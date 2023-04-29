【專訪】《狐狸與獅子》作者吳均龐：只有故事能引人入勝，寫徵信、產業報告也一樣

文：愛麗絲

「我想小學生哪會對銀行工作有興趣呢，便帶著蜥蜴去學校講故事，大家可喜歡了。」吳均龐回憶在日本工作時期，女兒學校舉辦「Show and Tell」活動，邀請學生家長輪流至班上演講關於工作、生活等大小事。

吳均龐讓寵物蜥蜴當主角，意外使班上男同學們陷入瘋狂，「我女兒是班上少數不怕蜥蜴的女孩，從此在學校還變得挺受歡迎呢！」吳均龐從小讓女兒豢養寵物，除了是珍視萬物的生命教育，更成為引發孩子好奇心的故事主角，而他似乎始終擅長如何讓故事動聽。

2017 年，吳均龐出版《銀光盔甲》，剖析縱橫跨國金融產業數十年的人性洞察，如今再次取財過往經歷，濃縮為新作《狐狸與獅子》中十三篇故事。狐狸與獅子，是《伊索寓言》中的角色，吳均龐以寓言角色帶入現實，巧妙捕捉產業中的人性機巧。

投身跨國金融領域數十年，吳均龐起初一面懷抱敬仰、虔誠的心態看外國人如何處事，一面在外商扎實訓練下逐漸精進自己。到了三十歲後，「我知道所有事情不能只是照本宣科或依樣畫葫蘆，而是得有自己的想法。」任職多年，他早已讀懂會議上每一句「but」後説的，才是值得豎起耳朵仔細思量的真心話。

「從前身處其中，像急流泛舟，只能靠當下的本能和經驗反應與生存，」但多年後回望，吳均龐更能再次反思，梳理脈絡，「事過境遷，我反而能用空拍般的宏觀角度俯瞰一切。」

「只有故事能引人入勝。」

上回出版後，經過六年沉澱及反思，吳均龐對從前往事似乎又有了不同心境，《狐狸與獅子》正如他以不同切角觀察記憶，所產生的變化。而雖是跨國金融業的經驗剖析，吳均龐卻不寫教條式的商管工具書，而是讓故事娓娓道來，由小看大且深入淺出，藉小故事讓讀者輕鬆領略箇中機巧。

「只有故事能引人入勝。」吳均龐憶起求學時代，數學老師教導畢達哥拉斯定理時，一併介紹數學家畢達哥拉斯的生平故事，於是，冷冰冰的公式定理立體鮮明了起來，這正是故事的魔力。

吳均龐也以近日閱讀講述代數的書籍為例，該書自巴比倫時代使用符號的歷史談起，進而使生硬數理變得迷人。「過往我們或許只知代數如XYZ，事實上，代數是以符號顯現理念，教會我們抽象思考，」

在看似一成不變、枯燥乏味的金融產業裡，吳均龐也總能挖掘背後故事，找到趣味所在。

譬如，人人奉為圭臬卻可能知其然不知其所以然的SOP，事實上是從美軍越戰時發展起來，「當前一位炮兵陣亡了，下一位就是照SOP操作，把砲彈正確擊發出去。」多年前，吳均龐主動承接將外商SOP改寫為台灣版本的責任，親身至工站觀察工作細節一一記錄，自此成為銀行內部代代相傳的重要資料，「多年後得知該銀行仍在看我當年寫的SOP ，還真是有些憂喜參半，」吳均龐笑著說道。

從前寫徵信、產業報告時，吳均龐更多以說故事的方式書寫，「這樣老外才有興趣、讀得懂啊。」吳均龐舉例，不少台灣企業自台中、彰化等地發跡，故事可得從日治時代說起。

當時被日本人選赴日本、與專業工匠學習技術的少年兵，在二戰過後由美軍遣送返台，但自基隆港回台後，卻碰上國民政府將他們視為替日本效命的漢奸，這群少年兵為躲避追緝，一路逃亡、落腳中部。因此，機械、五金、精密工業等技術便由他們的落腳處逐漸發展起來。吳均龐梳理歷史，將徵信、產業報告所需脈絡以故事說得清清楚楚，也讓國外評估者能迅速掌握。

閱讀是種底氣

這些寫入報告的故事，除了來自既有資訊，更從大量閱讀而來，當他撰寫《狐狸與獅子》時，吳均龐也期待讀者能讀到更廣袤的世界。

譬如，〈狐狸與獅子〉一篇中提及台灣曾與南非共同製造核彈的歷史。「我希望讀者可以因書中點到為止的議題產生好奇心，進而查找相關資料，」吳均龐想給讀者的閱讀體驗，絕不僅限於書中內容，而是寬廣且毫無邊際的世界。

這也是吳均龐因閱讀所看見的世界。

「沒上班的時候，時間反而更不夠用了，」吳均龐退而不休，每日花費大把時間閱讀英文書籍，大多參考《華爾街日報》推薦書單，半數以上為財經相關類型，其餘內容則包羅萬象，近日多閱讀反全球化、自由市場反思、手術刀歷史等書。

吳均龐曾於Amazon購買一位於沃爾瑪（Walmart）零售商待了二十年的資深從業人員，撰寫出版的博士論文，「才七塊半美金，就能讀到專業人士多年經驗積累、寫下零售業的未來展望和預言，這不是很值得嗎？」

「閱讀是種底氣，」閱讀讓吳均龐望見浩瀚無垠，而他多年積累的底氣，也全蘊藏在筆下作品中了。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰