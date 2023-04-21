推特付費「藍勾勾」上路，最大反對者LeBron James妥協了？馬斯克：我付的

4月20日，隨著馬斯克上任推特（Twitter）後的新政策上路，過往得以「免費」驗證的推特藍勾勾將開始退場。

馬斯克在2022年以440億美元的價格收購推特後，就一直盡力於使其盈利，刪除藍勾勾就是他為此提出的重大決策之一，過去他也一直威脅刪除他口中的「藍勾勾遺產」（legacy blue checks）。

藍勾勾過往用於認證已經過真實性驗證的帳戶，並提供給名人、記者和媒體機構的帳戶。現在尋求驗證的用戶，將不得不為藍勾勾付費。新上路的每月8美元的訂閱計劃也導致爭議，根據該計劃，任何有付費的帳戶都可以獲得藍勾勾。

而新政策Twitter Blue在20日上路後，產生不小的混亂。許多知名用戶在推特上聲稱，他們不會為新版藍勾勾付費，而其他人則宣布他們將完全離開該平台。

非營利組織人權觀察（Human Rights Watch）和全國有色人種協進會（NAACP）在推特上表示，他們不會為藍勾勾付費。

Human Rights Watch is not paying for the #BlueCheckMark - here's why: https://t.co/1fp25DumH9 pic.twitter.com/QjpsoV5PCH — Human Rights Watch (@hrw) April 20, 2023

追蹤美國最高法院運作情況的新聞網站《SCOTUSblog》表示，它將完全停止在推特上發文。這表示他們將跟上美國廣播公司《NPR》的腳步，該廣播公司上週在新平台政策將他們標記為「國家附屬媒體機構」後就離開了推特。

取消免費認證讓假帳號猖狂

取消過往藍勾勾的免費認證程序，引起了人們對假訊息以及假冒政府、合法組織人員的擔憂。

昨（20）日，大量的政府假帳號──在報稅季冒充國稅局的人──開始出現，其他人則更改了他們的帳戶照片和個人簡介以冒充知名人士。假的傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos）在推特上說他正在解散亞馬遜，假的約翰・麥凱恩（John McCain）在推特上說他的飛機墜毀了。

推特此前曾表示，政府端可以通過一項特殊計劃申請免費的藍勾勾，但陸續傳出表示他們至今沒有申請成功。

昨日，灣區快捷交通系統（Bay Area Rapid Transit system），即推特總部所在的舊金山灣區地鐵系統，在推特上發文稱，它已經向推特申請了藍勾勾，但並未收到該公司的回覆。

專家表示，隨著交通系統、國家氣象系統等機構的帳號不再被驗證，冒充詐騙的風險也會隨之提高，甚至可能會導致及時災難回報系統崩潰。

Though we have lost our checkmark, this is the official USCIS twitter account. Please beware of imposter accounts.



When in doubt, visit https://t.co/069mgZuKzZ for the latest immigration and citizenship information, with direct links to our social media. — USCIS (@USCIS) April 20, 2023

自馬斯克接管公司以來，冒充就一直成為反覆出現的問題。在2022年11月，由於取得新版藍勾勾的假用戶和假組織的「已驗證」帳戶大量湧入，該平台就曾不得不暫停更改訂閱計劃。

馬斯克自掏腰包提供NBA球星勒布朗・詹姆士新版藍勾勾

美國科技媒體《The Verge》證實，推特的一名員工透漏，他曾以電子郵件向NBA球星勒布朗・詹姆斯（LeBron James）發送電子郵件，以馬斯克的身分為他的推特帳戶@kingjames提供免費的藍勾勾。

在此之前，詹姆斯曾多次公開表示他不會付費購買新版藍勾勾認證。詹姆斯的長期媒體顧問Adam Mendelsohn也對外回應，他確認詹姆斯並沒有付費進行驗證。

而在這個消息傳開後，馬斯克表示，他有以個人名義，為一些訂閱者付費。

I’m paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

詹姆斯可能是推特上最廣為人知的新版付費藍勾勾政策的反對者，他堅持認為，就像馬丁・勞倫斯（Martin Lawrence）的電視節目角色一樣，「我不會支付這5美元。」但如果你現在查看他的個人資料，他仍然擁有經過驗證的藍勾勾。

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

許多其他NBA知名球星，如史帝芬柯瑞（Stephen Curry）、錫安威廉森（Zion Williamson）和賈莫蘭特（Ja Morant），似乎在昨日失去了他們的藍勾勾。

饒舌歌手Ice T，他在3月份曾說「去他媽的藍勾勾」，目前也仍然有一個經過驗證的藍勾勾。「事實上，我們甚至在討論藍勾勾，這對社會來說是一個悲傷的時刻」他在昨日表示。

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核稿編輯：楊士範