【國際大風吹】AV女優封口費案若定罪，川普又當選總統會怎樣？專家也是雙手一攤
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不少法律界人士認為，檢方對川普的起訴內容恐怕是有點薄弱，畢竟要證明一個人的意圖向來非常棘手，而川普時期的前司法部長巴爾也認為，或許主要的目的是打擊共和黨在2024的選情......
不論你喜不喜歡前美國總統川普，都不得不承認，他總是有辦法成為鎂光燈焦點。才做了一任總統就下台的他，正在積極備戰2024總統大選，打算重返白宮，目前也是黨內呼聲最高的候選人。沒想到，3月底他卻成為美國史上第一位遭到刑事起訴的前總統，可說又一次打破紀錄。
你可能搞不太懂案件的來龍去脈，為什麼這起官司的核心人物，竟然是一位AV女優、以及曾經在川普身邊替他服務的私人律師？而且案情還可以回溯十多年？這起官司對他的總統之路，又會有什麼影響？
AV女優封口費，牽動總統大選
要搞清楚這起案子，我們得從頭說起，回到2006年。本名史蒂芬妮克利福德（Stephanie Clifford）的AV女優暴風女丹尼爾斯（Stormy Daniels），聲稱那年7月她和川普第一次見面後，川普就約她私下見面吃飯，隨後兩人發生了性關係。當時，丹尼爾斯27歲，川普60歲，他的第三任妻子梅蘭妮亞才剛剛生下兩人唯一的小孩。
時間快轉到2016、美國總統大選年。川普在共和黨初選過程中聲勢水漲船高，贏得黨內提名，與民主黨的希拉蕊展開對決。在激烈的競選過程中，一段川普吹噓可以隨便對女性上下其手的錄音曝光，一度震撼選情。在此同時，丹尼爾斯向美國知名八卦小報國家詢問報表示，有意接受訪問，要公開跟川普的婚外情。力挺川普的國家詢問報，隨即通知當時擔任川普個人律師的麥可柯恩（Michael Cohen）。
在川普起訴事件當中，柯恩堪稱是丹尼爾斯之外最重要的關鍵人物。他馬上聯繫丹尼爾斯，開始協商談判，最終說服丹尼爾斯簽下一份保密協定。按照協定內容，丹尼爾斯不得公開她和川普的親密關係，之後柯恩成立一間空殼公司，透過公司帳戶支付13萬美金的封口費作為代價。
那年年底，川普擊敗希拉蕊，當選第45任美國總統。
隔年1月，自掏腰包付封口費的柯恩向川普集團請款，而且除了封口費之外，還要加上一筆酬勞。最終雙方把總額談到42萬美金，分成12期。由柯恩每個月開請款單，再由川普透過個人和公司帳戶支付，花一年繳清。
封口費事件發展到這邊，看起來已經落幕，但2018年1月，華爾街日報爆料，川普透過律師付了13萬美金的封口費給AV女優，讓整起事件第一次攤在陽光下，引發輿論譁然。
川普第一時間沒有回應，但3個月後第一次公開表示，對於封口費毫不知情。同一時間，本來就在調查俄羅斯是否有介入大選的聯邦調查局，開始鎖定柯恩。
到了8月份，遭到逮捕起訴的柯恩，在法庭上坦承犯下逃稅、詐欺、違反選舉獻金法等8項罪行，同時也針對丹尼爾斯的封口費事件，反咬老闆川普，供稱川普不但知情，還親自指示他付錢搞定保密協定，對象也不只丹尼爾斯，還有另一名女星麥克道格，以免兩名小三的婚外情醜聞影響選情。
如果川普真的是為了保護自己的選情，而透過公司補助柯恩所支付的封口費，那麼這筆錢就不算律師費，而是應該以選舉獻金的名義申報，但川普團隊並沒有這樣做，因此，在柯恩的關鍵證詞浮出水面之後，川普被檢方以違反政治獻金法起訴的可能性，一時之間沸沸揚揚，但一直到卸任，都沒有任何進展。
這是因為美國司法部的內規，不允許對在任總統提起訴訟。
於是，女優封口費案，就這樣沉寂了三年，直到今年初，紐約曼哈頓的地方檢察官，再度開始蒐證，最終在4月4號對川普提起刑事訴訟。
而川普雖然承認自己有付錢給柯恩，但依然主張那是律師費，不是封口費，同時也聲稱跟兩名女星都沒有發生過性關係，否認所有罪名，並強調這起官司是民主黨的政治迫害，因為地方檢察官是由各地民眾選舉產生，而提起訴訟的曼哈頓檢察官白艾榮確實是代表民主黨參選。
我唯一犯的罪，就是積極保護我們的國家，不讓那些想摧毀美國的人得逞。從一開始，民主黨就暗中監視我的團隊，用一堆莫須有的調查攻擊我。
前美國總統 川普
如定罪又當選總統？美國史無前例
目前這起官司最引人注目的，就是檢方到底能不能定罪成功。檢方指控川普支付柯恩的款項沒有登記成選舉獻金，因此是偽造商業紀錄。一般來說這只是刑期比較輕的輕罪，但檢方認為，由於川普偽造紀錄的意圖，是遮掩更嚴重的罪行，因此輕罪升級成重罪。
如果全部成立，理論上刑期最高可以達到136年。
只不過，不少法律界人士認為，起訴內容恐怕是有點薄弱。紐約法學教授雅羅謝夫斯基（Ellen Yaroshefsky）說，檢察官想證明偽造商業紀錄的目的是影響選舉，恐怕會遭遇困難。加州大學法學教授哈森也指出，證明一個人的意圖向來非常棘手。川普時期的前司法部長巴爾也認為，檢方立場薄弱，或許主要的目的是打擊共和黨在2024的選情。
我想目的是幫助川普獲得提名，把他的爭議炒作兩年，就一直鬧，加上其他官司，我想不管（共和黨）提名誰都會被扣分。
法律上來說，就我目前的了解 ，方弱到可笑。
前美國司法部長 巴爾 （William Barr）
話又說回來，不論這起AV女優封口費案之後的訴訟結果如何，川普目前還面臨至少三項聯邦和地方調查，包括企圖推翻2020大選結果、煽動國會暴動，還有在卸任後私藏機密文件等等。這些調查都有可能在幾個月之內進入起訴階段。
換句話說，接下來一直到2024年11月初的下一屆美國總統大選前，川普可能都會一直被官司纏身。
那川普還能再代表共和黨參選嗎？甚至如果被定罪，還能當選美國總統嗎？時代雜誌訪問幾位法律專家都認為，就算被定罪川普還是可以參選，因為美國憲法並沒有限定前科犯不得參選總統，而且歷史上也有過類似案例。
但如果被定罪之後還當選了，該怎麼辦？專家也是雙手一攤，不知道，因為這狀況實在太特殊，從來沒有人討論過。如果真的發生，將會是美國憲政史上的第一次，只能走著瞧了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
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