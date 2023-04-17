談Ownership：當球打過來，你是那個願意喊「我來！」的人嗎？
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在找工作的履歷篩選或是面試階段，當談到理想的候選人特質，除了溝通能力、團隊合作、抗壓性等軟實力外，越來越多面試官會說想要找有Ownership的人。但所謂Ownership到底是什麼？是負責任？有擔當？還是使命必達？
文：公關人生相談室
在找工作的履歷篩選或是面試階段，當談到理想的候選人特質，除了溝通能力、團隊合作、抗壓性等軟實力外，越來越多面試官會說想要找有Ownership的人。但所謂Ownership到底是什麼？是負責任？有擔當？還是使命必達？
記得有次週末去剪頭髮時，因為接近下週連假髮廊的人很多，就連以往幫忙招呼客人量體溫的櫃檯人員都在忙碌著。我一走進門望了一下，發現沒有櫃檯人員來招呼，正猶豫著要不要走進去找人時，這時有位設計師剛好要送剪完頭髮客人的出門。當送完客人出門，她也沒有馬上回到工作上，而是走過來我這裡，問了我是預約哪位設計師？也幫著我用酒精消毒雙手跟量體溫，把隨身的包包鎖進櫃子裡，並幫我去詢問預約的設計師大概多久可以開始服務。
雖然髮廊有很明確的分工，甚至是隱藏的階級排序（資深、資淺的設計師到美髮助理、櫃檯人員不等），但這位設計師並沒有因為已經把自己的客人送走後，就自顧自地回去工作。而是看到櫃檯人員剛好不在櫃檯，直接幫忙補位招呼剛上門的我，沒有讓我站在門口不知所措也沒有讓現場服務有斷鏈的機會。雖然這位設計師只是順道提供協助，卻讓我為整家店留下了很好的正面印象。
在工作上，我們也見過一些人，在季末快要結算業績的時刻，無論客戶開會開到多晚，或是時間排到多滿，他們就是會想盡辦法見到客戶一面，即便要跨越半個城市甚至是半個台灣，都要把訂單簽下來。
也有一些人，雖然在公司位階不高，可能也是在後勤支援單位工作，卻不只把自己當作被動提供協助的支援角色。而是觀察著自己支援的部門主管甚至相關人等，可能會在特定時候有什麼特定需求，不需要主管開口，就提前就把相關事項與主管需要的資料都打點好了。
這樣的人，看起來似乎跨越了工作職位被定義的工作範圍，但卻透過主動與積極地補位或是提供協助，讓自己的能力範圍擴大甚至是在職場的可見度提高。這樣的人，碰到難搞的任務分派下來時，不會問為什麼是我，反而會仔細拆解任務的項目，透過團隊分工或是借重成員的優勢，為難搞的任務創造可以槓桿資源的機會，甚至進一步為團隊取得更多可運用的資源和時間，無論是必要的內部或外包人力還是完成專案的時間。
就像是排球比賽這類的團隊運動一樣，當球從對手手上發出，到了我方的球場時，那句「我來！」，對於團隊的每一個人來說，是比什麼都要珍貴的安心——相信在團隊裡的每一個人，都願意接起那個落在眼前的那顆球，再怎麼困難的難題，也願意用「我來！」的決心擔負起責任。
Ownership或許就是那句「我來！」所乘載的信任與安心，無論球的落點在何方，都有信心能將球托起；無論什麼樣的難題，都對於團隊有足夠的信心可以將勝利留在自己這方。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
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疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。
全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。
此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
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