《子宮好，女人才好》：月經病是子宮的求救信號，經痛的直接原因是「不通」或「不榮」
我們想讓你知道的是
不通和不榮很容易分出來，不通的痛是「硬痛」，不榮的痛是「軟痛」。硬痛的痛感來得更重，位置明確，不想被按揉；軟痛是隱隱的痛，綿綿不斷，散在整個小肚子裡，揉一揉就會舒服一些。很多時候，不通和不榮同時存在，就看哪個為主了。
文：田原
田原筆記
大多數女人都有過痛經的經歷，有的人輕、有的人重，都知道這是個特殊時期，有點不適也很正常。大多數做母親的會告訴女兒：「忍一忍就好了，不是什麼病。」閨密之間也都這麼互相安慰。於是，對於痛經，很多女人就不當大事「忍」了。
究竟如何看待這個「小痛小疾」呢？我覺得中里巴人一個看待身體和疾病的觀點值得深思：「對待自己的身體就要像對待自己的孩子一樣，應該關心它、幫助它、引導它、鍛鍊它，不要漠視它、壓抑它、強制它、仇視它。如果孩子犯了錯誤，我們更要去傾聽他的訴說，而不要一棒打死，或者交給員警、送進監獄。
當然也不可放任自流。身體是自己的，猶如孩子是自己的一樣，疾病就像是孩子的惡作劇，是孩子野性的一種宣洩，是一種巨大的能量，可以轉化為成長的動力。但我們往往敵視和恐懼這種能量，不惜耗費更多的能量來清除它。這無異是一種瘋狂的自相殘殺。」
痛經，這個讓人頭疼的「孩子」，她在宣洩什麼呢？
王氏女科
如果說月經病是子宮的一個求救信號，那麼痛經無疑就是一個警鈴，即使一開始還不嚴重，忍著拖著也會拖出病來。在臨床上來看，很多因為不孕、子宮內膜增生、子宮內膜異位、宮頸和盆腔炎症而來我們這兒看病的人，在發病前很長一段時間裡，早就出現了月經不正常的問題，或者是日子不準，或者是痛經。這些女性的白帶也不會一點毛病都沒有，只是沒有月經這麼明顯，這麼容易發現。
痛經的直接原因，一個是不通，一個是不榮。中醫的原話是：不通則痛，不榮則痛──健康的身體不會無緣無故出現疼痛；有痛，說明有「不通」，或者「不榮」。
不通，就是氣血「堵」了，肯定是有瘀，特別是在月經來之前幾天，就開始小肚子疼的人，瘀象就很明確。再一個，經血裡頭夾有紫暗的血塊，可能是因為寒凝，也可能是肝鬱化火，火煎氣血成了血塊，要看看她平時的感覺。總之，瘀血是必須要化掉的，留在裡邊，每次經期都會生疼，而且會造成子宮的繼發疾病。造成瘀的原因，也就是身體的大環境，更是要及時全面扭轉。
2009年4月，我看過一個北京來的女子，印象很深。她經人介紹來找到我們，37歲，老北京人，結婚七年，一直生不出孩子，中間有過兩次異位妊娠，受精卵沒有順利進入子宮著床，在輸卵管裡扎了根，醫生採取切除輸卵管的辦法來中止妊娠；兩次異位妊娠，雙側輸卵管都已經被切掉了。
她和她丈夫趕到這兒來時，在心理上、體力上都已經精疲力竭。病人的丈夫尤其激動，說：「為了要一個孩子，我們等了整整七年時間！看過無數醫生，至今仍然沒有結果，只要我能有一個孩子，讓我幹什麼都行！我們現在已經做過一次試管嬰兒，但是由於卵子的原因，沒有成功。」
我們第一個問她的問題就是：「你這幾年月經什麼情況？」
果不其然，她說：「經常痛經。」
我接著問她白帶。
她說：「平時白帶量比較多，有時候像水一樣流下來。」
從痛經和水樣白帶這兩個症狀上，我就大概把握住她的問題了——虛寒不孕！……卵子生活在什麼樣的環境裡？這環境不改變，卵子能活下來嗎？她丈夫說試管嬰兒不成功是「由於卵子的原因」，未必。這種情況下，我就先不考慮她卵子的問題，先把痛經和水樣白帶這兩個很要命的問題解決掉，否則，卵子怎麼有正常的環境？
我就再問她平時喜歡吃什麼？這個女孩子說她以前是學體育的，運動出大汗以後，經常吃涼的，久而久之，就成了習慣。這對虛寒體質簡直是雪上加霜。單純寒，單純虛，應該還不至於嚴重痛經、不孕，她的體內肯定還有血瘀的問題。
看了舌象，舌色淡白，舌苔水滑；再搭脈，沉遲無力，一派寒涼之象，少腹有寒凝血瘀實證。這時候，你不由得再一次感到中醫理論的偉大，因為子宮外孕的辨證主要就是少腹血瘀之實證。這樣的身體條件，其實早已通過痛經來提醒她了，只是沒有引起注意，最後發展成兩次異位妊娠。
《女科正宗》說：「男精壯而女經調，有子之道也！」
現在就要看月經這個關鍵指標了。我從整體來調理她的身體，健脾祛濕，逐瘀生新，溫陽止痛。最終目的就是培養和提高子宮的陽氣，這樣卵子就正常了，子宮也就有了孕育胎兒的條件！
兩個月以後，北京來電，病人試管嬰兒成功，並且是雙胞胎！這個保胎的過程可以說是任重而道遠，時好時壞，還有妊娠劇吐。當時我們的壓力也非常大，一對結婚七年的夫婦，為了要孩子，可以說歷盡千辛萬苦，在我們這裡調治後，終於成功孕育；如果保胎不利，孩子流產，我們的功德不圓滿啊！
在懷孕八個月期間，有兩個月的時間，她基本上什麼都不吃，全靠中藥來維持（編按：此為該案例自身狀況，讀者請勿隨意模仿，仍須向醫師諮詢）。連醫院的主治醫生都說，這樣行嗎？在這種情況下，她一直堅持到38週，剖腹順利產下一男一女，男孩2450公克、女孩2800公克。她丈夫高興極了，經常在夢中笑醒。
一個家庭，一對夫婦，孩子已經成為維繫一個家庭的重要紐帶，病人的丈夫說再沒有孩子，這個家庭就面臨解體了，所以說順利完成這項「工程」，是非常美妙的一件事情。且不說病人的那種喜悅之情難以言表，我們也替他們高興！
這個病例，是陽氣虛、濕寒盛導致的痛經。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！