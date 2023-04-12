美國防部機密文件外洩由誰所為？對烏克蘭的「春季攻勢」可能造成什麼影響？
我們想讓你知道的是
美國國防部的數十份機密文件——地圖、圖表和照片——現在正在網絡上流傳，從中可以得出什麼？這些很可能是在某張餐桌上被攤開拍下照片的複印件有多真實？它們告訴我們什麼？或者告訴克里姆林宮什麼？有哪些是我們之前不知道的？
美國國防部的數十份機密文件——地圖、圖表和照片——現在正在網絡上流傳，從中可以得出什麼？
加上各種時間線和數十個無人破解的軍事詞彙縮寫，這些部分標記為「最高機密」的文件，描繪了烏克蘭戰爭的一幅詳細圖景。
它透露了對戰雙方所遭受的傷亡，各方的軍事弱點，還有關鍵的是，在烏克蘭決定發動萬眾期待的「春季攻勢」時，雙方可能的優勢是什麼。
這些很可能是在某張餐桌上被攤開拍下照片的複印件有多真實？它們告訴我們什麼？或者告訴克里姆林宮什麼？有哪些是我們之前不知道的？
首先第一點：這是自14個月前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，有關這場戰爭的美國秘密資訊最大規模的一次洩漏。當中有些文件已經是六個星期前的材料，但是可能的影響依然巨大。
有人引述五角大樓官員稱，文件是真實的。
至少有一份文件上的訊息在稍後的一個版本中似乎被亂改，但是在多達100份的文件堆裡，這似乎是一個相對微小的細節。
BBC看到了當中超過20份。它當中有些部分是描述向烏克蘭提供訓練和設備的細節，而烏克蘭軍隊正在組織十幾個新旅凖備可能在數周內發動攻勢。
當中說到，這些部隊何時會凖備好待命，還列出了所有由烏克蘭的西方盟友所提供的坦克、裝甲車和火炮。
但是它提到，「設備交付時間將影響訓練和戰備狀態」。
一張地圖包括一份「地帶泥土凍結時間線」，評估烏克蘭東部各地在春季進程中的地面狀況。
在一個極盡考驗烏克蘭空中防禦的冬天過後，也有一次對基輔防空能力下降的冷靜分析，試圖以有限的資源在保護平民、關鍵基礎設施和前線部隊之間找到平衡。
這裡面有多少是新的？
這當中的很多細節都很眼熟。只不過這一次訊息量要大得多，而且都彙整起來了。
以傷亡數字為例，文件稱美國估計俄軍死傷人數在18.95萬至22.3萬之間。
烏克蘭一方的數字——12.45萬至13.1萬之間——也是與最近幾週媒體報導的大概數字範圍一致。
在這兩個數據上，五角大樓都表示對其凖確性「信心較低」，原因是訊息落差、行動安全性，以及很可能雙方都有意在誤導。
有意思的是，就是在這一點上，有人試圖改寫文件，令它顯得烏克蘭蒙受最嚴重的傷亡。
在一個親俄的Telegram網站上出現的一個版本，將烏克蘭「陣亡」的人數（「1.6萬-1.75萬」）放進俄羅斯的統計裡，但是將當中烏克蘭一方的數位作了對調，於是數字變成「6.1萬-7.15萬」。
所有這些都令我們疑問，是誰洩漏了這些文件，以及為什麼？
「來看一些外洩文件」
關於這些文件是如何從訊息平台Discord流入4Chan和Telegram，公開來源情報調查機構啤令貓（Bellingcat）的阿里克．托勒（Aric Toler）已經作過報導。
托勒表示，目前尚未能揭露洩漏文件的最初來源，但是追溯到文件於3月初在遊戲玩家常用的一個通訊平台上出現過。
3月4日，電腦遊戲《當個創世神》（Minecraft）玩家常去的Discord平台服務器上，出現一些有關烏克蘭戰爭的爭論，之後一名玩家寫道「來，看一些外洩的文件」，然後發送了當中的10份文件。
這並不尋常，但也絕非獨一無二的文件洩漏方式。
2019年，在英國大選前，有關美英貿易關係的文件出現在Reddit、4Chan等網站上。
當時，Reddit表示，那些未經塗抹的文件是來自俄羅斯境內。
去年的另一個案例中，網路遊戲《戰爭雷霆》（War Thunder）的玩家反覆發佈敏感的軍事文件，似乎是要在他們自己的爭論中獲勝。
最近的文件洩漏訊息更加敏感，而且有可能具有破壞性。
烏克蘭一直對自己的「行動安全性」很警惕，對於如此敏感的材料在這樣一個關鍵時刻被外洩，絕不會感到高興。
烏克蘭的春季攻勢，對於想要扭轉戰場形勢和為之後和談定調的澤倫斯基政府來說，可能是一個不成功便成仁的時刻。
在基輔，官員已經談及這可能是俄羅斯發動的一次虛假消息行動。
另一些軍事部落客則提出相反的看法：這全是西方試圖誤導俄羅斯指揮官的一次陰謀。
關鍵的是，目前洩漏的文件當中沒有任何訊息指出烏克蘭反攻的方向和目標。
克里姆林宮對於烏克蘭備戰的規模肯定已經有比較多的了解（儘管莫斯科在情報上的失敗在整場戰爭中已有明證），但是基輔需要一直讓它的敵人猜不透這場行動會如何展開，這樣才能讓成功機會最大化。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 《紐約時報》：美國防機密數十年來最嚴重外洩，援烏反攻、中東印太戰略皆被翻拍上網
- 五角大廈機密文件遭洩露：美國長期監視澤倫斯基、瓦格納向土耳其尋求武器、英國隱瞞俄軍機攻擊
- 美再提供逾790億軍備支援烏克蘭春季反攻；澤倫斯基抵波蘭，北約有意邀請出席峰會
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。