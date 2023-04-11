爭議不斷的金球獎：增加128名新會員擴增多元性，試圖扭轉醜聞形象

試圖從種族歧視、性別歧視、收取賄賂風波走出來的金球獎，宣布招募了128名記者加入投票機構，藉此增加會員的多元性，試圖擺脫過往的爭議風波，重回主流頒獎典禮。

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金球獎是由好萊塢外國記者協會（HFPA, Hollywood Foreign Press Association）舉辦，具有投票權的會員是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成。其實，2021年第78屆金球獎在2月初公布入圍名單之後，直到3月初的頒獎典禮之間，便不斷爆出爭議，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、以及「外語」風波等等。

在頒獎之前，好萊塢外國記者協會被爆出評審之中完全沒有非裔成員，金球獎的歧視風波被外界控訴「金球獎好白」，且評審團也缺乏種族多元性的觀點視角。

除了種族風波之外，再來是性別爭議。近年，在好萊塢掀起「#metoo」運動之下，北美影視產業越來越重視女性影人的作品與表現，但去年金球獎完全沒有女性導演提名，就備受抨擊，在「性別議題」上，各界也指稱金球獎由少數「老白男」把持的協會缺乏多元性與包容性，引來猛烈批評。

接著是「外語」。去年金球獎入圍名單，最大的爭議應該是由韓裔美國人鄭李爍執導的《夢想之地》被放在「最佳外語片」的位置，此決策僅因為《夢想之地》片中韓語對白佔比50％以上，但《夢想之地》的製作團隊是以美國資方組成，鄭李爍同樣是「美國人」，講述的故事則是道地的「美國夢」，然而卻因「語言比例」不合時宜的規則無緣角逐最佳影片。最終《夢想之地》沒有入圍金球獎其餘獎項，且是諷刺地入圍以美國本位思考的「外語片」，自然引起砲轟。

最後，好萊塢外國記者協會部分會員，也被抨擊擁有收取好處的習慣，因此投出不夠公正客觀的一票。而許多好萊塢具有話語權的明星也砲轟金球獎，包含馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）等人，皆嚴正表示對金球獎的抗議，其中湯姆克魯斯更退還了曾經獲得的金球獎。

上述這些風波爭議，也讓好萊塢外國記者協承諾逐步有一個更多元開放的未來。

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其實，好萊塢外國記者協會也陸續通過重大改革，其中包括禁止成員接受禮物和取消新成員增加的上限，不過，沒有一個現任成員因實施更嚴格的認證標準而被淘汰出組織。

而今日根據《綜藝報》指出，好萊塢外國記者協會新增招募了128名記者加入投票機構，有了這些新招募的人員加入，到了明（2024）年，金球獎投票人數將達到310人，這些投票人員組成代表，來自全球76個國家／地區的記者，而這些擁有投票權的會員，也有部分 來自喀麥隆、哥斯大黎加、古巴、瓜地馬拉、 哈薩克 、馬來西亞、塞爾維亞和坦桑尼亞等代表。

包括新人員在內，目前金球獎投票會員組成的種族，將是25%的拉丁裔、14%的亞裔、10%的非裔、9%來自中東以及42%的白人。此外， 至少17%的投票者自認為為LGBTQIA+。

金球獎的主席 海倫霍恩（Helen Hoehne）表示： 「 由於廣泛的全球招募工作， 我們為即將到來的第81屆金球獎爭取超過300名投票者的目標，我們 對正在建立一個真正的全球投票機構方面，取得前所未有的成就感到興奮，其中58%的人認為自己 具有種族多樣性。」

最後，金球獎負責的多元化的 尼爾菲利普（Neil Phillips）表示：「為識別、吸引和積極招募多元化選民，金球獎所做的努力有力地證明了 兌現了其擴張和重塑自身價值的承諾。 這也表明了，憑藉正確的領導、有效的社區 夥伴關係和堅定不移的專注，我們可以實現顯著的變革性多元化的 增長。」

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核稿編輯：楊士範