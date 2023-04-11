外交部痛批中國軍演藉題發揮、違反聯合國憲章，學者建議邀退役飛官回部隊減輕國軍壓力

我們想讓你知道的是
中共解放軍東部戰區宣布演習結束。陸委會昨晚表示，中共藉故挑起台海及區域緊張情勢，不理性的軍事挑釁行徑嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定，對此再度表達譴責。台灣民眾黨主席柯文哲說，中國政府鼓動民族主義卻失控，被迫回應美方作為。既然中國是世界大國，應該更有自信，不需要以軍事演習擺姿態。
中共環台軍演，歐盟籲北京克制、避免衝突升級
（中央社）歐洲聯盟（EU）昨（10）日對中國在台海周邊的軍事演習表示擔憂，並稱北京不應透過武力改變台灣的地位，因為任何升級、意外事件或武力行動都會產生巨大的全球性影響。
《路透社》報導，昨天是本次軍演的最後一天，解放軍在台灣周邊進行空中和海上封鎖演習，中國航空母艦也參加了戰鬥巡邏，台灣則再度通報附近的戰機數量激增。
歐盟對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，「針對中國人民解放軍在台灣海峽和台灣周邊地區的軍事活動愈演愈烈，甚至入侵台灣防空識別區並越過台海中線，我們表達關切。」
馬斯拉里強調，北京「不應單方面或企圖透過武力改變現狀。任何由升級、意外事件或武力行動引發的台海不穩定狀況，都將對該區域和全球產生巨大的經濟和安全影響」。
她說，「保持克制至為關鍵，應透過有意義的公開對話來緩解緊張局勢。歐盟及其成員國將繼續支持旨在維護該區域和平與穩定的行動。」
共軍演習結束，陸委會：譴責不理性軍事挑釁
（中央社）中共解放軍東部戰區宣布演習結束。陸委會昨晚表示，中共藉故挑起台海及區域緊張情勢，不理性的軍事挑釁行徑嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定，對此再度表達譴責。
陸委會10日晚間透過新聞稿表示，中共宣稱完成所謂的「環島戰備警巡和演習」，陸方藉故挑起台海及區域緊張情勢，不理性的軍事挑釁行徑嚴重衝擊台海及印太區域和平穩定，引發國際社會關切，陸委會再度表達譴責。
陸委會指出，中華民國是國際社會負責任的一員，向來善盡國際義務，總統蔡英文依慣例出訪、過境，互動往來友好國家，均屬正當權利行使。
陸委會批評，中共藉此對台施加針對性軍事恫嚇，企圖脅迫台灣接受其政治主張，此等蠻橫作為引發台灣人民高度反感，無法獲得國際社會認同。
陸委會呼籲中共以理性平等、相互尊重態度，及早改採文明方式解決兩岸各種歧見，務實改善兩岸關係。
陸委會強調，政府堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，絕不會退縮、更不會屈從，台灣將持續與全球民主夥伴合作，共同遏止專制政權軍事冒進的不負責任作為。
中共解放軍東部戰區發言人施毅昨天傍晚宣布，東部戰區完成8至10日舉行的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」各項任務，全面檢驗了「實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力」。
外交部痛批中國軍演藉題發揮，違反聯合國憲章
（中央社）中共昨天結束3天環台軍演，外交部予以強烈譴責。外交部痛批，中國罔顧元首出訪是主權國家基本權利，對此慣例反應過度，不僅加深台灣人反感，也違反聯合國憲章和平解決歧見的基本原則。
民進黨立委劉建國昨天在立院質詢時質疑，去年時任美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國宣布軍演後外交部馬上發聲譴責，為何今年圍台軍演不見外交部有任何新聞稿。外交部長吳釗燮答詢時回應，外交部不是一點聲音都沒有，他已連續接受5個國際媒體訪問，清楚表達態度。
外交部晚間發布新聞稿重申，總統蔡英文3月29日至4月7日展開「民主夥伴共榮之旅」，赴瓜地馬拉及貝里斯友邦國家進行訪問，並於去程及回程過境美國，行程圓滿成功，民眾均與有榮焉。
外交部痛批，中國罔顧元首出訪是主權國家基本權利，以及行之有年的慣例，對此大作文章、過度反應，不僅加深台灣人民反感，更自曝共產政權非理性的荒謬本質，而其動輒以軍演破壞台海以及印太區域的和平與穩定的行徑，完全違反「聯合國憲章」和平解決歧見的基本原則，外交部再度予以最強烈的譴責。
外交部指出，美國白宮國安會已多次重申，中華民國總統過境美國歷年來已有多次前例，呼籲中國切勿過度反應；美國國務院也表示，中國片面改變現狀的企圖，不會改變美國長期以來為中華民國總統過境提供便利的做法。
外交部強調，總統出訪友邦並過境美國已行之有年，中方藉此進行軍演明顯是借題發揮，而其窮兵黷武，企圖單方面改變現狀並劃設新紅線的意圖，更是昭然若揭。
外交部重申，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。民主國家間的交流與來往，極權政體無法理解，也當然無權置喙。
外交部表示，台彎身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突，不會挑起爭端，面對中國步步進逼的軍事脅迫，政府將會持續以一貫的堅定態度沉著以對，並與美國等理念相近國家密切溝通協調，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛自由開放的印太區域。
蔡總統：中國軍演造成區域不穩定，感謝國軍守護台灣
（中央社）總統蔡英文昨天說，她身為總統，代表國家走向世界是行之有年，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度；中國軍演雖告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，請民眾放心。
蔡總統深夜透過臉書發文指出，身為總統，她代表國家走向世界，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待。然而，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。
她說，要感謝全體國軍和海巡人員，在這段期間，憑著高度的專業和使命感，沉著冷靜守護領海、領空，大家都辛苦了。國安團隊即時與各方保持最好聯繫，縝密掌握、研判情勢，和國軍一體，攜手守護國家安全，也非常辛勞。
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！