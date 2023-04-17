「好籬笆」靜好歲月不再，黎巴嫩南部為何成為以色列政府的外患之一？

今（2023）年4月5日晚間，許多以色列猶太家庭與社群，照慣例聚在一起享用逾越節晚餐（Passover Seder），用祈禱、儀式、特定食物，紀念神拯救以色列人出埃及，為著為期一週的逾越節揭開序幕。

然而，這天對部分以色列居民來說，卻不甚平靜：當天凌晨，幾個靠近加薩的南部城鎮，防空警報大作；隔（6）日凌晨，數個南部城鎮再次聽到警報聲，當日下午，短短30分鐘內，34枚火箭從黎巴嫩南部往以色列北部發射；7日凌晨，包括亞實基倫（Ashkelon）在內的南部城鎮居民，都聽到警報聲。

以色列在48小時內，南部與北部皆遭火箭攻擊；近年來，加薩周邊以國城鎮所遭受的類似攻擊，並不罕見；然而，來自黎巴嫩南部的攻擊，是自2006年黎巴嫩戰爭以來，黎南對以色列北部最嚴重的武裝攻擊。6日晚間，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開了睽違兩個多月的安全內閣會議，足見事態嚴重。

以色列國防軍在7日對黎巴嫩南部與加薩都進行了報復性攻擊，還指責控制加薩的哈瑪斯（Hamas），是兩場攻擊的幕後黑手，且在黎南頗具地位的黎巴嫩真主黨（Hezbollah），不可能對此毫不知情。

艾格撒清真寺

一般認為，以色列這次遭「南北夾擊」的近因是聖殿山（Temple Mount）的衝突事件。

適逢穆斯林齋戒月（Ramadan）期間，許多巴勒斯坦穆斯林照例來到位於聖殿山的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），參與泰拉威特別禮拜（Tarawih）；4月4日深夜，以色列警方進入有眾多參與禮拜祈禱者的艾格撒清真寺，試圖驅散前者口中「破壞公眾秩序」的份子，當日深夜至隔（5）日凌晨，雙方爆發衝突；5日晚間，衝突再起。

這場衝突前夕，有報導指出，一些猶太宗教人士打算在逾越節期間，不顧官方禁令，在艾格撒清真寺用羔羊獻祭；以色列警方表示，一些前往艾格撒清真寺祈禱的穆斯林，為了防止這種行為，將清真寺圍住，甚至還準備了煙火等武器，要教訓膽敢闖入獻祭的猶太教人士。