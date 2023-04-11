2023/04/11,
美加

拜登簽法案終止美國COVID-19疫情緊急狀態，3年來逾百萬人病逝

拜登簽法案終止美國COVID-19疫情緊急狀態，3年來逾百萬人病逝
Photo Credit: 中央社

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《法新社》報導，白宮表示，拜登簽署一項國會稍早通過的法令，「終止與COVID-19疫情相關的國家緊急狀態」。這個被終止的緊急狀態提供大量經費，從2020年1月開始用在COVID-19篩檢、免費疫苗和其他緊急措施，這些舉措旨在讓全球最大經濟體美國擺脫在全球蔓延的COVID-19疫情。

（中央社）美國總統拜登今（11）日宣布，正式結束因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、為美國醫療服務提供極為有力支持的國家衛生緊急狀態。實施緊急狀態3年多來，美國有超過100萬人因疫情喪命。

《法新社》報導，白宮表示，拜登簽署一項國會稍早通過的法令，「終止與COVID-19疫情相關的國家緊急狀態」。

這個被終止的緊急狀態提供大量經費，從2020年1月開始用在COVID-19篩檢、免費疫苗和其他緊急措施，這些舉措旨在讓全球最大經濟體美國擺脫在全球蔓延的COVID-19疫情。

美國南部與墨西哥邊境接壤的地區原本就已經十分緊張，目前無法確知，緊急狀態終止會帶來什麼影響。美國有關當局長期以來，一直努力管理無證移民和大量尋求庇護者的流動。

在政府實施衛生緊急狀態期間，有一項名為「美國法典第42卷」（Title 42 of the United States Code）的條例，對美國要接受無證入境者施加嚴格限制。這樣的情況即將結束，這將迫使美國政府若要避免新湧入的無證移民所帶來的潛在政治破壞力，將採用不同的法律機制。

一名白宮高階官員告訴《法新社》， 美國法典第42卷「預計將於5月11日到期」。

白宮表示，儘管美國現在正式擺脫在全球蔓延的COVID-19疫情，但拜登政府已經在研究下一代疫苗和其他措施，以對抗未來病毒的任何變種。

一名高階政府官員說：「次世代計畫（Project NextGen）將藉由公家單位與民營企業合作，來加速簡化下一代疫苗和治療方式的快速開發。」

有至少50億美元資金可用於「幫助促進科學進步」，「領先導致COVID-19快速演變的病毒。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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