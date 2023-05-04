妻子被控虐待丈夫致死判3年10月，二審無罪逆轉關鍵是「吃黑糖糕噎死」
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一審認為，何男是因為長期被妻子捶打才會導致死亡，家人也都證實妻子長期照顧壓力大，且年輕時曾被家暴，偶爾會打丈夫；不過二審把法醫解剖報告送鑑定後，認為何男是被黑糖糕噎死，胸腔出血與當時實施哈姆立克法急救有關。
高雄市一名79歲何姓男子因中風長期臥床，前年初時在家無生命跡象，救護人員發現他嘴裡有一小塊黑糖糕，懷疑是被噎死，檢警調查後，懷疑何妻年經時因為曾被何男家暴，後來何男臥床無反擊能力時，便常對何男施暴報復，檢方依傷害致死罪將何妻起訴，一審判3年10月，上訴後，高雄高分院今（4）日上午宣判，認定何男是因吃黑糖噎死，撤銷原判決，判公訴不受理，仍可上訴。
家人證實有施暴行為，但並不追究
檢方指出，2007年間，何男因中風癱瘓而長期臥床，由其妻何妻長期照顧。10多年來，何妻身心俱疲，又想起年輕時曾被家暴，因而心生怨懟，自2019年間某日起至2021年2月間止，涉嫌持續徒手捶打何男胸口、頭部等部位。
2021年2月2日下午5點40分，何男因食用黑糖糕時噎到，警消接獲通報，抵達何宅時已回天乏術，並報請檢方解剖相驗後，赫然發現他胸口有大片不明瘀傷，為長期遭人鈍擊所致，並造成胸壁肌肉和軟組織新舊大量出血，續發低血容休克及代謝性衰竭死亡。
檢警深入追查，懷疑妻子涉有重嫌，不過何妻僅坦承自己有捶打丈夫的嘴巴和大腿，但沒有打胸口，他胸口的瘀傷是從床上摔下所致，否認犯行。
不過何男的孫子出庭時則表示，奶奶曾多次出拳打爺爺，頻率大概2、3天一次，「有時候阿公吃飯用到整個地板都是，有時候也會大小便在床上，且因為阿公有綁尿袋，尿多的時候他坐起來就容易壓到尿袋，弄得整個都是，阿嬤有時候很生氣所以才會這樣巴他，因為阿嬤顧很久了，阿嬤會巴他，就像做錯事這樣。」
何男的兒子也供稱，母親每天晚餐後都會喝藥酒，喝完酒就會用拳頭捶打父親，還說，
「我想是因為我母親長期照顧我父親的壓力，所以才會情緒不穩而出手打我父親......因為我爸以前也會打他，而且可能照顧我爸太累；我媽在打我爸的時候，一邊在哭，還會說以前的事，我就跟他說好了，他就不會再捶了。隔天看我爸的身上有貼藥布，還有黑青，我就會罵我媽怎麼把他打成這樣。」
而一審時，法醫的證詞也指出，死者的傷不是一次的毆擊，而是多次，有些可能已經是一、兩個禮拜或兩、三個禮拜，甚至四、五個禮拜前的事情，所以死者的前胸壁有急性的、新鮮的出血，也有些比較陳舊性、非新鮮的出血。
另外法醫也提到，不是很大力氣的重擊和攻擊，例如鐵棍、木棍這種很重的鈍器，也不是很用力、猛烈的擊打造成，是一個比較輕的鈍器，在不同時間點、間斷地、連續地、密集地拍擊毆打；若施暴者的力氣是比較沒有力氣、不是受過訓練的，可能用拳頭造成這樣的鈍力傷勢。
一審法官認為，當時何男確實有食用黑糖糕，但經法醫解剖後的報告，未發現何男有噎到或因而窒息死亡的證據，自難認食用黑糖糕與其死亡間存在因果關係，而死亡結果則與捶打行為間有相當因果關係。
不過當時法官也審酌妻子長期照顧丈夫，心生疲憊，酒後未能控制自己情緒，長期捶打丈夫胸腔，導致丈夫喪命。念及何妻曾遭丈夫家暴，十多年來仍不離不棄，照顧癱瘓臥床的丈夫。再考量到期時子孫都表示不追究責任，最後依傷害致死罪，判3年10月。
二審認為是哈姆立克導致胸腔出血
此案經上訴高雄高分院，合議庭將何男解剖報告再送台大醫院鑑定，院方認為，若是異物梗塞，數分鐘内就會造成心肺停止，符合家屬目擊他生前吃黑糖糕嗆食的證詞。也缺乏何男是胸壁出血而致低血容休克甚至死亡的證據。
另外，何男氣管分叉處和食道發現有似黑糖糕食物殘留，若施予哈姆立克急救法，則可能與胸部瘀傷及新鮮出血相關，因此何男的死亡方式可判斷為食物嗆咳致窒息。
合議庭根據台大醫院鑑定及何男家屬、居家服務員、到場急救救護員證述，及案發時何男食用黑糖糕嗆到反應、急救狀況等，二審法官認定何男是被黑糖糕「噎死」，與何妻動手傷害無關，因檢方未起訴傷害犯行，撤銷原審判決，今宣判公訴不受理。仍可上訴。
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核稿編輯：翁世航
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