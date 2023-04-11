梨泰院踩踏事件罹難者家屬向政府討公道，遭網友扭曲嘲諷謾罵，經歷網路暴力二度傷害
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專家表示，韓國政府擔心梨泰院事件會傷害執政當局。韓國先前的保守派政府就是因為在2014年釀成300多人死亡的世越號船難事件中處置不當，之後在選舉遭到輪替。李鍾哲說，正因如此，有些執政黨議員在國會批評受害者家屬，引發網民「對我們展開追殺」。
（中央社）韓國梨泰院去（2022）年發生萬聖節踩踏悲劇後，有家屬經歷失去至親的悲痛，出面向政府討公道，卻被扭曲形象放上網路，成為大眾嘲諷對象，經歷網路暴力的二度傷害。
《法新社》報導，李鍾哲（音譯）的24歲愛子李智漢（音譯）是去年10月梨泰院踩踏事件的150多名罹難者之一。悲痛的李鍾哲隨後出面向媒體發聲，要求韓國政治人物採取行動。
然而，情況變得宛如美國桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案與英國女子布莉（Nicola Bulley）失蹤案翻版，受害者反而成為網路暴民的攻擊對象。發生在李鍾哲和家人身上的悲劇成為他人的笑柄，在網路上被蔑視、扭曲。
從誣陷李鍾哲收到賠償金後大笑的假照片，到故意把他和北韓扯上關係，李鍾哲和家人成為韓國論壇的網暴對象。這兩項虛假指控都已被《法新社》的數位查核記者揭穿。
李鍾哲的女兒李佳英（音譯）說，「有些留言內容（惡劣到）根本說不出口」。她表示，有「巨量」留言純屬謾罵，每條相關新聞報導都會在數分鐘內引來數以百計評論，內容幾乎全為負面批評。
在李家位於高陽市的公寓，李智漢的房間仍保持著去年10月29日他出門時的狀態。他當初掛在門上的衣服依舊在原位，正在閱讀的書籍也擺在床上。
他的母親告訴趙美恩（音譯）告訴《法新社》，「那一天永遠改變了我們的生活」。她說，自己現在還是會重複播放以前的語音訊息，只為了聽聽兒子的聲音。
她說，「智漢爸爸每晚都會出去等他，有時候一等就是好幾個小時。他說他出去抽菸，但我們都知道他是在等智漢」。她還說，自從悲劇和網暴接連發生，丈夫多次試圖自殺。
李正民（音譯）的29歲女兒也在梨泰院事件中喪生。他告訴《法新社》，受害者家屬只是想要答案，為什麼當局明明已接獲警告，卻未能避免悲劇發生。
這名顯然已經身心俱疲的父親說，部分受害者家屬組成了一個團體，他們「想了解事實真相，並讓那些官員負責」。
然而，網路上卻有人扭曲家屬的努力行動，以攻擊政府；而右派又有計劃性地發動反擊，指控家屬這麼做是為了得到補償金，或是受到反政府勢力驅使。
專家表示，韓國政府擔心梨泰院事件會傷害執政當局。韓國先前的保守派政府就是因為在2014年釀成300多人死亡的世越號船難事件中處置不當，之後在選舉遭到輪替。
李鍾哲說，正因如此，有些執政黨議員在國會批評受害者家屬，引發網民「對我們展開追殺」。
部分議員提出一些怪異的陰謀論，有人說之所以發生踩踏事件，是因為和反對黨有關的工會成員在地上潑油，導致群眾滑倒，還有人含沙射影，稱死者曾服用違法毒品。
韓國警方的調查並沒有發現任何證據可支持上述說法。
韓國總理韓惪洙在事發2天後曾公開呼籲民眾不要發表仇恨言論、散播不實資訊，或是分享現場的血腥畫面。
然而，受害者家屬金有真（音譯）表示，儘管家屬曾請求政府協助阻止網路攻擊，當局卻幾乎毫無作為。她在事件中失去了24歲的妹妹金有娜（音譯）。
此外，一名16歲的梨泰院事件倖存高中生去年12月自殺身亡。受害者家屬表示，輕生的部分原因正是網路暴力。
金有真說，受害者家屬現在不僅要哀悼逝去的親人，還必須在網上捍衛死者的名聲。
金有真說，她每天都會在網路上看到有關妹妹的大量新的惡評，她必須一一聯絡個別平台，要求他們刪除。
她說：「我知道這是無望的行動，網路上有無數條評論。但我必須繼續努力，不然還有誰會為了我的妹妹奮鬥？」
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
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數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！