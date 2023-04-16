烏拉圭有意與中國簽署自貿協定，南美鄰國警鈴大作

文：Maricel Drazer

烏拉圭正悄然向中國靠攏，這個以農產品出口貿易著稱的南美小國，有意通過一份自由貿易協定加強與中國的經貿聯繫。

烏拉圭天主教大學國際商務研究所所長巴特薩奇（Ignacio Bartesaghi）對《德國之聲》表示，目前已經有多項學術研究證明，與中國的自貿協定能夠讓烏拉圭受益。「烏拉圭的經濟規模非常小，但是其農業部門以及某些服務業部門的競爭力非常高。所以和中國的貿易對烏拉圭經濟構成了有益的補充。」

在這位經濟學家眼中，烏拉圭與中國如果能簽署自貿協定，其意義並不侷限於貿易，而是為進一步在投資等領域深化雙邊經貿關係打開了大門。

拉丁美洲社會科學院（FLACSO）的高級研究員拉吉奧（Andrés Raggio）進一步指出，從地緣政治角度而言，「作為小國的烏拉圭必須與所有大國保持對話溝通，因為這是在國際關係充滿不確定性的今天平衡各方經貿與政治分歧的關鍵。」

然而，烏拉圭試圖靠攏中國的動向，引起了南美鄰國的警覺。後者認為，一旦烏拉圭和中國的自貿協定正式簽署，將給整個地區帶來不良後果。

阿根廷國際關係委員會（CARI）的南錐共同體（Mercosur，又譯南方共同市場）協調員貝爾廷（Pablo Bertin）就指出，烏拉圭和中國的雙邊協議將對現有的南錐共同體構成破壞。他認為，某些南錐共同體成員國與第三國談判以及合作的方式不太恰當，「儘管各成員國之間在市場規模、生產結構、參與國際貿易體系方面存在著結構性的不對稱，但是這並非是處理這些問題的正確方式。」

長年研究亞洲議題的阿根廷羅薩里奧國立大學的政治學教授奧維多（Eduardo Daniel Oviedo），也在接受《德國之聲》專訪時說：「理想情況下，南錐共同體的四個成員國（巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭）應當和中國簽署一份貿易協定，而非自貿協定。這份貿易協定應當擴大對華貿易規模，同時也提高南美國家面對中國時的談判地位。而烏拉圭則想一隻腳踩在南錐共同體，另一隻腳跨入對華自貿協定。但是烏拉圭遲早必須做出抉擇。」

奧維多指出，屆時，烏拉圭要麼捨棄南錐共同體奔向中國懷抱，要麼就向當初擱置與美國自貿協定那樣也凍結與中國的自貿談判。

智利經驗值得效仿？

智利並非南錐共同體的正式成員，而是該組織的「聯繫國」。這個礦產資源豐富的南美國家，早在2006年就和中國簽署了自貿協定。

智利學者、阿根廷布宜諾斯艾利斯省中央大學的政治學教授伯納爾－梅薩（Raúl Bernal-Meza）對《德國之聲》表示，智利與中國的自貿協定「強化了智利在亞太地區的經貿地位。」他認為，智利與中國談判並達成協議「20年來一直堪稱典範」。儘管雙方有著巨大的國力差距，「但中國一直認為智利是一個對其全球擴張有幫助的國家。」

伯納爾－梅薩建議烏拉圭不妨參考智利的經驗。「而巴西和阿根廷這兩個國家，明明知道烏拉圭十年來一直對兩國有著貿易逆差，但是卻並沒有提議採取措施來恢復平衡。」

烏拉圭經濟學者巴特薩奇也對南美鄰國喊話說：「為了實現烏拉圭想要的發展速度，開放進程非常關鍵。南錐共同體的夥伴們必須給我國一些喘息的空間和自由。」巴特薩奇認為，和中國簽訂自貿協定非但不會破壞南錐共同體，反而會產生積極影響。「我相信對華自貿協定將把南錐共同體從長期昏睡中喚醒。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航