雷根總統圖書館傳奇（下）：任內重振美軍成為世界最強軍隊，建構全球「一超多強」格局

以力量貫徹和平

雷根靠著中共的幫助，成功遏止了反美的伊斯蘭國家集體倒向蘇聯，反而彼此之間大打出手。什葉派的伊朗和遜尼派的伊拉克爆發了長達10年的兩伊戰爭，美國透過中共向交戰雙方提供武器與情報，讓兩個反美的穆斯林國家彼此削弱。然而外交終究只是間接手段，想要重振美國的威望，最直接的手段還是重振在卡特時代被忽視的國防工業。

嚴格來講，卡特對國防還是給予了相當程度的重視，雖然他撤掉了B-1A轟炸機的案子，卻還是給五角大廈大筆預算用於研發隱形技術，為F-117和B-2的誕生打下基礎。雷根與卡特唯一的不同，在於他更願意對外展示美國的軍事力量，而且只要一行動就必然成功。不像卡特時代的美軍，執行一個拯救伊朗大使館人質的「鷹爪行動」（Operation Eagle Claw）都會遭遇慘痛失敗。

而在雷根時代最大放異彩的美國武器，莫過於1974年就進入美國海軍服役的F-14雄貓戰鬥機。嚴格來講F-14稱不上是雷根時代的武器，可是因為這款戰鬥機在1981年8月19日的雪特拉灣（Gulf of Sidra）空戰中，創下擊落兩架利比亞空軍MiG-23戰鬥機的紀錄，給上台執政即將滿八個月的雷根帶來了最好的禮物。

另外一款在雷根時代大量進入美軍服役的武器，為M1艾布蘭（Abrams）主力戰車，雖然這款戰車並非在雷根時代設計，且也是在雷根下台後的波灣戰爭中才取得實戰經驗。直到今天都還在美軍服役，且即將為國軍所接收的艾布蘭戰車，之所以被大量生產的原因，還是來自於雷根總統的要求。他希望美軍能接收的F/A-18戰機、AV-8戰機以及M1戰車能是卡特時代計劃的兩倍。

信仰「以力量貫徹和平」（Peace Through Strength）的雷根，還重啟了B-1轟炸機的生產計劃，催生了時至今日仍是美國空軍戰略轟炸主力的B-1B槍騎兵轟炸機。新武器的推出與生產，還只是重振美軍力量的表面而已，更重要的是美軍的體制結構也必須要經歷一場脫胎換骨的革新，才能徹底走出越戰失敗的陰霾。

Photo Credit: 李博儒，許劍虹提供 雷根的國防政策，是建立在「以力量貫徹和平」（Peace Through Strength）上。

聯合次要敵人打擊主要敵人

1986年10月1日，雷根總統簽署了由參議員高華德與眾議員尼可拉斯（William F. Nichols）兩人提出的《高尼法案》，給美軍帶來了脫胎換骨的改變。新科技與新技術的引進，讓美軍得以根據高華德和尼可拉斯的建議逐步消弭陸軍、海軍、陸戰隊與空軍四個軍種之間的本位主義隔閡，強化跨軍種聯合作戰能力。

後來美國在波灣戰爭以及巴爾幹半島上取得的勝利，都是由《高尼法案》打下的基礎，這自然使雷根總統的歷史定位更加不可取代。不過有趣的是，雷根總統雖然給人「鷹派」的形象，但是美國在他領導下沒有大規模捲入海外戰爭。唯一的例外，可能是只有1983年對格瑞那達的入侵行動，頂多再加上對黎巴嫩內戰的有限干預而已。