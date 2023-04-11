俄軍改採焦土戰術空襲砲擊巴赫姆特，烏軍在東部城鎮24小時退敵40多次
我們想讓你知道的是
現年50歲的沃塔諾夫斯基是俄羅斯陸軍退役軍官。他去年5月開始，在位於俄國南部的家鄉克拉斯諾達地區（Krasnodar）走遍各個墓園，鉅細靡遺記錄下他找到的每個陣亡戰士墳墓，包括墓碑上的名字和其他細節，他指出自12月以來俄方陣亡人數激增數倍。
（中央社）天主教教宗方濟各（Pope Francis）在復活節訊息中，顯然請求俄羅斯人明察國家入侵烏克蘭的真相。另一方面，俄國反戰人士揭露，自12月以來俄方陣亡人數已激增數倍。
- 教宗盼俄國人民明察入侵烏克蘭真相，呼籲以巴對話
天主教教宗方濟各在9日向世界發出的復活節訊息中，顯然請求俄羅斯人明察國家入侵烏克蘭的真相，並呼籲以色列人和巴勒斯坦人在最近的暴力事件後進行對話。
教宗在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）中央外部陽台發表一年兩次的「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告時表示，「我們的世界常常被籠罩在黑暗和陰霾之中」，並向上帝祈求和平。
他指出：「請幫助親愛的烏克蘭人民走上和平之路，並讓俄羅斯人民感受到復活節的光芒。」
自去（2022）年2月俄羅斯全面入侵烏國以來，教宗至少每週兩次將烏克蘭及其人民稱為「殉道者」，並使用「侵略」和「暴行」等詞彙來描述俄方行為。
- 俄反戰人士巡墓園揭真相，稱12月以來俄陣亡激增
俄羅斯反戰人士沃塔諾夫斯基（Vitaly Votanovsky）走遍家鄉墓園，揭發俄軍在烏克蘭陣亡真實人數及大片瓦格納集團（Wagner Group）傭兵墓地，因遭受威脅而逃離出國。他指出自12月以來俄方陣亡人數激增數倍。
《英國廣播公司》（BBC）報導，現年50歲的沃塔諾夫斯基是俄羅斯陸軍退役軍官。他去年5月開始，在位於俄國南部的家鄉克拉斯諾達地區（Krasnodar）走遍各個墓園，鉅細靡遺記錄下他找到的每個陣亡戰士墳墓，包括墓碑上的名字和其他細節。
目前人在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）的沃塔諾夫斯基告訴《BBC》：「我有必要向人們證明何等災難正在發生。這裡不斷有人死亡，且離他們很近。我有必要展現給人們看，戰爭會影響到每個人及每件事。」
沃塔諾夫斯基率先發現位於克拉斯諾達的村莊巴金斯卡雅（Bakinskaya）的瓦格納集團傭兵墓地。這裡埋葬許多在烏克蘭陣亡的瓦格納士兵，他們要不是無親無故，就是遺體無人認領。
- 烏克蘭：俄軍改採焦土戰術空襲砲擊巴赫姆特
烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上將10日表示，俄軍在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰鬥中改採焦土戰術，利用空襲與砲擊摧毀建築物與烏軍陣地。
《路透社》報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，俄軍對頓內次克州（Donetsk）小城巴赫姆特的攻擊始終最為猛烈。
瑟爾斯基上將表示：「敵軍改採在敘利亞內戰期間使用的焦土戰術，用空襲與砲擊來摧毀建築物和陣地。」
瑟爾斯基說，烏軍繼續死守巴赫姆特。烏克蘭國防部媒體中心引述的他話報導：「情勢嚴峻但仍在控制之中。」
- 俄加強進擊烏東兩城，烏克蘭：24小時退敵40多次
烏克蘭軍方報告說，俄羅斯軍隊沿前線持續發動攻擊，目標鎖定烏東頓內次克地區兩座城市。基輔表示，烏克蘭在過去24小時擊退俄軍40多次攻擊。
《路透社》報導，烏克蘭武裝部隊參謀總部表示，烏東城市巴赫姆特和阿夫迪夫卡（Avdiivka）都是俄羅斯軍方攻擊的目標。飽受砲火摧殘的巴赫姆特地區戰況「特別激烈」。
巴赫姆特之戰是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰時間最長的戰役。
烏克蘭武裝部隊參謀總部說，過去24小時擊退敵軍40多次攻擊。
烏克蘭武裝部隊參謀總部說，俄軍先前在巴赫姆特以西地區發動攻擊未果，這個戰前人口7萬的地區，如今大部分已被戰爭摧毀。至少10座城鎮和村莊都遭到俄羅斯砲火攻擊。
烏克蘭表示，俄軍對阿夫迪夫卡的攻勢也未取得進展，並說俄軍在烏北地區進行大規模轟炸。
- 俄羅斯計劃進行防空改革，強化芬蘭邊界防禦能力
俄羅斯航空太空軍（Aerospace Forces）副指揮官狄明（Andrei Demin）表示，在烏克蘭戰爭獲得新經驗後，莫斯科計劃對防空部隊進行全面改革，並將強化防空力量以應對鄰國芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。
《路透社》報導，自去年2月24日俄羅斯發動所謂「特殊軍事行動」全面入侵烏克蘭以來，戰爭已演變為一場難苦的砲戰，並廣泛使用無人機和飛彈，持續考驗俄烏雙方的防空能力。
航空太空軍副總司令狄明中將在10日發布的俄國國防部機關報《紅星報》（Red Star）採訪中表示，面對來自烏國的空襲行動，防空部隊正面臨諸多挑戰。
他說，俄方已增設50餘座行動雷達站，並出動A-50預警機全天候24小時巡邏，同時也加強了鄰近烏克蘭地區的飛彈和防空設施。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！