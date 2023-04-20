喝花酒接受性招待、聯手建商代銷騙銀行，前台南經發局長陳凱凌涉貪污罪遭起訴

前台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉及收受現金、酒店飲宴、性招待及使公務員登載不實、公務員財產來源不明等罪嫌，日前已遭收押禁見，台南地檢署今（20）日正式偵結起訴，移審台南地方法院。

南檢查出，陳凱凌任內涉嫌向廠商詐取180萬元，及酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等共14萬2200元，且又因購屋隱匿296萬餘元，其中財產來源不明226萬餘元。被告除陳凱凌外，還有建設公司陳姓負責人、不動產代銷公司翁姓負責人等2人也被起訴。

要業者幫忙買單性交易、喝花酒，還聯合建商代銷騙銀行貸款

綜合《CTWANT》和《TVBS》報導，根據檢方起訴書指出，陳凱凌在即將出任南市經發局長前，就向過去擔任大眾捷運股份有限公司總經理期間，所認識的中部一名從事營建工程的黃姓廠商，以未來可用職權讓其承包工程為由，索取現金花用，上任後更是多次開口要錢，還相約酒店交付，喝完花酒直接找小姐「開房間」。

2020年5月至2021年2月，陳凱凌不顧疫情高峰，6度要求黃姓業者招待其到有女陪侍之飲宴，甚至後來疫情升溫，酒店未營業，陳凱凌還6度到台中以「外叫小姐」方式喝花酒及性交易。包養酒店小姐、帶出場的性交易的錢通通由黃買單，每次費用約2萬至3萬元，其中一次更高達7萬7900元。

自2019年底每次索討10萬至50萬元，黃姓廠商前後遭索討180萬元；另外酒店小姐框臺費、性交易費用、汽車旅館住宿費14萬餘元，也都是黃男公司或開票支付。

黃男本來打算參與七股科技工業開發案，然而直到2021年2月，才驚覺七股工業區的開發案早被其他廠商標走，剩下的綠能產業園區、沙崙科學園區都不是自己所能承攬的工程；後來在陳的要求下，黃男請朋友開設的顧問工程公司投標，得標後，陳要求黃男友人公司交付回扣，黃男最後自掏腰包代付，才發現自己受騙。

根據檢方調查，陳凱凌還以買成品屋的方式，與建商、代銷公司聯手，提出高報總價要求，並向不知情銀行辦理超貸，銀行誤認房屋買賣價格為2568萬元，核准貸款2180萬元，貸款核准後再由建商將多出的現金296多萬元，在接待中心交給陳凱凌。

於2022年3月間，接獲檢舉台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌貪污之情資，在七股工業區開發工程一案中，陳凱凌向廠商索要回扣，又受取現金賄賂、喝花酒及接受性招待，專案小組經過多月來的蒐證及詢問相關證人，認被告陳凱凌局長涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌，2022年12月21日兵分多路將陳凱凌帶回並搜出相關證物，隨後申請羈押獲准。

陳凱凌曾任新竹市都市發展處處長、桃園大眾捷運總經理、高雄市捷運工程局局長、高雄市建設局代理局長、高雄市副秘書長、高雄市環保局代理局長等職務。其中在高雄市政府時期是少數擔任超過五個單位首長人物之一，任職短則數個月，較長達一至兩年不等。

台南地檢今天依《貪汙治罪條例》的公務員利用職務詐取財物、公務員利用職務詐欺得利、財產來源不明、使公務員登載不實及《洗錢防制法》等罪名，偵結對陳凱凌提起公訴。

台南市長黃偉哲透過市長辦公室回應，支持司法偵辦嚴懲不法行為，全體市府團隊應引以為戒，時時刻刻以廉潔奉公自我惕勵。

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核稿編輯：翁世航