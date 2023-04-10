2023/04/10,
商業

鋰礦供需反轉價格崩跌6成，電動車可望再降價，下半年車市恐過剩500萬輛

鋰礦供需反轉價格崩跌6成，電動車可望再降價，下半年車市恐過剩500萬輛
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受到地緣政治影響，歐美各國為了不讓中國獨佔鋰礦產業，各積極收購、擴增各大礦場，這導致鋰礦出現「供過於求」的窘境，使得各大市場鋰價出現反轉暴跌的情況。

鋰原料因電動車需求暢旺，歷經兩年的牛市，不過近日迎來反轉。受到電動車成長趨緩，再加上各國紛紛開出鋰礦產能，鋰價崩落達6成；然而此消息對消費者而言未必是壞事，市場預估各大廠電動車的售價可望再度下調；此外，受經濟下不振影響，主要以燃油車為主的車市有供過於求的危機，也將成為整體車市的一大變數。

鋰價反轉暴跌

近來產業界最重要的事情就是「鋰價暴跌」，中國動力電池的原料碳酸鋰價格自從去（2022）年登頂後，至今（2023）年4月已經下挫達6成。早些日子，中國科學院院士歐陽明高曾對外指出，由於供需變動，鋰價回落是必然的。

過去幾年鋰價和電動車的發展密切相關，由於電車這兩年來一直處於供不應求的狀態，導致鋰價日益攀升，光是自2021年初至年底，電池級碳酸鋰的價格從5萬元／噸，飆升到了60萬元／噸，漲幅超過1000%，令人驚嘆。

不過，受到中國電動車市場趨緩，全球礦商競相開採的影響，鋰礦出現了供需反轉的現象。根據《日經亞洲》報導指出，歐美各國亟欲取得中國以外地區的原料開採權，帶動了澳洲、阿根廷及巴西等國家開始擴大開採，大舉拉高鋰礦的供給。

一名交易商告訴《日經亞洲》，國際鋰價將持續走低成為趨勢，但是採礦業者不會因此動搖擴大開採，因為當前報價依舊遠高於生產成本，此外歐美各國也期盼能夠搶食，在電池原料獨占鰲頭的中國市場。

至於需求方面，彭博新能源財經（BNEF）預測，今年全年電動車銷量仍將續創新高，但是成長幅度可能會略小於前兩年。其中，包含插電式油電混合車和純電動車，2020年電動車銷量為320萬輛，2022年便一舉突破1000萬輛。

電動車可望再降價

今年全球使用電動車的數量將持續增加，總銷量將達到1360萬輛，若納入商用車，更將一舉突破1400萬輛，不過隨著美國、中國及歐盟等大市場，並未再度強力推動電動車相關政策，預計銷量很能再有突破，將呈現成長走緩的態勢。

反觀，鋰礦的供給卻持續直線上升，澳洲鋰礦巨頭Pilbara Minerals、全球最大鋰礦商Albemarle，和中國天齊鋰業（Tianqi Lithium）等業者均有增設礦場的計畫。美銀證券亞太基本金屬部門主管Matty Zhao指出，各國礦商持續生產大量鋰礦，預期今年供給量將大增38%，市場可能出現供過於求。

此外，中國政府去年也意識到鋰價有炒作嫌疑，出爐了一系列的措施壓抑原材料價格過快上漲對實體經濟造成的衝擊。其中包含括加強市場監管、打擊價格違法行為、釋放國家儲備、增加進口配額等，對鋰價造成抑制作用。

受到鋰價回落影響，原本昂貴的電動車可望進一步降價。《彭博新能源財經》資料顯示，電動車逞本最高的零件之一就是電池，而電池價格日益走低，包含特斯拉（Tesla）、福特汽車（Ford Motor）等車廠，均有望調降電動車售價。

值得注意的是，受到景氣不振影響，受到全球車市（包含燃油、電動等車）也面臨供應過剩，最快今年下半年，恐將有新一波價格戰爆發。瑞士銀行出具報告指出，通膨壓力升高，潛在買主購車能力受限，將讓車市陷入供給過剩危機。

報告預測，今年全球汽車產量多出來的500萬輛汽車（主要為燃油車）。瑞士銀行的分析師胡馬（Patrick Hummel）還指出，事實上，價格戰已於電動車市場開打，此後將擴散到汽車與柴油車領域。而最明顯的例子是，特斯拉率先削價銷售將入門款Model Y大幅調降兩成。

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核稿編輯：翁世航


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