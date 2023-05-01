【專訪】張潔平：閱讀是社群行為，所有好的思想都是在對話裡發生的
我們想讓你知道的是
張潔平創立去中心化的Matters，曾企圖將人拉出同溫層，但如今她認為建立真實的社群與同溫層才是核心，「許多社群平台都是假社群真媒體，使用者們餵養自己的資料，供平台演算法投放廣告。」同溫層不是在社群平台發照片貼標籤，不是鞏固具備社交意義的關係表徵，而是因真心契合的交流走到一起——即便他們曾彼此陌生。
文：愛麗絲
「從前讀《水滸傳》走火入魔了，和我爸對話都冒出『你這廝如何如何』的江湖口氣來，」張潔平的父親愛讀書，她從小潛移默化，滿面書牆餵養童年。六、七歲起，只要有拼圖或書，張潔平就能安靜把玩好幾個小時，而她極早便開始閱讀文字書，《水滸傳》是反覆翻閱的心頭好，「不過，從前讀的沒有後面四十回被招安的部分，中學時讀到簡直覺得價值觀崩塌，是一輩子的心理創傷呀，」張潔平笑著說道。
《水滸傳》裡，張潔平著迷於林沖，小時候偏愛其悲劇英雄性格，長大則更傾心於人物塑造的細緻，譬如政治上的保守、懦弱等缺陷。張潔平透露過往面試徵人時，有時也透過對方愛讀的四大名著觀察其人格特質，「像愛讀《西遊記》的，可能就是特別傻、特別純真、Naive吧。」她從故事裡讀人性，而閱讀幾乎與她的人生密不可分。
「問我最初為什麼開始閱讀，就像問我怎麼學會說話一樣呢。」張潔平笑著說道，閱讀之於她，好比說話吃飯喝水呼吸，是那樣自然而然的日常。從小，張潔平去書店極少空手而歸，因為父母全力支持「買書是最正當的事」，讓張潔平若想買書定能如願，但她可從沒想過開書店。
「我早想著別再幹不掙錢的事啦。」
「因為不掙錢啊，到底誰要做這種事情呢？我早想著別再幹不掙錢的事啦，」從業媒體多年，張潔平早知道深度報導在現實處境的艱難，光是好內容，沒有能變現的商業模式便處處捉襟見肘。
但原先經營意念書店的香港老闆移居英國，眼見書店可能由其他產業承租，張潔平心裡總想著「去逛逛、買書就好」的書店，竟就這麼承接下來，開起飛地書店（Nowhere）了。
「香港人傷心的事已經很多了，能不能不要那麼遺憾，讓故事有個Happy ending？」張潔平笑稱也許媒體做久了，養成習慣旁觀的視角，眼看意念書店熄燈，如香港移民再次離散，若故事到此結束多可惜？而她深知有許多人都不希望此地書店就此收攤，主動打聽店租，笑稱自己當時恐怕還停留在港幣思維，想著「就這麼點錢？」便「頗為衝動」地租下來了。
雖說是「頗為衝動」，但張潔平仍是有番思量的。租下一樓的小書店，附帶閣樓與後頭的小廚房，她曾做過最壞打算，若書店經營不善，「乾脆我住在那或當辦公室使用吧。」
這自然是玩笑話，開了飛地書店，張潔平首先因地制宜。小小的空間，給不起讀者徜徉書海的漫遊者體驗，但她讓一個書架自成一個主題，時時變換分類與排列，永遠不變的是絕不一成不變。
「絕不能是靜態的書店，否則讀者哪天來都一樣。」以兩個月為週期，張潔平以期間限定的書展，替飛地書店營造一期一會的緊張感，「就像我們在這段時間裡，能共同於飛地書店創造出的小驚喜。」
飛地書店的驚喜感，還藏在選書品味裡。
除了香港元素，科技是飛地書店另一主軸，飛地書店也和g0v台灣零時政府、AppWorks等組織共同舉辦讀書會。為什麼關注科技？張潔平近年投身Web 3.0媒體、創立去中心化的Matters，除了是自己關心的主題，更因「那是全人類共同面對的現象，可以跨越所有藩籬，淡化分歧，好好坐下來討論。」
閱讀是社群行為，所有好的思想都在對話裡發生
淡化分歧，是飛地書店其中一項目標，在這裡，閱讀能跨越同溫層，甚至創造新的同溫層，「我希望飛地是一個社群節點，畢竟閱讀是社群行為，所有好的思想都是在對話裡發生的。」
張潔平指出，過往閱讀似乎被賦予太具文化符號的象徵意義，「但閱讀不該是壟斷在知識階層裡、用以妝點自己的行為。」或許我們閱讀的起點，不過是「有點困惑」，而閱讀能讓困惑的人不再孤單。
張潔平舉中國流亡作家蘇曉康為例，他因1989年天安門事件流亡美國，後遭逢妻子車禍，去國離鄉又遭受重大創傷，彷彿被全世界所遺棄，余英時便曾鼓勵蘇曉康，「如果覺得孤單，去閱讀吧，去歷史上找那些正直高尚的靈魂吧。」
閱讀能讓孤獨的靈魂找到歸屬，能替讀者的「有點困惑」找到出口——或許常規連鎖的大書店，不一定能替讀者精準解惑，但飛地書店可以。
去年末，飛地書店舉辦「飛地書福袋」活動，提供三種金額選項，讀者於表單填寫對人生的困惑、想收到的、或者不想收到的書，張潔平便依此替讀者挑一袋書，期盼能幫讀者解惑，該活動最終吸引超過百位讀者參與。
張潔平一一瀏覽讀者的困惑和心願，即便她曾做媒體、做社群平台，卻是到了飛地書福袋，才第一次清楚理解讀者在想些什麼。福袋表單彷彿真心許願池，張潔平笑談還有讀者寫下近期做的三個夢，張潔平只得認真參考《周公解夢》、《夢的解析》替讀者選書，「我還真是扎扎實實挑了兩星期的書呢！」
讀者眾多許願與困惑裡，有生產前的中學老師，許願能有一本書讓她告訴自己的孩子「這世界會變好」；而「失去熱情」竟是最普遍的一種人生困境。為此，張潔平搜羅腦中書庫，爬梳書單，有問必答，「我就像是做了人工智慧會做的事呢，」她笑道。
創造真實的同溫層
人工智慧的演進，將如何翻轉社會？「從前彷彿選錯系就毀一生，現在可能有機會翻轉了。」在張潔平看來，人工智慧似乎能讓人類更平等，過往也許選擇進入「對的」專業領域，未來就平步青雲，收入頗豐，但這有時顯得弔詭，「譬如雜貨店老闆每天得應付千奇百怪的困難，難道與高收入產業所面對的有什麼差異嗎？」從前經濟報酬彷彿天壤之別的不同產業，極可能因人工智慧重新定位，而這也許更為合理。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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