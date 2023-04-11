TNL+ 2023/04/11,
歐洲

北愛爾蘭《耶穌受難日協議》25週年，拜登出席紀念活動，英國脫歐後愛爾蘭邊界貿易成最大矛盾

北愛爾蘭《耶穌受難日協議》25週年，拜登出席紀念活動，英國脫歐後愛爾蘭邊界貿易成最大矛盾
Photo Credit: GettyImages

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在《耶穌受難日協議》當前屆滿25週年之際，其實已面臨該協議簽訂迄今最大的挑戰，特別是在英國脫歐（Brexit）後對愛爾蘭島的邊界貿易問題產生更劇烈的影響，這亦是北愛爾蘭目前最具爭議的核心問題。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

消弭北愛爾蘭問題（Northern Ireland Conflict）重要里程碑的《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement）於今（2023）年4月10日屆滿25週年，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）除讚揚該協議對北愛爾蘭和平進程的貢獻，亦表示將於當地時間4月11日於北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）迎接美國總統拜登（Joe Biden）的來訪。

據英國政府近日所發布的新聞稿指出，美國是當年推動《耶穌受難日協議》的關鍵參與者，並在該協議通過後，為北愛爾蘭地區的經濟發展注入一劑強心針，尤其在過去10年中，美方共在當地投資約18.6億美金並提供1.3萬個就業機會，當前亦有約1000家美商企業於北愛地區拓展業務。而拜登此次出席，更是其上任以來首次造訪北愛爾蘭，英方對此也格外重視。

英國政府另表示，蘇納克將於2023年4月19日再次前往北愛爾蘭參與貝爾法斯特女王大學（QUB）針對該協議所辦理的研討會，預計將於會議期間發表演說，並舉辦晚宴慶祝該紀念日。

蘇納克也提及，作為《耶穌受難日協議》的延伸，他預計在今年9月12日至13日舉行「北愛爾蘭投資高峰會」（Northern Ireland Investment Summit），期望能藉由海外投資，讓北愛爾蘭的經濟更加蓬勃發展。

「《耶穌受難日協議》是英國歷史上偉大、出色的時刻，當初參與協調的各方皆做了人們過去無法想像的創舉，這為北愛爾蘭創造更加美好的未來，身為英國首相，我有責任、也將繼續確保政府能兌現該協議中的各項承諾。」蘇納克如此說道。

促成《耶穌受難日協議》的歷史背景為何？

《英國廣播公司》（BBC）闡述，《耶穌受難日協議》又稱作《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement），這項由倫敦當局、北愛爾蘭及愛爾蘭政府共同於1998年4月10日簽署的政治協議，目的在於解決北愛爾蘭長達30年的暴力衝突。

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