蘭、以色列考慮援助烏克蘭，以及英國刻意隱瞞俄國攻擊其偵察機的細節。
美國利用情報系統攔截烏克蘭通訊，烏國官方對美不滿
《CNN》報導指出，美國利用其信號情報系統，擷取了烏克蘭的通信、雷達和武器系統的資訊。
《CNN》審查了53份外流文件，一份外流文件顯示，由於烏軍缺乏遠程武器，澤倫斯基曾在2月下旬，建議軍方使用無人機空襲俄國南部的羅斯托夫州。美國也因此不願意向烏克蘭提供遠程導彈，因為擔心烏克蘭有攻擊俄國國內領土的打算。
另一份文件則指出，若烏克蘭攻擊俄國領土，中國可能會以此為理由，將北約視為侵略者，擴大對俄國的援助。
澤倫斯基的親信，表示對美國的監視並不意外，然而，烏克蘭許多官員對美國監視的消息感到十分憤怒。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則在4月7日表示，文件內容並不準確，是俄國故意散布的假訊息。
一些洩漏文件內容也表明了美國對俄軍，以及瓦格納集團的掌握程度。
文件顯示，美國已經能夠攔截俄羅斯的軍事計劃，包括俄羅斯預計襲擊烏克蘭哪些熱力發電廠、變電站、鐵路和橋樑，以及襲擊的時間。《華盛頓郵報》就指出，洩露文件表示，美國情報界知道俄羅斯國防部，對烏克蘭軍隊在兩個地點的基地進行打擊的計劃。且俄羅斯，正準備對十幾個能源設施進行打擊。
文件也指出，瓦格納集團可能會招募俄羅斯的囚犯，至烏克蘭作戰。
洩漏文件：俄國向土耳其尋求武器、以色列摩薩德鼓勵反政府示威
結合《CNN》與《華盛頓郵報》，洩漏文件顯示，美國透過竊聽，獲得了瓦格納集團的內部計劃，瓦格納正尋求從北約成員國土耳其手中，購買武器。
2月初，瓦格納集團成員會見了土耳其的聯絡人，跟土國購買武器以支援其在烏克蘭、馬利的作戰。馬利的臨時總統戈伊塔（Assimi Goïta）已經確認，瓦格納可以用馬利政府的名義，接收土耳其的武器。
目前美國對土耳其與俄國的詳細交涉程度並不瞭解，不過在土耳其不斷阻止瑞典加入北約之際，此消息可能會引發國際社會更多矛盾。土耳其政府發言人拒絕對此事件發表評論，馬利駐華盛頓大使館也沒有回應置評請求。
此外，一份情報指出，以色列的情報機構摩薩德（Mossad），不斷鼓勵針對該國政府司法改革的抗議——包括幾次明確的行動呼籲。
不過，以色列總理辦公室，於4月9日代表摩薩德做出回應，稱該消息虛假且毫無根據。辦公室表示：「摩薩德及其高級官員，從以前到現在，都沒有鼓勵人員參加反對政府的示威，或任何政治活動，摩薩德及其在職高級官員也沒有參與示威，而是致力於服務國家。」
另一份文件指出，以色列在美國軍事壓力漸增，以及與俄國關係惡化的情況下，可能會向烏克蘭提供致命性武器援助。
英國隱瞞俄軍攻擊
根據《華盛頓郵報》報導，一份外流文件指出，去（2022）年9月在克里米亞海岸外、黑海國際空域上，一架俄國戰鬥機差點擊落英國的偵察機。該飛機主要用於收集無線電傳輸和其他電子信息。
去年10月，英國國防部長華萊士（Ben Wallace）向英國下議院報告了此事件，稱兩架俄羅斯Su-27戰鬥機在黑海國際空域上，攔截英國飛機，並且「魯莽」的飛行，其中一架俄國戰鬥機一度飛至距離英國偵察機15英呎的位置。
然而，華萊士在當時僅對議會說，其中一架俄羅斯飛機在遠處發射了一枚導彈——並沒有公布偵察機險些被擊落的事實，且他將導彈發射歸因於「技術故障」，並表示他已經與俄國軍方高層進行了相關談話。
若文件內容屬實，則此事件凸顯了西方軍事官員，在試圖援助烏克蘭的同時，也避免過度煽動民眾反俄情緒，防止西方各國直接捲入與俄國的軍事衝突。
英國是北約的成員國，根據北約的條約，如果北約的其中一個成員成為武裝攻擊的受害者，同盟的所有成員都會將其視為襲擊，並集體回擊。
新聞來源
- Leaked Pentagon documents provide rare window into depth of US intelligence on allies and foes（CNN）
- Intelligence leak exposes U.S. spying on adversaries and allies（The Washington Post）
- Russia nearly shot down British spy plane near Ukraine, leaked document says（The Washington Post）
延伸閱讀
- 《紐約時報》：美國防機密數十年來最嚴重外洩，援烏反攻、中東印太戰略皆被翻拍上網
- 美再提供逾790億軍備支援烏克蘭春季反攻；澤倫斯基抵波蘭，北約有意邀請出席峰會
- 德國外長呼籲土耳其、匈牙利盡快批准芬蘭和瑞典加入北約，「不要再拖下去」
- 以色列司法改革：拜登促使納坦雅胡讓步，但妥協過少仍導致民眾不滿
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
Tags：
不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。