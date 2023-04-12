雷根總統圖書館傳奇（上）：「蔡麥會」選在此地，源於雷根曾是對台灣最友善的美國總統

2023年4月5日，全世界都把焦點聚集在南加州西米谷的隆納・雷根總統圖書館及公共事務中心（Ronald Reagan Presidential Library and Center for Public Affairs）上。並不是因為這裡舉辦了什麼特展，而是因為中華民國總統蔡英文在此與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，迎來了1979年後中美關係發展的又一次高峰。

為什麼選在雷根總統圖書館？首先是在國人的印象中，雷根是尼克森（Richard M. Nixon）訪問北京以來對台灣態度最為友善的總統。雷根雖然沒有實現他競選時的承諾，在當選總統後恢復與中華民國的邦交，而且還簽署了逐步降低對華軍售的《八一七公報》，但是最後又提出《六項保證》，避免台北在華府的壓力下與北京展開政治談判。

還有一個因素是蔡英文總統選擇在雷根圖書館會見麥卡錫的原因，麥卡錫來自南加州貝克斯菲爾德，與雷根圖書館只有將近兩個小時的車程。蔡英文總統選在這裡與麥卡錫會面，能降低與麥卡錫在華府會晤的壓力，避免美國和中共的衝突進一步升溫。此外考量到麥卡錫為共和黨籍，選在距離華府遙遠的南加州與麥卡錫會面，也能降低民主黨政府對台灣介入美國兩黨政治的疑慮。

不過除了這些很多人都在討論的議題外，似乎沒有什麼華文媒體對雷根博物館這個景點做報導，可這座圖書館筆者可是從2006年以來就時常前往造訪。去年4月，我利用返回南加州探親訪友的機會，又再度造訪了一次雷根圖書館。就利用此次蔡英文總統訪問雷根總統圖書館的機會，好好向各位介紹這塊前往南加州必不可錯過的景點。

南加州其實有兩座總統圖書館，另一座尼克森總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library and Museum），筆者已經在去年5月9日撰文介紹過。暫且先不論雷根與尼克森哪個人對世界比較有貢獻，光是從博物館的佔地面積還有周邊美景來看，雷根圖書館就真的能把尼克森圖書館甩到千里之外，難怪馬英九和蔡英文兩屆台灣總統造訪洛杉磯的時候都會前往參觀。

Photo Credit: 李博儒，許劍虹提供 雷根圖書館從裡到外，隨時能看到雷根總統與夫人南西（Nancy Reagan）的合影。

從好萊塢闖出一片天

記得在尼克森圖書館參觀時，館員曾經很驕傲的告訴我一件事，那就是加州雖然有兩座總統圖書館，但尼克森與雷根兩人當中真正出生南加州的總統卻只有一個，那就是來自約巴・林達的尼克森。雷根雖然也當過加州州長，但他卻是1911年生於伊利諾州，直到1936年他與華納兄弟簽了一份長達七年的合約之後，雷根才以演員的身份來到南加州好萊塢發展。

雷根早期立場偏向自由派，反對孤立主義與種族主義，與羅斯福總統一樣同情包括中華民國在內遭受法西斯主義侵略的國家。他相信美國遲早會被捲入與日本的戰爭，所以主動在1937年4月成為美國陸軍的預備役軍人，從二等兵一路幹到了陸軍少尉。也因為雷根服的是預備役，早期的他不至於違反與華納兄弟之間的合約。