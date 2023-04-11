德州法官下令終止批准墮胎藥物美服培酮：美司法部上訴、加州增加緊急儲備
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美國司法部向法院提起上訴，要求推翻德州法官終止墮胎藥物美服培酮批准一事。白宮表示已為法律戰做好準備，將捍衛墮胎選擇權，而民主黨執政的各州，開始了墮胎藥物的緊急儲備。
綜合《路透社》與《CNN》的報導，美國司法部與墮胎藥物製造商，在4月10日，針對德州法官馬修．卡克斯馬瑞克（Matthew Kacsmaryk）終止口服墮胎藥物美服培酮（mifepristone）批准一事，向美國聯邦第5巡迴上訴法院（5th Circuit Court）提起上訴，並且尋求短期與長期的行政暫緩執行，以爭取更多的時間。
德州聯邦法院法官卡克斯馬瑞克在4月7日做出命令，要求美國食品藥物管理局（FDA）撤回其對美服培酮的批准。不過該名法官表示，他的命令在7日內不會生效，以便讓司法部有時間可以提起上訴。
美國司法部在提交給第5巡迴上訴法院的文件中表示，卡克斯馬瑞克法官對美服培酮所做出的決定「特別的沒有根據」，因為這會破壞FDA的科學判斷，並且傷害到需要使用這項藥物的女性的權益。
司法部表示，試圖推翻FDA藥物批准的反墮胎組織，從一開始就無權提起訴訟，因為他們無法證明自己受到了這款藥物造成的傷害，且過去22年間也都沒有對此提出任何異議。
美服培酮是1種口服型墮胎藥物，在2000年時，得到美國FDA的藥物核准。在過去22年來，美國有超過560萬名女性安全地使用此項藥物。而藥物墮胎在美國佔所有墮胎方式的比例，於2020年時，達到53%。
去（2022）年11月，希波克拉底醫學聯盟（Alliance for Hippocratic Medicine）、美國反墮胎婦產科醫師協會（American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists）等反墮胎團體聯合向德州聯邦法院提起訴訟，要求法院終止FDA對美服培酮的批准。
卡克斯馬瑞克法官在今（2023）年3月15日，舉行了言詞辯論會，並在4月7日做出要求FDA終止批准的命令。
除了司法部向巡迴法院提起上訴之外，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也表示，「政府支持FDA，且為這場法律戰做好了準備，我們將會繼續努力，保護生育權（reproductive rights）。」
華盛頓特區，以及23個民主黨執政，或是立場較傾向民主黨的州，也敦促推翻卡克斯馬瑞克法官的命令。表示最高法院應將墮胎藥物核准與否的決定權，留給各州的民選官員。
主張維持美服培酮批准的各州，也開始著手進行墮胎藥物的「緊急儲備」。
民主黨籍的加州州長紐斯姆（Gavin Newsom），在10日表示，加州已經獲得200萬粒墮胎藥物米索前列醇（misoprostol）的儲備；麻州州長希利（Maura Healey）也表示，該州正在增加美服培酮的儲備量，而華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）也在上週採取了相同的舉動。
美服培酮的製造商Danco Laboratories LLC，已經對卡克斯馬瑞克法官的命令提起上訴。而包含輝瑞在內的300多名生技與製藥行業高級主管，連署了1封公開信，要求推翻德州法官對FDA的命令。
目前司法部已經向巡迴上訴法院提出要求，凍結卡克斯馬瑞克法官的命令，直到最高法院對上訴案做出裁決為止。
新聞來源
- US appeals Texas abortion pill ruling as states stockpile the drug（Reuters）
- Justice Department and abortion pill manufacturer ask appeals court to freeze judge’s order that could make drug unavailable after Friday（CNN）
延伸閱讀
- 美國2020年有53％墮胎用藥物，民團要求德州法官撤回22年前一款墮胎藥的核准
- 日本首款口服墮胎藥審查將獲准，婦產科醫師憂：出血現象較手術嚴重，妊娠組織恐無法順利排出
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核稿編輯：楊士範
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