有分歧、議題複雜、具爭議性？一文還原香港性／別小眾現況及相關政策落實進度
我們想讓你知道的是
港府一直未有就性傾向及性別認同歧視立法。聯合國建議港府「制訂一條全面的反歧視條例，保護性小眾免受歧視」。政府回應時指，香港社會對有關議題存在不少分歧，議題複雜及具爭議性。事實上，過去十年，每當提到反歧視法的立法或諮詢工作，政府都以此回應。反歧視立法在現今香港社會真的那麼有爭議性嗎？
撰文：Louis｜文字編輯：Mo｜網站編輯：Natalie
聯合國經濟、社會與文化權利委員會早前就香港政府根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》所提交第四次報告作出審議，並發表審議結論，表達對香港公民社會各項自由和權利受到威脅的關注。港府隨即於3月6日回應聯合國審議結論，表明「強烈反對聯合國經社文權利委員會失實誤導的審議結論」，同時指委員會「偏聽偏信部分不實信息和歪曲報導，罔顧事實，以偏概全」。
當中不論委員會，以至港府都花了不少篇幅，就香港生活的性／別小眾情況，以及性／別小眾相關政策作討論及回應。因此，G點翻查了不同文件，嘗試還原香港性／別小眾現況，以及相關政策落實的進度，令大家更為了解香港真實的情況。
港府稱反歧視法有爭議 實則三年前已過六成受訪者支持
現時香港有四條反歧視條例，分別為《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》，但政府一直未有就性傾向及性別認同歧視立法。聯合國委員會在審議結論中便建議，香港政府「制訂一條全面的反歧視條例，保護性小眾免受歧視」。
政府回應時指，香港社會對有關議題存在不少分歧，議題複雜及具爭議性，特區政府有責任聆聽各方面的意見，並充分考慮香港社會的實際情況。事實上，過去十年，每當提到反歧視法的立法或諮詢工作，政府都以此回應。那反歧視立法在現今香港社會真的那麼有爭議性嗎？我們來讓研究報告說話。
平機會於2016年發表的《有關立法禁止性傾向、性別認同及雙性人身份歧視的研究》早就顯示，55.7%的受訪者表示完全同意或同意，應為不同性傾向、性別認同及雙性人身份人士提供法律保障免受歧視；而香港中文大學性小眾研究計劃於2020年發表的調查亦顯示，六成受訪者認同需要為不同性傾向人士提供法律保障免受歧視，當中較年輕的18至34歲受訪者中，更高達83%人支持。
可見近年支持性傾向歧視條例的人愈來愈多，很難不令人質疑，政府需要怎樣的「共識」，才能積極回應社會的訴求？
政府亦曾於2013年成立「消除歧視性小眾諮詢小組」，小組於2015年發表工作報告，建議政府「進一步研究其他司法管轄區推行反歧視措施的經驗，包括立法和非立法的措施」，但報告發表至今超過七年，政府只在2019年回應立法會議員提問時，指研究已接近完成，現正準備報告，結果三年又過去了，報告發表仍然遙遙無期。
另一邊廂，平機會在2021年被媒體問到立法研究進度時，主席朱敏健亦只重覆正在研究，「目標是一年內發表報告初稿及展開諮詢」，再擬報告提交政府考慮，但一年過去，當然又是石沉大海。
稍稍值得留意的是，平機會近日表示正進行另一項研究，探討如何在現行反歧視法例的框架內消除基於性傾向、性別認同及雙性人身分的歧視。不過，平機會不能直接使法案在立法會審議，需要政府向立法會提出。以政府現時的態度可見，平機會的計劃要成事，首先需要政府改變態度。
宣傳廣告用足10年 熱線近兩年僅處理2宗投訴個案
聯合國委員會亦建議政府提高公眾防止歧視性／別小眾的意識，而政府則回應指「一直致力透過多種渠道推廣共融、互相尊重和不歧視不同性傾向和跨性別人士的信息，包括透過不同媒體平台播放宣傳短片；通過平等機會（性傾向）資助計劃，資助各項有意義的社區活動計劃，藉以促進不同性傾向及性別身份認同的人士享有平等機會；亦特別設立24小時支援電話熱線，向性小眾及其家人提供協助及提高市民大眾對性小眾的認識。」
如果大家近日有留意的話，確實發現宣傳「不歧視，多包容，平等對待不同性傾向及跨性別人士」的廣告多了，在巴士站及鐵路站廣告牌時有出現，但事實是，廣告早於2013年拍攝，並非新鮮事，十年來反覆使用而已。
平等機會（性傾向）資助計劃亦已設立多年，資助不同團體推廣反性傾向歧視工作，然而，原本應該促進性／別小眾友善的計劃，多次公開表達反同立場的團體卻同樣獲資助，2022至2023年度就有「後同盟」以及「新造的人協會」獲批資助，不禁令人質疑，一個推動反性傾向歧視的計劃，為何容許反同團體參與？
至於政府提到的「24小時支援電話熱線」，其實並非由政府設立，而是由東華三院營運，受政府資助的計劃「同。一線」。政府設立的熱線由政制及內地事務局性別認同及性傾向小組負責，接聽時間僅是一般政府辦公時間，即星期一至五8:45至18:00，星期六、日及公眾假期都不會運作，談不上是24小時支援。
政府網站稱「如你在本港因性別認同或性傾向而受到歧視，或想索取這方面的資料」就可以致電熱線。不過，翻查政府網頁，只有極少人曾致電該熱線。2020年7月1日至2021年6月30日期間，熱線全年只處理兩宗投訴個案，其中一宗為上年度未完成個案；2021年7月1日至2022年6月30日期間，熱線更未接獲任何個案。
而且，即使接獲個案，香港未有任何性傾向及性別認同相關的反歧視法，相信收到投訴後政府亦難以處理及跟進。
另外，「消除歧視性小眾諮詢小組」在2017年曾建議政府制訂《不歧視性小眾約章》，讓提供貨品、設施和服務的機構自願採納，以增加機構人員對性小眾的接納和友善程度，政府於2020年曾稱「我們會留意疫情過後各行業的情況，考慮推出的合適時間」，不過直至今日仍然未有消息。
性別承認法諮詢無下文 跨性別議題僅靠法庭解決
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
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