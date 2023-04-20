喝花酒接受性招待、聯手建商代銷騙銀行，前台南經發局長陳凱凌涉貪污罪遭起訴
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檢方指出，2020年5月至2021年2月，陳凱凌不顧疫情高峰，6度要求黃姓業者招待喝花酒，後來疫情升溫，酒店未營業，陳凱凌還以「外叫小姐」性交易。相關費用都由黃姓業者買單，每次費用約2萬至3萬元。
前台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉及收受現金、酒店飲宴、性招待及使公務員登載不實、公務員財產來源不明等罪嫌，日前已遭收押禁見，台南地檢署今（20）日正式偵結起訴，移審台南地方法院。
南檢查出，陳凱凌任內涉嫌向廠商詐取180萬元，及酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等共14萬2200元，且又因購屋隱匿296萬餘元，其中財產來源不明226萬餘元。被告除陳凱凌外，還有建設公司陳姓負責人、不動產代銷公司翁姓負責人等2人也被起訴。
要業者幫忙買單性交易、喝花酒，還聯合建商代銷騙銀行貸款
綜合《CTWANT》和《TVBS》報導，根據檢方起訴書指出，陳凱凌在即將出任南市經發局長前，就向過去擔任大眾捷運股份有限公司總經理期間，所認識的中部一名從事營建工程的黃姓廠商，以未來可用職權讓其承包工程為由，索取現金花用，上任後更是多次開口要錢，還相約酒店交付，喝完花酒直接找小姐「開房間」。
2020年5月至2021年2月，陳凱凌不顧疫情高峰，6度要求黃姓業者招待其到有女陪侍之飲宴，甚至後來疫情升溫，酒店未營業，陳凱凌還6度到台中以「外叫小姐」方式喝花酒及性交易。包養酒店小姐、帶出場的性交易的錢通通由黃買單，每次費用約2萬至3萬元，其中一次更高達7萬7900元。
自2019年底每次索討10萬至50萬元，黃姓廠商前後遭索討180萬元；另外酒店小姐框臺費、性交易費用、汽車旅館住宿費14萬餘元，也都是黃男公司或開票支付。
黃男本來打算參與七股科技工業開發案，然而直到2021年2月，才驚覺七股工業區的開發案早被其他廠商標走，剩下的綠能產業園區、沙崙科學園區都不是自己所能承攬的工程；後來在陳的要求下，黃男請朋友開設的顧問工程公司投標，得標後，陳要求黃男友人公司交付回扣，黃男最後自掏腰包代付，才發現自己受騙。
根據檢方調查，陳凱凌還以買成品屋的方式，與建商、代銷公司聯手，提出高報總價要求，並向不知情銀行辦理超貸，銀行誤認房屋買賣價格為2568萬元，核准貸款2180萬元，貸款核准後再由建商將多出的現金296多萬元，在接待中心交給陳凱凌。
於2022年3月間，接獲檢舉台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌貪污之情資，在七股工業區開發工程一案中，陳凱凌向廠商索要回扣，又受取現金賄賂、喝花酒及接受性招待，專案小組經過多月來的蒐證及詢問相關證人，認被告陳凱凌局長涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌，2022年12月21日兵分多路將陳凱凌帶回並搜出相關證物，隨後申請羈押獲准。
陳凱凌曾任新竹市都市發展處處長、桃園大眾捷運總經理、高雄市捷運工程局局長、高雄市建設局代理局長、高雄市副秘書長、高雄市環保局代理局長等職務。其中在高雄市政府時期是少數擔任超過五個單位首長人物之一，任職短則數個月，較長達一至兩年不等。
台南地檢今天依《貪汙治罪條例》的公務員利用職務詐取財物、公務員利用職務詐欺得利、財產來源不明、使公務員登載不實及《洗錢防制法》等罪名，偵結對陳凱凌提起公訴。
台南市長黃偉哲透過市長辦公室回應，支持司法偵辦嚴懲不法行為，全體市府團隊應引以為戒，時時刻刻以廉潔奉公自我惕勵。
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核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。