2023/04/11,
訃聞

香港影星吳耀漢辭世享壽83歲，「五福星」諧星形象影迷難忘

香港影星吳耀漢辭世享壽83歲，「五福星」諧星形象影迷難忘
Photo credit: HKPAG 香港演藝人協會 YouTube影片截圖

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吳耀漢受訪時就曾說過，自己熱愛也享受演員工作，沒打算退休，覺得多活一天都是賺到，更豁達地說：「會一直拍到掛掉。」

（中央社）據報導，香港著名影星吳耀漢因病去世，享壽83歲。

本地多家媒體昨日（10日）報導，吳耀漢近年身體出現不少問題，曾因心臟血管栓塞而動手術，其後傳出罹患嚴重腎臟病，腎功能只剩約一成，需要每天洗腎。

一些報導引述消息人士表示，其家人已在通訊群組確定了吳耀漢離世的消息。

網上資料顯示，吳耀漢於70年代踏入影壇，一向以演出喜劇為主，形象突出，塑造了許多令影迷難忘的經典形象；80年代，他與成龍、洪金寶、元彪等人合演《奇謀妙計五福星》，《飛越黃昏》與馮寶寶、葉童合作，兩次獲提名香港電影金像獎最佳男主角。

1984年，吳耀漢、岑建勳和葉德嫻主演的電影《神勇雙響炮》，成為警匪喜劇的經典。

1996年，吳耀漢舉家移居英國；2009年，無線電視台邀請他從英國回港，擔任頒獎典禮嘉賓；2013年，他復出接拍電影《殭屍》。

《中央社》報導，吳耀漢小時候曾於英國求學，後赴英攻讀戲劇，曾在BBC參演電視喜劇。吳耀漢與太太1970年代回港經營理髮店，因緣際會在影星客人金燕玲引薦下加入TVB。他在演員許冠文賞識下參演電影《半斤八兩》，打開演員之路。

吳耀漢演過多部電影，為影壇留下許多爆笑角色。最具代表性的，莫過於1980年代的《五福星撞鬼》、《福星闖江湖》等「福星」電影系列，吳耀漢飾演的「大山地」熱衷隱身術、心靈動力學等奇術，最會整蠱搞怪笑翻群眾。

吳耀漢晚年身體狀況不佳，曾因心臟血管栓塞動手術，後來還罹患嚴重腎臟病，被迫停工休養。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
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