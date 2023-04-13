雷根總統圖書館傳奇（下）：任內重振美軍成為世界最強軍隊，建構全球「一超多強」格局
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以力量貫徹和平
雷根靠著中共的幫助，成功遏止了反美的伊斯蘭國家集體倒向蘇聯，反而彼此之間大打出手。什葉派的伊朗和遜尼派的伊拉克爆發了長達10年的兩伊戰爭，美國透過中共向交戰雙方提供武器與情報，讓兩個反美的穆斯林國家彼此削弱。然而外交終究只是間接手段，想要重振美國的威望，最直接的手段還是重振在卡特時代被忽視的國防工業。
嚴格來講，卡特對國防還是給予了相當程度的重視，雖然他撤掉了B-1A轟炸機的案子，卻還是給五角大廈大筆預算用於研發隱形技術，為F-117和B-2的誕生打下基礎。雷根與卡特唯一的不同，在於他更願意對外展示美國的軍事力量，而且只要一行動就必然成功。不像卡特時代的美軍，執行一個拯救伊朗大使館人質的「鷹爪行動」（Operation Eagle Claw）都會遭遇慘痛失敗。
而在雷根時代最大放異彩的美國武器，莫過於1974年就進入美國海軍服役的F-14雄貓戰鬥機。嚴格來講F-14稱不上是雷根時代的武器，可是因為這款戰鬥機在1981年8月19日的雪特拉灣（Gulf of Sidra）空戰中，創下擊落兩架利比亞空軍MiG-23戰鬥機的紀錄，給上台執政即將滿八個月的雷根帶來了最好的禮物。
另外一款在雷根時代大量進入美軍服役的武器，為M1艾布蘭（Abrams）主力戰車，雖然這款戰車並非在雷根時代設計，且也是在雷根下台後的波灣戰爭中才取得實戰經驗。直到今天都還在美軍服役，且即將為國軍所接收的艾布蘭戰車，之所以被大量生產的原因，還是來自於雷根總統的要求。他希望美軍能接收的F/A-18戰機、AV-8戰機以及M1戰車能是卡特時代計劃的兩倍。
信仰「以力量貫徹和平」（Peace Through Strength）的雷根，還重啟了B-1轟炸機的生產計劃，催生了時至今日仍是美國空軍戰略轟炸主力的B-1B槍騎兵轟炸機。新武器的推出與生產，還只是重振美軍力量的表面而已，更重要的是美軍的體制結構也必須要經歷一場脫胎換骨的革新，才能徹底走出越戰失敗的陰霾。
聯合次要敵人打擊主要敵人
1986年10月1日，雷根總統簽署了由參議員高華德與眾議員尼可拉斯（William F. Nichols）兩人提出的《高尼法案》，給美軍帶來了脫胎換骨的改變。新科技與新技術的引進，讓美軍得以根據高華德和尼可拉斯的建議逐步消弭陸軍、海軍、陸戰隊與空軍四個軍種之間的本位主義隔閡，強化跨軍種聯合作戰能力。
後來美國在波灣戰爭以及巴爾幹半島上取得的勝利，都是由《高尼法案》打下的基礎，這自然使雷根總統的歷史定位更加不可取代。不過有趣的是，雷根總統雖然給人「鷹派」的形象，但是美國在他領導下沒有大規模捲入海外戰爭。唯一的例外，可能是只有1983年對格瑞那達的入侵行動，頂多再加上對黎巴嫩內戰的有限干預而已。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！