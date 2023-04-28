「蔚小理」內捲式競爭＋外國傳統車企叩關，中國電動車大夢「夢醒時分」？

（中央社）中國是當今電動車消費發展最快的市場，不只「蔚小理」這類造車新勢力與許多傳統車企競爭，連網路科技業都想進場分一杯羹。然而面臨內捲式競爭同時，國外的對手也前來叩關。中國造車的夢醒時分或許不遠。

為期10天的上海國際汽車工業展覽會在27日正式劃下句點，這場中國鬆綁疫情之後第一場的國際級汽車盛宴，成為了中國內外各家車企攻城掠地與火力展示的場所。以「蔚小理」蔚來、小鵬、理想為首的中國造車新勢力當仁不讓，從汽車設計、行車軟體模組到周邊充電設施與電池技術，無不試圖展現「MIC」的驕傲，與國際車廠一別苗頭。

中國是當今電動車的藍海市場，這點無庸置疑，藉由數據可見端倪。

去年中國的新車市場之中，純電動車與混合式電動車等新能源車就占了總銷售量的1/4左右，這個數字較2021年成長約1倍，於此同時，燃油車的銷量約下跌13%。在這樣的環境之下，率先布局電動車的中國比亞迪與美國特斯拉，上演了另類的中美對抗。

銷售成績成了中國電動車產業的底氣，這種跡象在今年的上海車展中尤為明顯，特別是在特斯拉這個最強而有力的競爭者缺席的情形之下，不論是比亞迪或是蔚小理的聲勢顯得更為浩大。中國其他傳統車企、中外合資企業或外資車廠的則略形失色。

只不過必須注意的是，在展會或網路上的聲量和企業銷售策略、搶攻市場的野心並不是正相關。在疫情之後重新叩關中國市場的國際車廠，雖然被中國部分網友戲稱為「萬國來朝」，然而他們現身在上海車展代表著煙硝再起，準備掀起反攻。

在中國自身造車新勢力、傳統車企，以及與造車毫不相關卻想進場分一杯羹的網路科技業的「內捲」之下，國際車廠在中國的市場亟欲「後發先至」。

在疫情結束的2023年，對於中國電動車市場與產業而言無疑是一個「分水嶺」，從熱身賽跨入淘汰賽，競爭對手不只在中國國內企業，還有國際車廠。這些變化也都不難從這次的上海車展中，國際車廠帶來的新產品，以及高層們的宣示可見端倪。

例如，豐田汽車（TOYOTA）宣布了兩款全新的車款，並計畫於明年在中國銷售，同時和廣汽合作，加強開發專屬中國市場的純電動車款；本田汽車（HONDA）則宣布將加快在中國市場的「電動化計畫」的時程，預計在2027年時不再推出燃油車款，2035年時，在中國市場只銷售電動車；福斯汽車（Volkswagen）不但帶來了全新的產品，更進一步宣布在中國投資10億歐元打造電動車開發和採購中心，希望藉此加快新車的生產，預計生產週期可縮減約30%。

更不用說，諸多國際車廠在不同的技術領域，展現自身造車經驗。

步步進逼的除了大量的全新車款與夾帶的全新軟硬體技術之外，還有「價格戰」。

在中國諸多的網路科技領域中，「價格戰」屢見不顯，然而偏偏在電動車的領域，面對特斯拉發起的價格戰，卻似乎有些難以招架。一方面是中國政府的電動車補助措施逐步退場，另一面則是電動車汽自身的獲利能力與虧損問題一一浮上檯面。

在過去幾年中國電動車蓬勃發展的時刻，定價廣泛並且彌補傳統燃油車市場的空白，成為中國電動車企業的一大特色，因此不乏可以看到人民幣10多萬（新台幣44萬元以上），甚至10萬以下的車款，成為電動車得以被市場接受的一大競爭力。

然而這樣的價格卻也反映出內捲式競爭下的市場紊亂，不少車款的訂價無法反映出其所搭載的配置、技術成本，難以獲利。因此在銷售策略上出現了「用利潤高的車款弭平虧損」的奇異現象，也顯示了車企為了活下去而花招盡出。

像是哪吒汽車在去年的銷售表現亮眼，實際上是透過利潤低的車款支持下所創造的銷售數字，這樣的策略或許短期內可以創造「奇蹟」，然而缺乏獲利能力對企業長期發展並非好事。如今，有更多一開始鎖定10萬元以下市場的中國車廠早已消失在茫茫大海之中。

在這樣的競爭環境之中，即便是蔚來、小鵬、理想等3家被視為領頭羊的車汽，同樣也面臨未能獲利的困境。

根據近期3家企業發布的2022年財報顯示，蔚來、小鵬、理想的虧損額分別為144.4億元、91.4億元、20.3億元，與2021年相比，虧損擴大的幅度分別259.4%、88.1%、531.4%。

雖然特斯拉並未參與本屆的上海車展，然而這家企業所制定的遊戲規則以及掀起的價格戰，正在從多面向影響著中國的車汽。畢竟特斯拉承受降價的能力幾乎領先檯面上的車企，而且仍在在加大在中國的投資。

越過了分水嶺進入了淘汰賽的環節後，中國的造車新勢力們可能將面臨第一波的挑戰，在未來的3到5年內，能不能存活、如何存活，都是未知數。無怪乎有市場人士形容接下來的中國市場將如同「絞肉機」，對於這些「曾經的造車新勢力們」進行篩選。

雖然中國的車企在過去幾年掌握了中國市場先機並預先卡位，然而面對夾帶強大研發與製造能力、完整產業鏈與供應鏈、品牌知名度，以及完善銷售管道的國際車廠前來叩關並且吹起反攻號角，在追求降本增效的同時，重質也得重量才能與之抗衡並且從殘酷的淘汰賽中活下來，否則等待的恐怕將是造車大夢的夢醒時分。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀