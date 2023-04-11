太平洋友邦馬紹爾群島外交部長率團訪台，將與台灣簽署2項合作協定
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馬紹爾群島為我國太平洋地區友邦，兩國於1998年建交至今，邁入第25年，馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷才在去（2022）年3月率團來台進行國是訪問，本次來訪的外交暨貿易部長柯布雅也是柯布亞總統的家族成員。
我國太平洋友邦馬紹爾群島外交暨貿易部長柯布雅（Kitlang Kabua）將於明（12）日來台訪問，除將晉見總統蔡英文，也將簽署外交部與馬紹爾外交人員訓練交流合作協定，並簽署氣候變遷調適基金備忘錄，加強兩國人員協力強化氣候變遷韌性。
外交部今（11）日宣布，馬紹爾群島外交暨貿易部長柯布雅將於本月12日至18日訪台，成員包括馬國外貿部次長卡蒂爾（Anjanette Kattil）等重要官員，將晉見總統蔡英文、拜會外交部長吳釗燮，並簽署「中華民國（臺灣）外交部與馬紹爾群島共和國外交暨貿易部外交人員訓練及交流合作協定」及「中華民國（臺灣）政府與馬紹爾群島共和國政府氣候變遷調適應變基金瞭解備忘錄」，加強兩國外交人員交流合作及協力強化因應氣候變遷的韌性。
訪團並將接受外交部長吳釗燮及政務次長田中光款宴，以及拜會原住民族委員會、台中市政府、財團法人國際合作發展基金會、財團法人婦女權益促進發展基金會，與參訪國立故宮博物院、松山文化創意園區、台北101大樓及台東薩布優部落等相關經建文化設施。
馬紹爾群島為我國太平洋地區友邦，兩國於1998年建交至今，邁入第25年，與我國在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、教育、婦女賦權等領域合作密切。
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷才在去年3月率團來台進行國是訪問，本次來訪的外交暨貿易部長柯布雅也是柯布亞總統的家族成員。
馬紹爾群島對台灣為什麼重要？
為抗衡中國在太平洋地區日益增加的影響力，美國與台灣近年在該地區的佈局力道加大。美國政府今年3月與馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉等3個太平洋島國續簽《自由聯合協定》（Compact of Free Association，COFA），美國保留自1980年代起透過該協定對這些島嶼的防禦責任。做為條件，美國將在未來20年內向這3國提供超過70億美元（約2133億新台幣）的經濟援助。
而密克羅尼西亞也在今年傳出正與我國磋商建交的可能性。方卸任的前任總統帕努埃洛（David Panuelo）於今年2月於我國外交部長吳釗燮會面，詢問密克羅尼西亞可以從台灣那邊獲得什麼好處，除了建交的可能性，也談及在密國設立台北經濟文化代表處（TECRO）。不過密克羅尼西亞對台灣開出建交3年內5000萬美元的資助條件，以及每年1500萬美元援助計畫，項目可以由密國自行分配。
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核稿編輯：楊士範
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
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iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。