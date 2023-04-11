俄反戰退役軍官走遍家鄉墓園揭發真相，稱12月以來俄軍陣亡人數激增數倍

（中央社）俄羅斯反戰人士沃塔諾夫斯基走遍家鄉墓園，揭發俄軍在烏克蘭陣亡真實人數及大片瓦格納集團傭兵墓地，因遭受威脅而逃離出國。他指出自12月以來俄方陣亡人數激增數倍。

英國廣播公司（BBC）報導，現年50歲的沃塔諾夫斯基（Vitaly Votanovsky）是俄羅斯陸軍退役軍官。他去（2022）年5月開始，在位於俄國南部的家鄉克拉斯諾達地區（Krasnodar）走遍各個墓園，鉅細靡遺記錄下他找到的每個陣亡戰士墳墓，包括墓碑上的名字和其他細節。

目前人在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）的沃塔諾夫斯基告訴BBC：「我有必要向人們證明何等災難正在發生。這裡不斷有人死亡，且離他們很近。我有必要展現給人們看，戰爭會影響到每個人及每件事。」

沃塔諾夫斯基率先發現克拉斯諾達村莊巴金斯卡雅（Bakinskaya）的瓦格納集團（Wagner Group）傭兵墓地。這裡埋葬許多在烏克蘭陣亡的瓦格納士兵，他們要不是無親無故，就是遺體無人認領。

如今這裡已從村莊的小墓地變成一個龐大的墓園，並且廣為人知。瓦格納老闆普里戈任（Yevgeny Prigozhin）本月6日還親自造訪，並表示打算將這裡變成一個紀念園「供未來世代緬懷」。

沃塔諾夫斯基一開始是透過詢問地方人士及研究墓碑上的花圈和相片，來確認墳墓屬於陣亡戰士，而非平民。當他去年12月來到巴金斯卡雅的墓園，原本是要拍攝記錄俄羅斯正規軍的陣亡戰士墳墓。但墓園工作人員告訴他，這裡埋葬的是瓦格納集團傭兵。

沃塔諾夫斯基說：「我們到的時候，那裡已經有48個瓦格納戰士的墳墓。幾天後我們第2次去時，變成有95個墳墓；然後有164個，然後再變成約270個。」他並指出，根據一些記者調查，許多墓碑上的名字屬於曾在獄中服刑的囚犯。

不僅瓦格納傭兵，沃塔諾夫斯基持續追蹤記錄克拉斯諾達所有墓園的俄方陣亡戰士人數，結果令他震驚。截至他本月4日逃離俄羅斯時，他的資料庫包含了1300多個名字，這還只是單單在克拉斯諾達地區。

沃塔諾夫斯基表示：「真相是，自2022年12月以來，俄羅斯在戰場上折損兵員增加了好幾倍。陣亡人數直線飆升，且近期埋葬的都是動員來的士兵和瓦格納的人，（職業軍人）非常少。」

俄羅斯軍方最後一次提供官方陣亡人數是在去年9月，當時俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）說有5937名軍人死於烏克蘭。但歐美官員大多估計，俄方陣亡人數遠超過6萬。

沃塔諾夫斯基數個月前開始發布有關陣亡戰士墳墓的貼文後，便持續收到死亡威脅。還有人假扮是賣墓地和棺材的人，要他「該想想自己生命結束的事」。

但促使沃塔諾夫斯基決定逃出俄羅斯的壓垮駱駝最後一根稻草，是上週他路過一間警局時，一名警察認出他並對他說：「準備吧，就快來了。」對方指的是俄羅斯當局已掌握充分證據，即將對他展開嚴重刑事案調查。

沃塔諾夫斯基目前暫時棲身亞美尼亞，他打算在德國請求政治庇護。至於俄羅斯當局為何反對他的行為，他表示：「對我們國家來說，這樣的統計數據很可怕。俄羅斯人就是不知道真實數字。⋯⋯如果人們發現真實的戰場上陣亡人數，他們會瘋掉。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺