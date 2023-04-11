俄軍改採焦土戰術空襲砲擊巴赫姆特，烏軍在東部城鎮24小時退敵40多次

（中央社）天主教教宗方濟各（Pope Francis）在復活節訊息中，顯然請求俄羅斯人明察國家入侵烏克蘭的真相。另一方面，俄國反戰人士揭露，自12月以來俄方陣亡人數已激增數倍。

教宗盼俄國人民明察入侵烏克蘭真相，呼籲以巴對話

天主教教宗方濟各在9日向世界發出的復活節訊息中，顯然請求俄羅斯人明察國家入侵烏克蘭的真相，並呼籲以色列人和巴勒斯坦人在最近的暴力事件後進行對話。

教宗在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）中央外部陽台發表一年兩次的「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告時表示，「我們的世界常常被籠罩在黑暗和陰霾之中」，並向上帝祈求和平。

他指出：「請幫助親愛的烏克蘭人民走上和平之路，並讓俄羅斯人民感受到復活節的光芒。」

自去（2022）年2月俄羅斯全面入侵烏國以來，教宗至少每週兩次將烏克蘭及其人民稱為「殉道者」，並使用「侵略」和「暴行」等詞彙來描述俄方行為。

俄反戰人士巡墓園揭真相，稱12月以來俄陣亡激增

俄羅斯反戰人士沃塔諾夫斯基（Vitaly Votanovsky）走遍家鄉墓園，揭發俄軍在烏克蘭陣亡真實人數及大片瓦格納集團（Wagner Group）傭兵墓地，因遭受威脅而逃離出國。他指出自12月以來俄方陣亡人數激增數倍。

《英國廣播公司》（BBC）報導，現年50歲的沃塔諾夫斯基是俄羅斯陸軍退役軍官。他去年5月開始，在位於俄國南部的家鄉克拉斯諾達地區（Krasnodar）走遍各個墓園，鉅細靡遺記錄下他找到的每個陣亡戰士墳墓，包括墓碑上的名字和其他細節。

目前人在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）的沃塔諾夫斯基告訴《BBC》：「我有必要向人們證明何等災難正在發生。這裡不斷有人死亡，且離他們很近。我有必要展現給人們看，戰爭會影響到每個人及每件事。」

沃塔諾夫斯基率先發現位於克拉斯諾達的村莊巴金斯卡雅（Bakinskaya）的瓦格納集團傭兵墓地。這裡埋葬許多在烏克蘭陣亡的瓦格納士兵，他們要不是無親無故，就是遺體無人認領。

烏克蘭：俄軍改採焦土戰術空襲砲擊巴赫姆特

烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上將10日表示，俄軍在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰鬥中改採焦土戰術，利用空襲與砲擊摧毀建築物與烏軍陣地。

《路透社》報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，俄軍對頓內次克州（Donetsk）小城巴赫姆特的攻擊始終最為猛烈。

瑟爾斯基上將表示：「敵軍改採在敘利亞內戰期間使用的焦土戰術，用空襲與砲擊來摧毀建築物和陣地。」

瑟爾斯基說，烏軍繼續死守巴赫姆特。烏克蘭國防部媒體中心引述的他話報導：「情勢嚴峻但仍在控制之中。」

俄加強進擊烏東兩城，烏克蘭：24小時退敵40多次

烏克蘭軍方報告說，俄羅斯軍隊沿前線持續發動攻擊，目標鎖定烏東頓內次克地區兩座城市。基輔表示，烏克蘭在過去24小時擊退俄軍40多次攻擊。

《路透社》報導，烏克蘭武裝部隊參謀總部表示，烏東城市巴赫姆特和阿夫迪夫卡（Avdiivka）都是俄羅斯軍方攻擊的目標。飽受砲火摧殘的巴赫姆特地區戰況「特別激烈」。

巴赫姆特之戰是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，兩軍交戰時間最長的戰役。

烏克蘭武裝部隊參謀總部說，過去24小時擊退敵軍40多次攻擊。

烏克蘭武裝部隊參謀總部說，俄軍先前在巴赫姆特以西地區發動攻擊未果，這個戰前人口7萬的地區，如今大部分已被戰爭摧毀。至少10座城鎮和村莊都遭到俄羅斯砲火攻擊。

烏克蘭表示，俄軍對阿夫迪夫卡的攻勢也未取得進展，並說俄軍在烏北地區進行大規模轟炸。

俄羅斯計劃進行防空改革，強化芬蘭邊界防禦能力

俄羅斯航空太空軍（Aerospace Forces）副指揮官狄明（Andrei Demin）表示，在烏克蘭戰爭獲得新經驗後，莫斯科計劃對防空部隊進行全面改革，並將強化防空力量以應對鄰國芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

《路透社》報導，自去年2月24日俄羅斯發動所謂「特殊軍事行動」全面入侵烏克蘭以來，戰爭已演變為一場難苦的砲戰，並廣泛使用無人機和飛彈，持續考驗俄烏雙方的防空能力。

航空太空軍副總司令狄明中將在10日發布的俄國國防部機關報《紅星報》（Red Star）採訪中表示，面對來自烏國的空襲行動，防空部隊正面臨諸多挑戰。

他說，俄方已增設50餘座行動雷達站，並出動A-50預警機全天候24小時巡邏，同時也加強了鄰近烏克蘭地區的飛彈和防空設施。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航