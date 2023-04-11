消防員工時新制上路後5大問題：盼《勤休要點》法制化，讓「加班不再換嘉獎」

因應2019年釋字第785號解釋，消防署自今（2023）年1月1日起開始實施「消防員工時新制」（以下簡稱工時新制）。但實施以來在實務上仍舊產生許多工時問題，因此消防署承諾會召開檢討會議修正。但目前新制上路已超過3個月，消防員工作協會權益促進協會（以下簡稱消權會）曾發函詢問何時召開檢討會議，卻僅得消防署回應「適時」召開，就沒有下文。

Photo Credit: 關鍵評論網/賴詩涵攝 消防屬於今年3月22日發函回應消權會會「適時」召開會議檢討消防勤務及人力安排。

今（11）日，消權會於內政部前召開記者會，盤點出工時新制的5個問題，呼籲消防署盡快做出召開檢討會議修正，讓消防人員不再權益受損。

加班時數計算一國多制

工時新制雖然明令規範了消防員每月的服勤、加班時數（過去消防員並無工時上限），但各縣市計算工時的方式卻不相同。

消權會在去年消防署草擬《各級消防機關輪班輪休人員勤休要點》（以下簡稱《勤休要點》）時，即要求消防署應將加班時數算法載明於《勤休要點》，但消防署未採納意見，導致目前仍有縣市消防局採用「單日報支上限」方式計算工時。而各縣市消防局的每日報支時數的上限又大不同，從5小時至12小時不等。

據《消防勤務實施要點》第12條第1項，消防員每日勤務時間為24小時，扣除掉正常工作時間8小時，每日的加班時數應視為16小時，但由於各縣市報支時數不同，超出超班時數的部分就成為「工時黑數」。

休息時間拆分零碎、安排於深夜

據工時新制《勤休要點》第4條，消防人員在服勤日中至少應有2小時以上休息時間。

但有部分縣市消防局卻將休息時間安排在深夜，完全不符合人體實際生理需求；甚至有縣市消防局將休息時間零碎化，將2小時休息時數拆分在服勤日中的不同時段，令消防員無法獲得實質休息。

假休息、真備勤

承前述，有部分縣市消防分隊因為人力不足，一有火警案件就必須全隊出動，造成於2小時休息時間中的消防員其實等同處於備勤狀態，無法安心休息。

加班仍換嘉獎

去年12月消防署與消權會針對《消防機關外勤消防人員超勤加班費核發要點》（以下簡稱《加班費核發要點》）召開會議討論時，消防署表示將刪除第8條條文中「超時服勤者，予以補休或行政獎勵」中的「行政獎勵」字眼，讓消防人員的加班時數可以換為更實際的補休或加班費，不再是「嘉獎」。

消防署署長蕭煥章去年12月5日在立法院接受立法委員賴香伶質詢時，亦曾表明消防員已經沒有「加班換嘉獎」情事發生。

但自去年12月會議後，至今已過4個月，消防署仍未公告修正《加班費核發要點》，亦未提供會議記綠，令消權會質疑消防署只是在開空頭支票。而經消權會調查，目前許多縣市消防局仍未開放加班時數折算補休假，且因消防員有加班費上限19000元的規定，在加班費19000元無法完全補償加班時數的清況下，消防員仍只能換嘉獎，等於做白工。

Photo Credit: 搶救消防員粉絲專頁 自今年工時新制上線以來，還是有消防員因加班時數已達請領加班費上限，不能換補休，只能換得一紙「嘉獎」公文。

限制連續休假

加班難以換補休已經很令消防員不滿，消權會副理事長翁立思表示，有縣市消防局還以人力不足為由，限制消防員申請一週以上的連續休假，並美其名為「連續休假之後要連續執勤，為守護消防員健康權，因此限制連續休假」。

翁立思解釋屬於外勤的消防員只要申請了一週以上的連續休假，超過第7天的休假工時計算就要回歸一般內勤公務員計算方式。而消防員實際上的單日工時是12小時，一般公務員則是8小時，等於消防員明明工作了12小時，在換補休時，超過第7天休假的部分只能卻只能換到8小時的休假時數。

4月21日公告新版《加班費核發要點》

消防署人事室主任詹東坡針對為何消防署仍未公告修正《加班費核發要點》做出回應，詹東坡表示，是因為對輪班輪休人員如何適用「外勤加班費」有疑義，但已完成初步討論，在4月21日會公告新版《加班費核發要點》，若公告後消防人員還有疑慮會進行滾動修正，且新版《加班費核發要點》確定不會再讓消防員「加班換嘉獎」。

至於目前已經被「加班換嘉獎」消防同仁，詹東坡表示：「把這幾個機關給我，我馬上發文出去要求。」

針對休息時間2小時安排於深夜詹東坡也表示，原則上不能安排在晚上10點至早上6點，若要這樣安排就要是「整段」的。

儘管詹東坡已經回應，消權會仍建議，希望消防署能將工時新制直接法制化，在《勤休要點》中直接寫明休時規範，以防又有消防局因為沒有明訂規範「鑽漏洞」讓消防員無法獲得應有補休。詹東坡卻說不可能「明文規定」，且他已經「公開的宣示就代表公權力了，我為什麼要明訂在那個（《勤休要點》）上面？」

消權會反問詹東坡：「我們是依法行政的機關，沒有函示、沒有針對法律做解釋，地方機關是沒辦法遵循的。為什麼不能明訂在法律裡？」

詹東坡則回覆：「沒有說不可以訂在法律裡，但我們會再評估看看。」

Photo Credit: 消權會 消防署人事室科長詹東坡出面回應消權會訴求。

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核稿編輯：楊士範