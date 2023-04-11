2023/04/11,
印太

梨泰院踩踏事件罹難者家屬向政府討公道，遭網友扭曲嘲諷謾罵，經歷網路暴力二度傷害

梨泰院踩踏事件罹難者家屬向政府討公道，遭網友扭曲嘲諷謾罵，經歷網路暴力二度傷害
Photo Credit: GettyImages

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專家表示，韓國政府擔心梨泰院事件會傷害執政當局。韓國先前的保守派政府就是因為在2014年釀成300多人死亡的世越號船難事件中處置不當，之後在選舉遭到輪替。李鍾哲說，正因如此，有些執政黨議員在國會批評受害者家屬，引發網民「對我們展開追殺」。

（中央社）韓國梨泰院去（2022）年發生萬聖節踩踏悲劇後，有家屬經歷失去至親的悲痛，出面向政府討公道，卻被扭曲形象放上網路，成為大眾嘲諷對象，經歷網路暴力的二度傷害。

《法新社》報導，李鍾哲（音譯）的24歲愛子李智漢（音譯）是去年10月梨泰院踩踏事件的150多名罹難者之一。悲痛的李鍾哲隨後出面向媒體發聲，要求韓國政治人物採取行動。

然而，情況變得宛如美國桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案與英國女子布莉（Nicola Bulley）失蹤案翻版，受害者反而成為網路暴民的攻擊對象。發生在李鍾哲和家人身上的悲劇成為他人的笑柄，在網路上被蔑視、扭曲。

從誣陷李鍾哲收到賠償金後大笑的假照片，到故意把他和北韓扯上關係，李鍾哲和家人成為韓國論壇的網暴對象。這兩項虛假指控都已被《法新社》的數位查核記者揭穿。

李鍾哲的女兒李佳英（音譯）說，「有些留言內容（惡劣到）根本說不出口」。她表示，有「巨量」留言純屬謾罵，每條相關新聞報導都會在數分鐘內引來數以百計評論，內容幾乎全為負面批評。

在李家位於高陽市的公寓，李智漢的房間仍保持著去年10月29日他出門時的狀態。他當初掛在門上的衣服依舊在原位，正在閱讀的書籍也擺在床上。

他的母親告訴趙美恩（音譯）告訴《法新社》，「那一天永遠改變了我們的生活」。她說，自己現在還是會重複播放以前的語音訊息，只為了聽聽兒子的聲音。

她說，「智漢爸爸每晚都會出去等他，有時候一等就是好幾個小時。他說他出去抽菸，但我們都知道他是在等智漢」。她還說，自從悲劇和網暴接連發生，丈夫多次試圖自殺。

李正民（音譯）的29歲女兒也在梨泰院事件中喪生。他告訴《法新社》，受害者家屬只是想要答案，為什麼當局明明已接獲警告，卻未能避免悲劇發生。

這名顯然已經身心俱疲的父親說，部分受害者家屬組成了一個團體，他們「想了解事實真相，並讓那些官員負責」。

然而，網路上卻有人扭曲家屬的努力行動，以攻擊政府；而右派又有計劃性地發動反擊，指控家屬這麼做是為了得到補償金，或是受到反政府勢力驅使。

專家表示，韓國政府擔心梨泰院事件會傷害執政當局。韓國先前的保守派政府就是因為在2014年釀成300多人死亡的世越號船難事件中處置不當，之後在選舉遭到輪替。

李鍾哲說，正因如此，有些執政黨議員在國會批評受害者家屬，引發網民「對我們展開追殺」。

部分議員提出一些怪異的陰謀論，有人說之所以發生踩踏事件，是因為和反對黨有關的工會成員在地上潑油，導致群眾滑倒，還有人含沙射影，稱死者曾服用違法毒品。

韓國警方的調查並沒有發現任何證據可支持上述說法。

韓國總理韓惪洙在事發2天後曾公開呼籲民眾不要發表仇恨言論、散播不實資訊，或是分享現場的血腥畫面。

然而，受害者家屬金有真（音譯）表示，儘管家屬曾請求政府協助阻止網路攻擊，當局卻幾乎毫無作為。她在事件中失去了24歲的妹妹金有娜（音譯）。

此外，一名16歲的梨泰院事件倖存高中生去年12月自殺身亡。受害者家屬表示，輕生的部分原因正是網路暴力。

金有真說，受害者家屬現在不僅要哀悼逝去的親人，還必須在網上捍衛死者的名聲。

金有真說，她每天都會在網路上看到有關妹妹的大量新的惡評，她必須一一聯絡個別平台，要求他們刪除。

她說：「我知道這是無望的行動，網路上有無數條評論。但我必須繼續努力，不然還有誰會為了我的妹妹奮鬥？」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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