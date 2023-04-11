農委會水試所鑑定養殖文蛤DNA，發現新原生種「台灣文蛤」

（中央社）農委會水試所透過DNA鑑定，發現台灣養殖的文蛤，非如過去認知是原產於日本的麗文蛤，而是台灣原生、未被描述的新種，3月正式在國際期刊發表並命名為「台灣文蛤」。

水產試驗所指出，過去台灣文蛤名錄中記載的麗文蛤、中華文蛤、普通文蛤等，其實皆是被錯誤鑑定的「台灣文蛤」。相關研究在今年3月底發表於國際知名期刊《Molluscan Research》中，並正式將新種命名為「台灣文蛤」（學名Meretrix taiwanica）。

水試所副所長葉信明昨（10）日接受《中央社》記者採訪表示，日治時代日本人曾在淡水河放流麗文蛤（學名Meretrix lusoria），待其長成再採收，開啟台灣文蛤養殖產業；後來台灣人自行研發出池養技術，去（2022）年產量更近5.3萬公噸，但也長期遭人誤以為，飼養文蛤是當初放流的麗文蛤的後代。

葉信明說，因淡水區漁會長期都在淡水河捕撈野生文蛤，卻在近年發現文蛤數量逐漸減少，日前請水試所協助文蛤復育；但在放流文蛤苗前，蕭聖代等研究人員為確認種源進行DNA鑑定，卻意外發現淡水河口的文蛤，以及台灣常見的養殖文蛤的DNA序列，都與麗文蛤不同。

水試所新聞資料指出，文蛤屬中的麗文蛤、中華文蛤 （Meretrix petechialis）和普通文蛤（Meretrix meretrix），殼形等外部形態特徵相近，但個體間花紋變異大，種類鑑定容易發生混淆。

Photo Credit: 水試所提供 via 中央社 水試所指出，文蛤屬中的台灣文蛤（左起）、中華文蛤、麗文蛤等物種，殼形等外部形態特徵相近，但個體間花紋變異大，種類鑑定容易發生混淆。（水試所提供）

水試所經DNA鑑定技術，確認台灣產文蛤與麗文蛤的DNA序列相差9.53％，與中華文蛤也相差7.59％；外殼形態分析也發現，其與中華文蛤、麗文蛤等可明確分群，進而確認台灣產文蛤與前兩者為不同的新種。

水試所表示，在淡水河採樣調查中，始終不曾發現麗文蛤蹤跡，推測日治時期所放養的麗文蛤未能適應環境存活下來。而台灣文蛤和麗文蛤在棲息生態上，也有相當大的差異，前者主要棲息於河口靠近紅樹林的潮間帶沙底環境，後者則會隨成長往鹽度較高的出海口移動，成貝主要棲息於海灣內。

水試所並針對其他相似種進行調查與研究，確認「台灣文蛤」主要分布於台灣與中國大陸南部沿海；中華文蛤分布於中國沿岸；麗文蛤分布於日本和韓國；普通文蛤則只分布於東南亞。

Photo Credit: 水試所提供 via 中央社 水試所研究指出，台灣文蛤主要分布於台灣與中國大陸南部沿海，中華文蛤分布於中國沿岸，麗文蛤則分布於日本和韓國。（水試所提供）

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航