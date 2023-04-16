烏拉圭有意與中國簽署自貿協定，南美鄰國警鈴大作
我們想讓你知道的是
南美小國烏拉圭正尋求加快與中國的自貿談判進度。不過，該國的這一動向卻引起了地區鄰國的警覺。
文：Maricel Drazer
烏拉圭正悄然向中國靠攏，這個以農產品出口貿易著稱的南美小國，有意通過一份自由貿易協定加強與中國的經貿聯繫。
烏拉圭天主教大學國際商務研究所所長巴特薩奇（Ignacio Bartesaghi）對《德國之聲》表示，目前已經有多項學術研究證明，與中國的自貿協定能夠讓烏拉圭受益。「烏拉圭的經濟規模非常小，但是其農業部門以及某些服務業部門的競爭力非常高。所以和中國的貿易對烏拉圭經濟構成了有益的補充。」
在這位經濟學家眼中，烏拉圭與中國如果能簽署自貿協定，其意義並不侷限於貿易，而是為進一步在投資等領域深化雙邊經貿關係打開了大門。
拉丁美洲社會科學院（FLACSO）的高級研究員拉吉奧（Andrés Raggio）進一步指出，從地緣政治角度而言，「作為小國的烏拉圭必須與所有大國保持對話溝通，因為這是在國際關係充滿不確定性的今天平衡各方經貿與政治分歧的關鍵。」
然而，烏拉圭試圖靠攏中國的動向，引起了南美鄰國的警覺。後者認為，一旦烏拉圭和中國的自貿協定正式簽署，將給整個地區帶來不良後果。
阿根廷國際關係委員會（CARI）的南錐共同體（Mercosur，又譯南方共同市場）協調員貝爾廷（Pablo Bertin）就指出，烏拉圭和中國的雙邊協議將對現有的南錐共同體構成破壞。他認為，某些南錐共同體成員國與第三國談判以及合作的方式不太恰當，「儘管各成員國之間在市場規模、生產結構、參與國際貿易體系方面存在著結構性的不對稱，但是這並非是處理這些問題的正確方式。」
長年研究亞洲議題的阿根廷羅薩里奧國立大學的政治學教授奧維多（Eduardo Daniel Oviedo），也在接受《德國之聲》專訪時說：「理想情況下，南錐共同體的四個成員國（巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭）應當和中國簽署一份貿易協定，而非自貿協定。這份貿易協定應當擴大對華貿易規模，同時也提高南美國家面對中國時的談判地位。而烏拉圭則想一隻腳踩在南錐共同體，另一隻腳跨入對華自貿協定。但是烏拉圭遲早必須做出抉擇。」
奧維多指出，屆時，烏拉圭要麼捨棄南錐共同體奔向中國懷抱，要麼就向當初擱置與美國自貿協定那樣也凍結與中國的自貿談判。
智利經驗值得效仿？
智利並非南錐共同體的正式成員，而是該組織的「聯繫國」。這個礦產資源豐富的南美國家，早在2006年就和中國簽署了自貿協定。
智利學者、阿根廷布宜諾斯艾利斯省中央大學的政治學教授伯納爾－梅薩（Raúl Bernal-Meza）對《德國之聲》表示，智利與中國的自貿協定「強化了智利在亞太地區的經貿地位。」他認為，智利與中國談判並達成協議「20年來一直堪稱典範」。儘管雙方有著巨大的國力差距，「但中國一直認為智利是一個對其全球擴張有幫助的國家。」
伯納爾－梅薩建議烏拉圭不妨參考智利的經驗。「而巴西和阿根廷這兩個國家，明明知道烏拉圭十年來一直對兩國有著貿易逆差，但是卻並沒有提議採取措施來恢復平衡。」
烏拉圭經濟學者巴特薩奇也對南美鄰國喊話說：「為了實現烏拉圭想要的發展速度，開放進程非常關鍵。南錐共同體的夥伴們必須給我國一些喘息的空間和自由。」巴特薩奇認為，和中國簽訂自貿協定非但不會破壞南錐共同體，反而會產生積極影響。「我相信對華自貿協定將把南錐共同體從長期昏睡中喚醒。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！