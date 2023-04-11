2023/04/11,
商業

「台灣新首富」長春集團總裁林書鴻：當你極度渴望成功，「潛意識」就會引導你

「台灣新首富」長春集團總裁林書鴻：當你極度渴望成功，「潛意識」就會引導你
長春集團創辦人暨總裁林書鴻 | Photo Credit: 財訊

我們想讓你知道的是

林書鴻指著《稻盛和夫工作的方法》書中的一段念道：「你向神明禱告了嗎？」這句話「要是有人在旁邊看著，大概會以為這兩人是不是發瘋了吧！」但稻盛和夫想要表達的是：當你在盡人事之後，才可以心安理得表示只剩下等待天命一途，也唯有當意念強烈到這種地步，「神明」才會現身，出手相救。

文：林苑卿

長春集團創辦人暨總裁林書鴻，這位94歲高齡的石化界「鐵人」，每週除了一定親自到新竹、苗栗、麥寮、彰化、大發、高雄等廠區視察，日理萬機仍好學不倦的他，也維持每天睡前閱讀的習慣。近日，他向《財訊》推薦的書單，是被譽為日本經營之神稻盛和夫所寫的《稻盛和夫工作的方法》。

林書鴻特地拿出了這本貼滿索引標籤便利貼、寫下滿滿筆記的《稻盛和夫工作的方法》，然後指著書中的一段念到：「你向神明禱告了嗎？」這句話一點兒也不像是技術人員應該講的話。他笑著說：「要是有人在旁邊看著，大概會以為這兩人是不是發瘋了吧！」

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Photo Credit: 財訊

稻盛和夫在京瓷草創時期，得到電腦大廠IBM下的20萬個產品的訂單，但是歷經艱辛之後，樣品竟然全數遭到退貨。一位年輕的技術人員萬念俱灰地哭泣，稻盛和夫走過去就問，「你向神明禱告了嗎？」立刻讓這位技術人員及研發團隊又重新戮力尋求突破，終於成功開發出符合客戶要求的產品，而且還如期量產2000萬個，完成了這次不可能的任務。

稻盛和夫想要表達的是：當你在盡人事之後，才可以心安理得表示，最後只剩下祈求神明、等待天命一途。唯有當意念強烈到這種地步，使出所有的力量，「神明」才會現身，出手相救。

全力以赴盡人事，才能坦然聽天命

林書鴻也感同身受，談起當年長春在苗栗興建新的雙氧水廠時，因為設計放大，一直無法順利運作；內部會議討論莫衷一是，儘管調整了數次，仍然無法解決卡關的問題，於是就帶著員工去法雲寺拜拜，祈求神明讓新廠運作順利。

過了半年之後，新廠終於順利運作了。林書鴻回想當時，雙氧水廠其實有極高風險，再加上遲遲無法步上軌道，員工內心很是煎熬。所以，最後由他帶隊去廟裡祈禱，其實是為了讓員工心情可以安定下來。

稻盛和夫在這書中提到關於讓願望成為「潛意識」的內容，讓林書鴻領悟到，因為拜神的時候，腦裡有「潛意識」，希望神明可以替我們解決難題，但其實不是神明幫忙，而是你自己想要成功。

林書鴻與稻盛和夫都是勤於走入實驗室深入研發的人物，他們打造的石化與精緻陶製品帝國，是創業家的典範。如今，透過這本書的內容與心得，也向外界表露他們的工作哲學：當你極度渴望成功，「潛意識」就會引導你，朝著目標得以實現的方向前進。

書 名：稻盛和夫工作的方法
作　者：稻盛和夫
譯　者：彭南儀
出　版：天下雜誌
出版日期：2022年7月

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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