2023/04/11,
農漁

立院初審通過農業部組織法草案，陳吉仲哽咽致謝，回憶35年前「520農民運動」

立院初審通過農業部組織法草案，陳吉仲哽咽致謝，回憶35年前「520農民運動」
農委會主委陳吉仲｜Photo Credit: 中央社

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未來農委會升格農業部後，將設置8個司、6個處、7個署及1個中心以及7個試驗研究單位，除了延續現有的組織強化執行量能外，因應當前最急迫的氣候變遷問題，農業部也成立資源永續利用司作為專責單位，未來與環境部共同協同合作，為台灣氣候變遷問題超前部署。

（中央社）立法院聯席會議10日初審通過農業部組織法草案等案。會議主席、民進黨立委劉建國說，歷經35年，這有助農民權益保障邁出一大步；農委會主委陳吉仲哽咽表示，這是歷史時刻，感謝立委支持。

立院司法及法制、經濟委員會聯席會議10日併案審查農業部組織法草案等16案，陳吉仲等人列席。

關於農業部組織法草案部分，共有8項條文，經在場立委與官員討論，僅就農業部的次級機關及其業務有些許不同意見，因此保留，待後續協商，其餘條文則照行政院提案或行政院提案修正通過。

初審條文規定，行政院為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部，掌理10大事項，其中包括農業政策與法規的規劃、研擬、管理及監督等。

會議結束前，劉建國發言表示，台灣過去在1988年發生大規模的農民運動，又稱520農民運動，當時提出的7大訴求之一就是成立農業部。

劉建國說，農業部組織法草案10日在聯席會議審查完竣，正式出委員會，雖然還有部分條文需要協商，不論如何，都是對台灣農民權益保障又更加邁出一大步，也對國家有正向發展。

劉建國指出，未來農委會升格農業部後，將設置8個司、6個處、7個署及1個中心以及7個試驗研究單位，除了延續現有的組織強化執行量能外，因應當前最急迫的氣候變遷問題，農業部也成立資源永續利用司作為專責單位，未來與環境部共同協同合作，為台灣氣候變遷問題超前部署。

陳吉仲數度哽咽提到，35年前農民運動發生時，他當時是大三，有參與這些抗議活動，農民的訴求絕對有正當性，而且如果農民沒有站出來提出7大訴求，也沒有隔年的農民健康保險，但當時還不是健康保險，只有生育、喪葬給付等。

陳吉仲表示，事隔30幾年，如果不是總統蔡英文執政期間及歷任行政院長把福利制度建立好，怎麼可能會有農民職業災害保險等「3保1金」。

陳吉仲指出，他2016年到農委會，當時執行預算約新台幣1200億元，現在是1800億元到1900億元，而在照顧農民部分，絕不是只有象徵性成立農業部，也要讓農民所得增加、農村環境更適合居住、讓國土保護更永續等。

陳吉仲表示，面對氣候變遷、長期經濟發展對農業不公，這幾年逐漸改過來，農業部絕對可以回應廣大農漁民，這一步跨過去，未來如何更幫助農漁民和國土永續，變成更重要的工作。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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