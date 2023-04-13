回顧日本電影《無人知曉的夏日清晨》：該怎麼察覺「親職化」？又該如何協助？

文：李奎諺

《無人知曉的夏日清晨》，是描述一群困在「不是誰的孩子與是誰的大人」之間的孩子們，他們如何安放自己的故事。

改編自日本真實社會事件，發生在1988年，東京的「巢鴨兒童遺棄事件」。一位母親為了跟新男友同居，拋下5個孩子（2-14歲間），其中有一個小兒子的屍骨放在家中。警察發現時，小女人已被長子與其他朋友虐待致死，長女與次女身體極度虛弱。後來母親被逮捕，帶回長女與次女一起生活，但長子不知去向。

不是誰的孩子與成為誰的大人

電影中，自從母親離開後，四個孩子成了不是誰的孩子，而明（長子）成了照顧京子、小雪與茂的大人。背負著兩個角色，也許總會在心裡滴咕著自己是誰，自己該做什麼。

現實裡，我們與內在（過去）再次相遇總是有遺憾，也許這遺憾，更能讓我們前進，即使這前進仍帶著傷。也許，母親與這群孩子一樣，都為「不是誰的孩子」。如母親曾在離開前，跟明說：「難道我就不能追求我的幸福嗎？」

明，因為是長子，經歷了母親每一段追求幸福的喜悅與失去，而當明長大，似乎也慢慢地被母親賦予了母親自己做不到的雙親角色。所以，當明決定不再認為自己是誰的孩子後（孤兒），似在獨立與依賴拉扯間，逐漸成為誰的大人（親職化）。

母親與明（京子、小雪、茂亦是），都是孤兒，只是他們各自朝向不同的地方去。母親失去了求生的力量，對感情有著不切實際的幻想，每一段看似幸福，也許只是滿足了內在的空缺。明，在生理與心理上漸漸地被母親遺棄了，生理是身體與物質上的照顧，心理是情感的缺乏或拋棄感覺。

因此，他讓自己成為大人，切割大人的幫助，如電影中，他僅接受大人短暫的幫助，如便利商店的店員，提供即期品及寫卡片，卻常接受同為孩子的高中生紗希的幫忙，因他需要的不是大人般的幫忙（陽性／男性力量），而是情感的滋養（陰性／女性力量）。他決定用自己的力量照顧妹妹弟弟，但卻長期缺乏情感的支持。

因此，那份情感連結的渴望持續蟄伏著，直到陽性力量即將耗竭時，他開始將錢拿去買電玩，只為了能交到朋友，而這也是一種看似想要情感連結，卻也是逃避內在情感的行為。

令人心疼的是，直到參加棒球比賽的那天，小雪如摔落的野花植物，再也不會長大，而明內在想要的情感滋養，也不再長大，不再渴求，甚至拋棄了。他更下定決心，成為我是誰的大人。也許哪一天，會有那麼一個人，能不顧一切地照顧他，喚醒他刻意遺忘的情感。

電影裡，我們也看到京子隨著母親未回家的日子越來越長，說了這樣的話：「可能是我對他說了不好的話。」 這在經歷孤兒的情感創傷裡，是一種被遺棄後，經常可見的自責感。而這樣的自責，亦讓他們開始對於存在有了疑惑，可能經常想著「我為什麼要被生下來？」。

也許有些人會記得很小的時候，就開始幫父母煮飯、打掃家裡，父母總是躺在床上或看電視。 這樣的父母角色反轉，即孩子犧牲自己的發展需要與追求為代價，承擔父母或其他家庭成員的照料責任。最後，在關係中成為提供關懷者、討好者，而很少或不願意獲得關懷。

這樣的角色轉換，也就是「親職化」的可能脈絡，一次次的失望與無助，無能為力的情況下，不得不提早承擔起這個家本該是大人應負的責任，也同時忽略自己的真實需求或不再認為自己有需求，而變得非常獨立。關於大人應負的責任，如負擔家計、照顧家人或承擔家人情緒等。

現在的我們可以透過下列情況觀察並療癒自己與他人。

若您目前有以下情況，「可能」有親職化的過去

常被稱讚為負責任 長大後覺得自己必須負責 寧願靠自己也不願意信任他人 小時候的記憶模糊或忘記 父母照顧自己或他人時遇到麻煩，將責任推給了您 感覺再怎麼努力仍不被重視，即使他人已經說很好 習慣犧牲自己來照顧他人 認為自己很特殊且全能

.......等等。

親職化的表現

工具性，如家庭經濟支、勞務、照顧家庭成員。 情感性，如安撫情緒、衝突協調。

如何協助親職化的自己與他人

原生家庭的探索：回頭看自己與父母的關係，同時也看當下親密關係的樣子。 覺察情緒：特別是在壓力之下，覺察自己有什麼情緒，而這個情緒在對自己說些什麼？譬如我有什麼沒有被滿足。 探索自己的需要：總是把視角放在他人需求，當問自己有什麼需求時，相信是困難的，可以從練習自己對生活的感覺開始。 練習讓自己感到舒服的界線：包含物理與心理上的距離。試著問問自己，是什麼想法與感覺，讓自己即使不舒服感到痛苦，仍想要繼續下去。 尋找安全感：當述說過程中，感受不安情緒時，「根植大地」、「自我觸摸」、「資源尋找」都是很好的心理技巧。透過如此調節神經系統狀態 （從戰逃或凍結），幫助自己回到身心容納之窗甚至練習擴大容納之窗。

我們可以透過以下三步驟幫助我們探索與覺察

狀態：追蹤身心狀態。關注此刻情緒與身體感覺。很多時候，我們會無法描述或沒有感覺，可以先蒐集許多關於感覺的詞彙，建立感覺資料庫，試著去描述，即使錯誤也沒有關係，隨著每一次聚焦與追蹤，我們對感覺會更清晰。 看見：看見感受（覺）。看見情緒感受與身體感覺，並表達出來，再回頭看看感覺。 改變：情緒或身體感覺出現變化。變化的發生是自由釋放，能被自己允許的過程。給予自己多一點耐心與等待，觀察身體或情緒的變化。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九