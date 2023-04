德州法官下令終止批准墮胎藥物美服培酮：美司法部上訴、加州增加緊急儲備

綜合《路透社》與《CNN》的報導,美國司法部與墮胎藥物製造商,在4月10日,針對德州法官馬修.卡克斯馬瑞克(Matthew Kacsmaryk)終止口服墮胎藥物美服培酮(mifepristone)批准一事,向美國聯邦第5巡迴上訴法院(5th Circuit Court)提起上訴,並且尋求短期與長期的行政暫緩執行,以爭取更多的時間。

德州聯邦法院法官卡克斯馬瑞克在4月7日做出命令,要求美國食品藥物管理局(FDA)撤回其對美服培酮的批准。不過該名法官表示,他的命令在7日內不會生效,以便讓司法部有時間可以提起上訴。

美國司法部在提交給第5巡迴上訴法院的文件中表示,卡克斯馬瑞克法官對美服培酮所做出的決定「特別的沒有根據」,因為這會破壞FDA的科學判斷,並且傷害到需要使用這項藥物的女性的權益。

司法部表示,試圖推翻FDA藥物批准的反墮胎組織,從一開始就無權提起訴訟,因為他們無法證明自己受到了這款藥物造成的傷害,且過去22年間也都沒有對此提出任何異議。

美服培酮是1種口服型墮胎藥物,在2000年時,得到美國FDA的藥物核准。在過去22年來,美國有超過560萬名女性安全地使用此項藥物。而藥物墮胎在美國佔所有墮胎方式的比例,於2020年時,達到53%。

去(2022)年11月,希波克拉底醫學聯盟(Alliance for Hippocratic Medicine)、美國反墮胎婦產科醫師協會(American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists)等反墮胎團體聯合向德州聯邦法院提起訴訟,要求法院終止FDA對美服培酮的批准。

卡克斯馬瑞克法官在今(2023)年3月15日,舉行了言詞辯論會,並在4月7日做出要求FDA終止批准的命令。

除了司法部向巡迴法院提起上訴之外,美國白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)也表示,「政府支持FDA,且為這場法律戰做好了準備,我們將會繼續努力,保護生育權(reproductive rights)。」

華盛頓特區,以及23個民主黨執政,或是立場較傾向民主黨的州,也敦促推翻卡克斯馬瑞克法官的命令。表示最高法院應將墮胎藥物核准與否的決定權,留給各州的民選官員。

主張維持美服培酮批准的各州,也開始著手進行墮胎藥物的「緊急儲備」。

民主黨籍的加州州長紐斯姆(Gavin Newsom),在10日表示,加州已經獲得200萬粒墮胎藥物米索前列醇(misoprostol)的儲備;麻州州長希利(Maura Healey)也表示,該州正在增加美服培酮的儲備量,而華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)也在上週採取了相同的舉動。

美服培酮的製造商Danco Laboratories LLC,已經對卡克斯馬瑞克法官的命令提起上訴。而包含輝瑞在內的300多名生技與製藥行業高級主管,連署了1封公開信,要求推翻德州法官對FDA的命令。

目前司法部已經向巡迴上訴法院提出要求,凍結卡克斯馬瑞克法官的命令,直到最高法院對上訴案做出裁決為止。

核稿編輯:楊士範