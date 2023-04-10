鋰礦供需反轉價格崩跌6成，電動車可望再降價，下半年車市恐過剩500萬輛
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受到地緣政治影響，歐美各國為了不讓中國獨佔鋰礦產業，各積極收購、擴增各大礦場，這導致鋰礦出現「供過於求」的窘境，使得各大市場鋰價出現反轉暴跌的情況。
鋰原料因電動車需求暢旺，歷經兩年的牛市，不過近日迎來反轉。受到電動車成長趨緩，再加上各國紛紛開出鋰礦產能，鋰價崩落達6成；然而此消息對消費者而言未必是壞事，市場預估各大廠電動車的售價可望再度下調；此外，受經濟下不振影響，主要以燃油車為主的車市有供過於求的危機，也將成為整體車市的一大變數。
鋰價反轉暴跌
近來產業界最重要的事情就是「鋰價暴跌」，中國動力電池的原料碳酸鋰價格自從去（2022）年登頂後，至今（2023）年4月已經下挫達6成。早些日子，中國科學院院士歐陽明高曾對外指出，由於供需變動，鋰價回落是必然的。
過去幾年鋰價和電動車的發展密切相關，由於電車這兩年來一直處於供不應求的狀態，導致鋰價日益攀升，光是自2021年初至年底，電池級碳酸鋰的價格從5萬元／噸，飆升到了60萬元／噸，漲幅超過1000%，令人驚嘆。
不過，受到中國電動車市場趨緩，全球礦商競相開採的影響，鋰礦出現了供需反轉的現象。根據《日經亞洲》報導指出，歐美各國亟欲取得中國以外地區的原料開採權，帶動了澳洲、阿根廷及巴西等國家開始擴大開採，大舉拉高鋰礦的供給。
一名交易商告訴《日經亞洲》，國際鋰價將持續走低成為趨勢，但是採礦業者不會因此動搖擴大開採，因為當前報價依舊遠高於生產成本，此外歐美各國也期盼能夠搶食，在電池原料獨占鰲頭的中國市場。
至於需求方面，彭博新能源財經（BNEF）預測，今年全年電動車銷量仍將續創新高，但是成長幅度可能會略小於前兩年。其中，包含插電式油電混合車和純電動車，2020年電動車銷量為320萬輛，2022年便一舉突破1000萬輛。
電動車可望再降價
今年全球使用電動車的數量將持續增加，總銷量將達到1360萬輛，若納入商用車，更將一舉突破1400萬輛，不過隨著美國、中國及歐盟等大市場，並未再度強力推動電動車相關政策，預計銷量很能再有突破，將呈現成長走緩的態勢。
反觀，鋰礦的供給卻持續直線上升，澳洲鋰礦巨頭Pilbara Minerals、全球最大鋰礦商Albemarle，和中國天齊鋰業（Tianqi Lithium）等業者均有增設礦場的計畫。美銀證券亞太基本金屬部門主管Matty Zhao指出，各國礦商持續生產大量鋰礦，預期今年供給量將大增38%，市場可能出現供過於求。
此外，中國政府去年也意識到鋰價有炒作嫌疑，出爐了一系列的措施壓抑原材料價格過快上漲對實體經濟造成的衝擊。其中包含括加強市場監管、打擊價格違法行為、釋放國家儲備、增加進口配額等，對鋰價造成抑制作用。
受到鋰價回落影響，原本昂貴的電動車可望進一步降價。《彭博新能源財經》資料顯示，電動車逞本最高的零件之一就是電池，而電池價格日益走低，包含特斯拉（Tesla）、福特汽車（Ford Motor）等車廠，均有望調降電動車售價。
值得注意的是，受到景氣不振影響，受到全球車市（包含燃油、電動等車）也面臨供應過剩，最快今年下半年，恐將有新一波價格戰爆發。瑞士銀行出具報告指出，通膨壓力升高，潛在買主購車能力受限，將讓車市陷入供給過剩危機。
報告預測，今年全球汽車產量多出來的500萬輛汽車（主要為燃油車）。瑞士銀行的分析師胡馬（Patrick Hummel）還指出，事實上，價格戰已於電動車市場開打，此後將擴散到汽車與柴油車領域。而最明顯的例子是，特斯拉率先削價銷售將入門款Model Y大幅調降兩成。
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核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。