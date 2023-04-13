回顧日本電影《無人知曉的夏日清晨》：該怎麼察覺「親職化」？又該如何協助？
我們想讓你知道的是
在經典日本電影《無人知曉的夏日清晨》之中，能看見角色「親職化」的可能脈絡，一次次的失望、無助、無能為力的情況下，不得不提早承擔起這個家，也同時忽略自己的真實需求或不再認為自己有需求。若您目前有以下情況，可能也有有親職化的過去......
文：李奎諺
《無人知曉的夏日清晨》，是描述一群困在「不是誰的孩子與是誰的大人」之間的孩子們，他們如何安放自己的故事。
改編自日本真實社會事件，發生在1988年，東京的「巢鴨兒童遺棄事件」。一位母親為了跟新男友同居，拋下5個孩子（2-14歲間），其中有一個小兒子的屍骨放在家中。警察發現時，小女人已被長子與其他朋友虐待致死，長女與次女身體極度虛弱。後來母親被逮捕，帶回長女與次女一起生活，但長子不知去向。
不是誰的孩子與成為誰的大人
電影中，自從母親離開後，四個孩子成了不是誰的孩子，而明（長子）成了照顧京子、小雪與茂的大人。背負著兩個角色，也許總會在心裡滴咕著自己是誰，自己該做什麼。
現實裡，我們與內在（過去）再次相遇總是有遺憾，也許這遺憾，更能讓我們前進，即使這前進仍帶著傷。也許，母親與這群孩子一樣，都為「不是誰的孩子」。如母親曾在離開前，跟明說：「難道我就不能追求我的幸福嗎？」
明，因為是長子，經歷了母親每一段追求幸福的喜悅與失去，而當明長大，似乎也慢慢地被母親賦予了母親自己做不到的雙親角色。所以，當明決定不再認為自己是誰的孩子後（孤兒），似在獨立與依賴拉扯間，逐漸成為誰的大人（親職化）。
母親與明（京子、小雪、茂亦是），都是孤兒，只是他們各自朝向不同的地方去。母親失去了求生的力量，對感情有著不切實際的幻想，每一段看似幸福，也許只是滿足了內在的空缺。明，在生理與心理上漸漸地被母親遺棄了，生理是身體與物質上的照顧，心理是情感的缺乏或拋棄感覺。
因此，他讓自己成為大人，切割大人的幫助，如電影中，他僅接受大人短暫的幫助，如便利商店的店員，提供即期品及寫卡片，卻常接受同為孩子的高中生紗希的幫忙，因他需要的不是大人般的幫忙（陽性／男性力量），而是情感的滋養（陰性／女性力量）。他決定用自己的力量照顧妹妹弟弟，但卻長期缺乏情感的支持。
因此，那份情感連結的渴望持續蟄伏著，直到陽性力量即將耗竭時，他開始將錢拿去買電玩，只為了能交到朋友，而這也是一種看似想要情感連結，卻也是逃避內在情感的行為。
令人心疼的是，直到參加棒球比賽的那天，小雪如摔落的野花植物，再也不會長大，而明內在想要的情感滋養，也不再長大，不再渴求，甚至拋棄了。他更下定決心，成為我是誰的大人。也許哪一天，會有那麼一個人，能不顧一切地照顧他，喚醒他刻意遺忘的情感。
電影裡，我們也看到京子隨著母親未回家的日子越來越長，說了這樣的話：「可能是我對他說了不好的話。」 這在經歷孤兒的情感創傷裡，是一種被遺棄後，經常可見的自責感。而這樣的自責，亦讓他們開始對於存在有了疑惑，可能經常想著「我為什麼要被生下來？」。
也許有些人會記得很小的時候，就開始幫父母煮飯、打掃家裡，父母總是躺在床上或看電視。 這樣的父母角色反轉，即孩子犧牲自己的發展需要與追求為代價，承擔父母或其他家庭成員的照料責任。最後，在關係中成為提供關懷者、討好者，而很少或不願意獲得關懷。
這樣的角色轉換，也就是「親職化」的可能脈絡，一次次的失望與無助，無能為力的情況下，不得不提早承擔起這個家本該是大人應負的責任，也同時忽略自己的真實需求或不再認為自己有需求，而變得非常獨立。關於大人應負的責任，如負擔家計、照顧家人或承擔家人情緒等。
現在的我們可以透過下列情況觀察並療癒自己與他人。
- 若您目前有以下情況，「可能」有親職化的過去
- 常被稱讚為負責任
- 長大後覺得自己必須負責
- 寧願靠自己也不願意信任他人
- 小時候的記憶模糊或忘記
- 父母照顧自己或他人時遇到麻煩，將責任推給了您
- 感覺再怎麼努力仍不被重視，即使他人已經說很好
- 習慣犧牲自己來照顧他人
- 認為自己很特殊且全能
.......等等。
- 親職化的表現
- 工具性，如家庭經濟支、勞務、照顧家庭成員。
- 情感性，如安撫情緒、衝突協調。
- 如何協助親職化的自己與他人
- 原生家庭的探索：回頭看自己與父母的關係，同時也看當下親密關係的樣子。
- 覺察情緒：特別是在壓力之下，覺察自己有什麼情緒，而這個情緒在對自己說些什麼？譬如我有什麼沒有被滿足。
- 探索自己的需要：總是把視角放在他人需求，當問自己有什麼需求時，相信是困難的，可以從練習自己對生活的感覺開始。
- 練習讓自己感到舒服的界線：包含物理與心理上的距離。試著問問自己，是什麼想法與感覺，讓自己即使不舒服感到痛苦，仍想要繼續下去。
- 尋找安全感：當述說過程中，感受不安情緒時，「根植大地」、「自我觸摸」、「資源尋找」都是很好的心理技巧。透過如此調節神經系統狀態 （從戰逃或凍結），幫助自己回到身心容納之窗甚至練習擴大容納之窗。
- 我們可以透過以下三步驟幫助我們探索與覺察
- 狀態：追蹤身心狀態。關注此刻情緒與身體感覺。很多時候，我們會無法描述或沒有感覺，可以先蒐集許多關於感覺的詞彙，建立感覺資料庫，試著去描述，即使錯誤也沒有關係，隨著每一次聚焦與追蹤，我們對感覺會更清晰。
- 看見：看見感受（覺）。看見情緒感受與身體感覺，並表達出來，再回頭看看感覺。
- 改變：情緒或身體感覺出現變化。變化的發生是自由釋放，能被自己允許的過程。給予自己多一點耐心與等待，觀察身體或情緒的變化。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！