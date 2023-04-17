談Ownership：當球打過來，你是那個願意喊「我來！」的人嗎？

文：公關人生相談室

在找工作的履歷篩選或是面試階段，當談到理想的候選人特質，除了溝通能力、團隊合作、抗壓性等軟實力外，越來越多面試官會說想要找有Ownership的人。但所謂Ownership到底是什麼？是負責任？有擔當？還是使命必達？

記得有次週末去剪頭髮時，因為接近下週連假髮廊的人很多，就連以往幫忙招呼客人量體溫的櫃檯人員都在忙碌著。我一走進門望了一下，發現沒有櫃檯人員來招呼，正猶豫著要不要走進去找人時，這時有位設計師剛好要送剪完頭髮客人的出門。當送完客人出門，她也沒有馬上回到工作上，而是走過來我這裡，問了我是預約哪位設計師？也幫著我用酒精消毒雙手跟量體溫，把隨身的包包鎖進櫃子裡，並幫我去詢問預約的設計師大概多久可以開始服務。

雖然髮廊有很明確的分工，甚至是隱藏的階級排序（資深、資淺的設計師到美髮助理、櫃檯人員不等），但這位設計師並沒有因為已經把自己的客人送走後，就自顧自地回去工作。而是看到櫃檯人員剛好不在櫃檯，直接幫忙補位招呼剛上門的我，沒有讓我站在門口不知所措也沒有讓現場服務有斷鏈的機會。雖然這位設計師只是順道提供協助，卻讓我為整家店留下了很好的正面印象。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

在工作上，我們也見過一些人，在季末快要結算業績的時刻，無論客戶開會開到多晚，或是時間排到多滿，他們就是會想盡辦法見到客戶一面，即便要跨越半個城市甚至是半個台灣，都要把訂單簽下來。

也有一些人，雖然在公司位階不高，可能也是在後勤支援單位工作，卻不只把自己當作被動提供協助的支援角色。而是觀察著自己支援的部門主管甚至相關人等，可能會在特定時候有什麼特定需求，不需要主管開口，就提前就把相關事項與主管需要的資料都打點好了。

這樣的人，看起來似乎跨越了工作職位被定義的工作範圍，但卻透過主動與積極地補位或是提供協助，讓自己的能力範圍擴大甚至是在職場的可見度提高。這樣的人，碰到難搞的任務分派下來時，不會問為什麼是我，反而會仔細拆解任務的項目，透過團隊分工或是借重成員的優勢，為難搞的任務創造可以槓桿資源的機會，甚至進一步為團隊取得更多可運用的資源和時間，無論是必要的內部或外包人力還是完成專案的時間。

就像是排球比賽這類的團隊運動一樣，當球從對手手上發出，到了我方的球場時，那句「我來！」，對於團隊的每一個人來說，是比什麼都要珍貴的安心——相信在團隊裡的每一個人，都願意接起那個落在眼前的那顆球，再怎麼困難的難題，也願意用「我來！」的決心擔負起責任。

Ownership或許就是那句「我來！」所乘載的信任與安心，無論球的落點在何方，都有信心能將球托起；無論什麼樣的難題，都對於團隊有足夠的信心可以將勝利留在自己這方。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航