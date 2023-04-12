Netflix《模仿犯》殺人魔心理剖析：自戀狂妄的背後，藏著自卑的張牙舞爪

文：雞湯來了蕭子喬

校稿：雞湯來了蔡季葦

製圖：雞湯來了蕭子喬

編輯：雞湯來了蕭子喬

＊本篇剖析兇手心理，但不會暴雷。觀影前閱讀可作為劇中線索來源，觀影後閱讀能更進一步了解兇手心理狀態。

台劇《模仿犯》上架Neflix不到一週，即創下華語影集最新紀錄，橫跨全球各州20個地區前十榜單，更連續多日蟬聯台劇收視No.1。影集中狂妄自大的連續殺人犯，用一個裝著斷手的紅禮盒開始，為世人帶來一個又一個「殺人創作」。

他不要贖金、每一次作案都有為被害人設計特別形式，甚至主動寄送錄影帶到各家電視台，戴著面具「自爆」現身，狂笑自大、向檢警叫囂，甚至鼓動民眾情緒。

在《模仿犯》中，兇手把殺人視為一種創作，把電視台、媒體和民眾目光拉進自己「作案舞台」的一部分。究竟，他為什麼要殺人？他到底怎麼了？

圖片來源：《模仿犯》劇照，瀚草影視提供

「這個兇手，根本就是把殺人這件事當成是他的創作啊！」 ——《模仿犯》臨床心理師胡允慧

心理學：悲劇有時來自於，受傷的靈魂持續無法找到人生光亮

台灣犯罪學及心理學研究剖析無差別殺人事件，發現兇手不斷在網誌、寫小說等過程中，表示要殺人才能證明自己活著。進一步剖析其成長過程，他歷經多次心理受傷，舉凡小時候被老師誤解、被迫道歉等多次人我關係的失落，當時都只能「硬吞下來」，沒有機會被好好接住與梳理。在他長大的過程中，失落太多，而光亮太少，釀成了一連串的悲劇。

圖片來源：《模仿犯》劇照，瀚草文創提供

精神分析學家佛洛依德觀點認為，當人在關係中不斷受傷，被忽視與誤解，情緒壓抑無處宣洩，逐漸變得「無法去愛真實的自己」，而演變成透過「殺人誓言」不斷訴說、強化，來形成武裝，建構一個不會受傷的自己。自戀型兇手面對被害人時，看似認為「你不好，我好」，但其實是「你好，我不好」

張狂的自戀背後是受傷的靈魂，極致自我中心背後有很深的憂鬱和空虛，需要仰賴主宰他人，讓自己感受到活著。而當一個人無法真正愛自己，自然也就無法真正同理別人、愛別人，無法感同身受在殺人創作時被害者的感受，這或許是許多殺人犯「冷血無情」的緣故。

圖片來源：《模仿犯》劇照，瀚草文創提供

自戀不一定不好：健康性自戀 VS. 破壞性自戀

上述分析，並不是要你我以後看到自戀的人就避之唯恐不及。佛洛依德觀點提到，在關係中「練習愛自己」，其實是一種健康的自戀。遇到適當的挫折，與適當的成長後，能進化成為「有自尊」的成熟自戀，也就是所謂懂得愛自己、有自信的展現。

不過，若在過程中挫折過大，受到親密家人、重要他人接二連三地忽視，則可能演變成為只專注於自我防衛，性格變得封閉、武裝自己好似不需要親密依附，貶低他人或破壞關係。

每個人都曾有受傷的時刻：測驗你我的自戀指數

圖片來源：《模仿犯》劇照，瀚草文創提供

「你相不相信，所有人都有可能成為殺人兇手？」 ——《模仿犯》

如同劇中兇手所言，其實每個人心中都有「惡」，陰暗面隨著我們遇到的事件被堆疊與激發，形成每個人的黑暗指數。但別忘了，適當的自戀，能夠成為自愛而後愛人的養分，空虛渴愛而後失控，才會變成破壞性的自戀。

圖片來源：《模仿犯》劇照，瀚草文創提供

自戀指數簡易測驗



口 我是天生的領導者。

口 我有說服他人的獨特天分。

口 一個團體中，如果沒有我就會顯得無趣。

口 我知道自己很特別。

口 我擁有一些出類拔萃的特質。

口 我很有能是某個領域的明日之星。

口 我經常喜歡炫耀。



簡易測驗改編自：張益慈、詹雨臻、陳學志（2021）。繁體中文版「簡式暗黑四特質量表」之發展與信效度考驗。測驗學刊，68(4)，287-316。

或許，這世界上沒有絕對的好人，也沒有絕對的壞人；而是被接住的靈魂，以及傷得太深的靈魂。我們心中都有惡，但也都能成為接住他人的那個關鍵夥伴。

參考資料

張益慈、詹雨臻、陳學志（2021）。繁體中文版「簡式暗黑四特質量表」之發展與信效度考驗。測驗學刊，68(4)，287-316。

吳台齡（2017）。從心理病態的脈絡來理解無差別殺人者——以2014年臺北捷運大量殺人事件為例。犯罪與刑事司法研究，27，43-68。

葉寶玲（2009）。論自戀：以精神分析與溝通分析心理動力取向的觀點探討。諮商與輔導，280，40-45。

本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航