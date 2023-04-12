雷根總統圖書館傳奇（上）：「蔡麥會」選在此地，源於雷根曾是對台灣最友善的美國總統
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為什麼蔡英文與麥卡錫選在雷根總統圖書館？首先在國人的印象中，雷根是尼克森以來對台灣態度最為友善的總統。雷根雖然沒有恢復與中華民國的邦交，而且簽署《八一七公報》，但是最後又提出《六項保證》，避免台北在華府壓力下與北京政治談判。
2023年4月5日，全世界都把焦點聚集在南加州西米谷的隆納・雷根總統圖書館及公共事務中心（Ronald Reagan Presidential Library and Center for Public Affairs）上。並不是因為這裡舉辦了什麼特展，而是因為中華民國總統蔡英文在此與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，迎來了1979年後中美關係發展的又一次高峰。
為什麼選在雷根總統圖書館？首先是在國人的印象中，雷根是尼克森（Richard M. Nixon）訪問北京以來對台灣態度最為友善的總統。雷根雖然沒有實現他競選時的承諾，在當選總統後恢復與中華民國的邦交，而且還簽署了逐步降低對華軍售的《八一七公報》，但是最後又提出《六項保證》，避免台北在華府的壓力下與北京展開政治談判。
還有一個因素是蔡英文總統選擇在雷根圖書館會見麥卡錫的原因，麥卡錫來自南加州貝克斯菲爾德，與雷根圖書館只有將近兩個小時的車程。蔡英文總統選在這裡與麥卡錫會面，能降低與麥卡錫在華府會晤的壓力，避免美國和中共的衝突進一步升溫。此外考量到麥卡錫為共和黨籍，選在距離華府遙遠的南加州與麥卡錫會面，也能降低民主黨政府對台灣介入美國兩黨政治的疑慮。
不過除了這些很多人都在討論的議題外，似乎沒有什麼華文媒體對雷根博物館這個景點做報導，可這座圖書館筆者可是從2006年以來就時常前往造訪。去年4月，我利用返回南加州探親訪友的機會，又再度造訪了一次雷根圖書館。就利用此次蔡英文總統訪問雷根總統圖書館的機會，好好向各位介紹這塊前往南加州必不可錯過的景點。
南加州其實有兩座總統圖書館，另一座尼克森總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library and Museum），筆者已經在去年5月9日撰文介紹過。暫且先不論雷根與尼克森哪個人對世界比較有貢獻，光是從博物館的佔地面積還有周邊美景來看，雷根圖書館就真的能把尼克森圖書館甩到千里之外，難怪馬英九和蔡英文兩屆台灣總統造訪洛杉磯的時候都會前往參觀。
從好萊塢闖出一片天
記得在尼克森圖書館參觀時，館員曾經很驕傲的告訴我一件事，那就是加州雖然有兩座總統圖書館，但尼克森與雷根兩人當中真正出生南加州的總統卻只有一個，那就是來自約巴・林達的尼克森。雷根雖然也當過加州州長，但他卻是1911年生於伊利諾州，直到1936年他與華納兄弟簽了一份長達七年的合約之後，雷根才以演員的身份來到南加州好萊塢發展。
雷根早期立場偏向自由派，反對孤立主義與種族主義，與羅斯福總統一樣同情包括中華民國在內遭受法西斯主義侵略的國家。他相信美國遲早會被捲入與日本的戰爭，所以主動在1937年4月成為美國陸軍的預備役軍人，從二等兵一路幹到了陸軍少尉。也因為雷根服的是預備役，早期的他不至於違反與華納兄弟之間的合約。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。