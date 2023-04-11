中共通令黨國學習「習近平著作選讀」，推動習思想「進教材、進課堂、進頭腦」

（中央社）中共中央10日發出通知，通令全國學習官方新出版的「習近平著作選讀」第1、2卷。其中提到，各高校要把這本著作作為「師生理論學習教材」，推動習近平思想「進教材、進課堂、進頭腦」。

《新華社》報導，這項名為「關於學習『習近平著作選讀』第一卷、第二卷的通知」的文件直指，這本著作的編輯出版是「黨中央作出的重大決定」。現在著作第1、2卷已經出版發行，這是「黨和國家政治生活中的一件大事」。

這項通知說，「習近平著作選讀」收入了中共總書記習近平在2012年11月至2022年10月間的重要著作，是「全黨、全國各族人民深入學習貫徹『習近平新時代中國特色社會主義思想』的權威教材」。

通知提到，習近平「以馬克思主義政治家、思想家、戰略家的歷史主動精神、非凡理論勇氣、卓越政治智慧、強烈使命擔當」，對關係新時代黨和國家事業發展的一系列重大理論和實踐問題「進行深邃思考和科學判斷，提出一系列原創性的新理念新思想新戰略，為『習近平新時代中國特色社會主義思想』的創立和發展發揮了決定性作用、作出了決定性貢獻」。

這項通知更聲稱，學習「習近平著作選讀」，要深刻領會「習近平新時代中國特色社會主義思想」是「當代中國馬克思主義」、「二十一世紀馬克思主義」，是「中華文化和中國精神的時代精華」，實現了「馬克思主義中國化時代化新的飛躍」。

通知還說，要深刻領會「習近平新時代中國特色社會主義思想」，是一個「邏輯嚴密、內涵豐富、系統全面、博大精深的科學體系」。

這項通知強調，各級黨委（黨組）要把學習「習近平著作選讀」擺在重要位置，緊密結合學習貫徹黨的20大精神、結合開展學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育，組織黨員、幹部「原原本本學、認認真真悟」，做到「知其言更知其義、知其然更知其所以然」。

此外，各級黨校（行政學院）、幹部學院要把「習近平著作選讀」納入培訓教學重要內容，舉辦各種研討班、培訓班、學習班，推動學習「多形式、分層次、全覆蓋」開展；各級黨委宣傳、組織部門要加強對學習的指導和督促檢查，做好宣傳報導，組織好宣講宣介，不斷把學習引向深入。

通知並要求，各高等學校（大學院校）要把「習近平著作選讀」作為師生理論學習教材，更好「推動習近平新時代中國特色社會主義思想『進教材、進課堂、進頭腦』」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀