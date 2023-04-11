太平洋友邦馬紹爾群島外交部長率團訪台，將與台灣簽署2項合作協定

我國太平洋友邦馬紹爾群島外交暨貿易部長柯布雅（Kitlang Kabua）將於明（12）日來台訪問，除將晉見總統蔡英文，也將簽署外交部與馬紹爾外交人員訓練交流合作協定，並簽署氣候變遷調適基金備忘錄，加強兩國人員協力強化氣候變遷韌性。

外交部今（11）日宣布，馬紹爾群島外交暨貿易部長柯布雅將於本月12日至18日訪台，成員包括馬國外貿部次長卡蒂爾（Anjanette Kattil）等重要官員，將晉見總統蔡英文、拜會外交部長吳釗燮，並簽署「中華民國（臺灣）外交部與馬紹爾群島共和國外交暨貿易部外交人員訓練及交流合作協定」及「中華民國（臺灣）政府與馬紹爾群島共和國政府氣候變遷調適應變基金瞭解備忘錄」，加強兩國外交人員交流合作及協力強化因應氣候變遷的韌性。

訪團並將接受外交部長吳釗燮及政務次長田中光款宴，以及拜會原住民族委員會、台中市政府、財團法人國際合作發展基金會、財團法人婦女權益促進發展基金會，與參訪國立故宮博物院、松山文化創意園區、台北101大樓及台東薩布優部落等相關經建文化設施。

馬紹爾群島為我國太平洋地區友邦，兩國於1998年建交至今，邁入第25年，與我國在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、婦女賦權等領域合作密切。

Photo Credit: Google Map

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷才在去年3月率團來台進行國是訪問，本次來訪的外交暨貿易部長柯布雅也是柯布亞總統的家族成員。

Photo Credit: 中央社 馬紹爾群島共和國總統柯布亞2022年3月來台國是訪問。

馬紹爾群島對台灣為什麼重要？

為抗衡中國在太平洋地區日益增加的影響力，美國與台灣近年在該地區的佈局力道加大。美國政府今年3月與馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉等3個太平洋島國續簽《自由聯合協定》（Compact of Free Association，COFA），美國保留自1980年代起透過該協定對這些島嶼的防禦責任。做為條件，美國將在未來20年內向這3國提供超過70億美元（約2133億新台幣）的經濟援助。

而密克羅尼西亞也在今年傳出正與我國磋商建交的可能性。方卸任的前任總統帕努埃洛（David Panuelo）於今年2月於我國外交部長吳釗燮會面，詢問密克羅尼西亞可以從台灣那邊獲得什麼好處，除了建交的可能性，也談及在密國設立台北經濟文化代表處（TECRO）。不過密克羅尼西亞對台灣開出建交3年內5000萬美元的資助條件，以及每年1500萬美元援助計畫，項目可以由密國自行分配。

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核稿編輯：楊士範