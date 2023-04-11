外交部痛批中國軍演藉題發揮、違反聯合國憲章，學者建議邀退役飛官回部隊減輕國軍壓力

中共環台軍演，歐盟籲北京克制、避免衝突升級

（中央社）歐洲聯盟（EU）昨（10）日對中國在台海周邊的軍事演習表示擔憂，並稱北京不應透過武力改變台灣的地位，因為任何升級、意外事件或武力行動都會產生巨大的全球性影響。

《路透社》報導，昨天是本次軍演的最後一天，解放軍在台灣周邊進行空中和海上封鎖演習，中國航空母艦也參加了戰鬥巡邏，台灣則再度通報附近的戰機數量激增。

歐盟對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，「針對中國人民解放軍在台灣海峽和台灣周邊地區的軍事活動愈演愈烈，甚至入侵台灣防空識別區並越過台海中線，我們表達關切。」

馬斯拉里強調，北京「不應單方面或企圖透過武力改變現狀。任何由升級、意外事件或武力行動引發的台海不穩定狀況，都將對該區域和全球產生巨大的經濟和安全影響」。

她說，「保持克制至為關鍵，應透過有意義的公開對話來緩解緊張局勢。歐盟及其成員國將繼續支持旨在維護該區域和平與穩定的行動。」

共軍演習結束，陸委會：譴責不理性軍事挑釁

（中央社）中共解放軍東部戰區宣布演習結束。陸委會昨晚表示，中共藉故挑起台海及區域緊張情勢，不理性的軍事挑釁行徑嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定，對此再度表達譴責。

陸委會10日晚間透過新聞稿表示，中共宣稱完成所謂的「環島戰備警巡和演習」，陸方藉故挑起台海及區域緊張情勢，不理性的軍事挑釁行徑嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定，引發國際社會關切，陸委會再度表達譴責。

陸委會指出，中華民國是國際社會負責任的一員，向來善盡國際義務，總統蔡英文依慣例出訪、過境，互動往來友好國家，均屬正當權利行使。

陸委會批評，中共藉此對台施加針對性軍事恫嚇，企圖脅迫台灣接受其政治主張，此等蠻橫作為引發台灣人民高度反感，無法獲得國際社會認同。

陸委會呼籲中共以理性平等、相互尊重態度，及早改採文明方式解決兩岸各種歧見，務實改善兩岸關係。

陸委會強調，政府堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，絕不會退縮、更不會屈從，台灣將持續與全球民主夥伴合作，共同遏止專制政權軍事冒進的不負責任作為。

中共解放軍東部戰區發言人施毅昨天傍晚宣布，東部戰區完成8至10日舉行的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」各項任務，全面檢驗了「實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力」。

Photo Credit: GettyImages 4月10日，中國福建省平潭島東北部一艘航艦正進入實彈射擊演習區。

外交部痛批中國軍演藉題發揮，違反聯合國憲章

（中央社）中共昨天結束3天環台軍演，外交部予以強烈譴責。外交部痛批，中國罔顧元首出訪是主權國家基本權利，對此慣例反應過度，不僅加深台灣人反感，也違反聯合國憲章和平解決歧見的基本原則。

民進黨立委劉建國昨天在立院質詢時質疑，去年時任美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國宣布軍演後外交部馬上發聲譴責，為何今年圍台軍演不見外交部有任何新聞稿。外交部長吳釗燮答詢時回應，外交部不是一點聲音都沒有，他已連續接受5個國際媒體訪問，清楚表達態度。

外交部晚間發布新聞稿重申，總統蔡英文3月29日至4月7日展開「民主夥伴共榮之旅」，赴瓜地馬拉及貝里斯友邦國家進行訪問，並於去程及回程過境美國，行程圓滿成功，民眾均與有榮焉。

外交部痛批，中國罔顧元首出訪是主權國家基本權利，以及行之有年的慣例，對此大作文章、過度反應，不僅加深台灣人民反感，更自曝共產政權非理性的荒謬本質，而其動輒以軍演破壞台海以及印太區域的和平與穩定的行徑，完全違反「聯合國憲章」和平解決歧見的基本原則，外交部再度予以最強烈的譴責。

外交部指出，美國白宮國安會已多次重申，中華民國總統過境美國歷年來已有多次前例，呼籲中國切勿過度反應；美國國務院也表示，中國片面改變現狀的企圖，不會改變美國長期以來為中華民國總統過境提供便利的做法。

外交部強調，總統出訪友邦並過境美國已行之有年，中方藉此進行軍演明顯是借題發揮，而其窮兵黷武，企圖單方面改變現狀並劃設新紅線的意圖，更是昭然若揭。

外交部重申，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。民主國家間的交流與來往，極權政體無法理解，也當然無權置喙。

外交部表示，台彎身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突，不會挑起爭端，面對中國步步進逼的軍事脅迫，政府將會持續以一貫的堅定態度沉著以對，並與美國等理念相近國家密切溝通協調，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛自由開放的印太區域。

蔡總統：中國軍演造成區域不穩定，感謝國軍守護台灣

（中央社）總統蔡英文昨天說，她身為總統，代表國家走向世界是行之有年，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度；中國軍演雖告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，請民眾放心。

蔡總統深夜透過臉書發文指出，身為總統，她代表國家走向世界，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待。然而，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。

她說，要感謝全體國軍和海巡人員，在這段期間，憑著高度的專業和使命感，沉著冷靜守護領海、領空，大家都辛苦了。國安團隊即時與各方保持最好聯繫，縝密掌握、研判情勢，和國軍一體，攜手守護國家安全，也非常辛勞。