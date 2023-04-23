《子宮好，女人才好》：月經病是子宮的求救信號，經痛的直接原因是「不通」或「不榮」

文：田原

田原筆記

大多數女人都有過痛經的經歷，有的人輕、有的人重，都知道這是個特殊時期，有點不適也很正常。大多數做母親的會告訴女兒：「忍一忍就好了，不是什麼病。」閨密之間也都這麼互相安慰。於是，對於痛經，很多女人就不當大事「忍」了。

究竟如何看待這個「小痛小疾」呢？我覺得中里巴人一個看待身體和疾病的觀點值得深思：「對待自己的身體就要像對待自己的孩子一樣，應該關心它、幫助它、引導它、鍛鍊它，不要漠視它、壓抑它、強制它、仇視它。如果孩子犯了錯誤，我們更要去傾聽他的訴說，而不要一棒打死，或者交給員警、送進監獄。

當然也不可放任自流。身體是自己的，猶如孩子是自己的一樣，疾病就像是孩子的惡作劇，是孩子野性的一種宣洩，是一種巨大的能量，可以轉化為成長的動力。但我們往往敵視和恐懼這種能量，不惜耗費更多的能量來清除它。這無異是一種瘋狂的自相殘殺。」

痛經，這個讓人頭疼的「孩子」，她在宣洩什麼呢？

王氏女科

如果說月經病是子宮的一個求救信號，那麼痛經無疑就是一個警鈴，即使一開始還不嚴重，忍著拖著也會拖出病來。在臨床上來看，很多因為不孕、子宮內膜增生、子宮內膜異位、宮頸和盆腔炎症而來我們這兒看病的人，在發病前很長一段時間裡，早就出現了月經不正常的問題，或者是日子不準，或者是痛經。這些女性的白帶也不會一點毛病都沒有，只是沒有月經這麼明顯，這麼容易發現。

痛經的直接原因，一個是不通，一個是不榮。中醫的原話是：不通則痛，不榮則痛──健康的身體不會無緣無故出現疼痛；有痛，說明有「不通」，或者「不榮」。

不通，就是氣血「堵」了，肯定是有瘀，特別是在月經來之前幾天，就開始小肚子疼的人，瘀象就很明確。再一個，經血裡頭夾有紫暗的血塊，可能是因為寒凝，也可能是肝鬱化火，火煎氣血成了血塊，要看看她平時的感覺。總之，瘀血是必須要化掉的，留在裡邊，每次經期都會生疼，而且會造成子宮的繼發疾病。造成瘀的原因，也就是身體的大環境，更是要及時全面扭轉。

2009年4月，我看過一個北京來的女子，印象很深。她經人介紹來找到我們，37歲，老北京人，結婚七年，一直生不出孩子，中間有過兩次異位妊娠，受精卵沒有順利進入子宮著床，在輸卵管裡扎了根，醫生採取切除輸卵管的辦法來中止妊娠；兩次異位妊娠，雙側輸卵管都已經被切掉了。

她和她丈夫趕到這兒來時，在心理上、體力上都已經精疲力竭。病人的丈夫尤其激動，說：「為了要一個孩子，我們等了整整七年時間！看過無數醫生，至今仍然沒有結果，只要我能有一個孩子，讓我幹什麼都行！我們現在已經做過一次試管嬰兒，但是由於卵子的原因，沒有成功。」

我們第一個問她的問題就是：「你這幾年月經什麼情況？」

果不其然，她說：「經常痛經。」

我接著問她白帶。

她說：「平時白帶量比較多，有時候像水一樣流下來。」

從痛經和水樣白帶這兩個症狀上，我就大概把握住她的問題了——虛寒不孕！……卵子生活在什麼樣的環境裡？這環境不改變，卵子能活下來嗎？她丈夫說試管嬰兒不成功是「由於卵子的原因」，未必。這種情況下，我就先不考慮她卵子的問題，先把痛經和水樣白帶這兩個很要命的問題解決掉，否則，卵子怎麼有正常的環境？

我就再問她平時喜歡吃什麼？這個女孩子說她以前是學體育的，運動出大汗以後，經常吃涼的，久而久之，就成了習慣。這對虛寒體質簡直是雪上加霜。單純寒，單純虛，應該還不至於嚴重痛經、不孕，她的體內肯定還有血瘀的問題。

看了舌象，舌色淡白，舌苔水滑；再搭脈，沉遲無力，一派寒涼之象，少腹有寒凝血瘀實證。這時候，你不由得再一次感到中醫理論的偉大，因為子宮外孕的辨證主要就是少腹血瘀之實證。這樣的身體條件，其實早已通過痛經來提醒她了，只是沒有引起注意，最後發展成兩次異位妊娠。

《女科正宗》說：「男精壯而女經調，有子之道也！」

現在就要看月經這個關鍵指標了。我從整體來調理她的身體，健脾祛濕，逐瘀生新，溫陽止痛。最終目的就是培養和提高子宮的陽氣，這樣卵子就正常了，子宮也就有了孕育胎兒的條件！

兩個月以後，北京來電，病人試管嬰兒成功，並且是雙胞胎！這個保胎的過程可以說是任重而道遠，時好時壞，還有妊娠劇吐。當時我們的壓力也非常大，一對結婚七年的夫婦，為了要孩子，可以說歷盡千辛萬苦，在我們這裡調治後，終於成功孕育；如果保胎不利，孩子流產，我們的功德不圓滿啊！

在懷孕八個月期間，有兩個月的時間，她基本上什麼都不吃，全靠中藥來維持（編按：此為該案例自身狀況，讀者請勿隨意模仿，仍須向醫師諮詢）。連醫院的主治醫生都說，這樣行嗎？在這種情況下，她一直堅持到38週，剖腹順利產下一男一女，男孩2450公克、女孩2800公克。她丈夫高興極了，經常在夢中笑醒。

一個家庭，一對夫婦，孩子已經成為維繫一個家庭的重要紐帶，病人的丈夫說再沒有孩子，這個家庭就面臨解體了，所以說順利完成這項「工程」，是非常美妙的一件事情。且不說病人的那種喜悅之情難以言表，我們也替他們高興！

這個病例，是陽氣虛、濕寒盛導致的痛經。