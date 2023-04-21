《犯罪心理剖繪檔案》：藉由鎮定的討論，減輕對方突然因失望而訴諸暴力的舉動
我們想讓你知道的是
事實上，在所有情況中，基本的策略都是一樣的：必須盡量避免與敵方直接對質，應該試圖說服敵方，不論他是被逮捕的嫌犯、威脅要自殺的人、武裝佔領建築物的人、綁匪，或是恐怖份子，調查員都必須掌握他們最在意的要點。
文：布萊恩．隱內（Brian Innes）
協商與偵訊
即使在罪犯的身分已經被確認後，犯罪剖繪專家對案件的終結仍舊貢獻甚大。危機協商尤其重要。美國聯邦調查局已經在華盛頓總部成立了一個操作中心，他們能同時處理五件危機事件。
罪犯被逮捕、審判、定罪、判刑前，任何犯罪案件都不算結束。截至目前為止，本書一直關注於如何透過分析罪犯的心理特徵，領導調查員確認未知或身分不明罪犯的身分。不過，在有些情境中，執法單位則已經與嫌犯聯繫，或者嫌犯的位置已經被確定（即使身分還沒確定），如綁架、劫持人質或自殺威脅的案例。在這些情況下，了解犯罪心理都是必要的。
美國聯邦調查局的探員哈沃德．特坦及派特．毛拉尼，開始在坎迪克學院教授犯罪心理分析後不久，他們就領悟到，類似的概念也可適用在劫持類型的案件。
哈沃德．特坦寫道：「1974年，派特．毛拉尼和我使用剖繪方法的原則，建立了一套人質協商計畫。」1974年至1975年間，毛拉尼使用這些新建立的原則，協商幾件劫持人質的案件。後來，他的方法被修正，並由美國聯邦調查局探員孔．海索（Con Hassel）及湯瑪斯．史特蘭茲（Thomas Strentz）延伸。
合格的剖繪專家、心理學顧問及精神病學顧問，在建議警方（或者在有些案例中則是保險公司的代表）最佳協商與偵訊之道時，扮演重要的角色。
事實上，在所有情況中，基本的策略都是一樣的：必須盡量避免與敵方直接對質，應該試圖說服敵方，不論他是被逮捕的嫌犯、威脅要自殺的人、武裝佔領建築物的人、綁匪，或是恐怖份子，調查員都必須掌握他們最在意的要點。必須基於對犯罪心理的理解，建立信任與彼此有所共鳴的關係：這不僅能找到解決困境的方法，同時也可以藉由鎮定的討論，減輕對方突然因失望而訴諸暴力的舉動。
協商
警方或其他安全組織必須處理以暴力威脅自己或別人的情境，其範圍十分廣大；雖然這些情境在本質上可能非常不同。但是，如同美國聯邦調查局探員魏納．弗斯里爾（Dwayne Fuselier）和蓋瑞．諾斯納（GaryNoesner）在1990年的報告中指出：「它們都是犯罪行為。」而且每件案子的協商方式，基本上應該保持一致。原本稱為「人質協商」，現在已經由更廣義的用語「危機處理」取代。
《熱天午後》
紐約市布魯克林區，一間小銀行快打烊時，桑尼（艾爾．帕西諾飾）和他意志不堅的搭檔薩爾（約翰．卡塞爾飾）亮出他們的武器，宣布搶劫。但是，現金很少，警鈴又響了，這兩名搶匪劫持銀行職員作為人質，而銀行外擠滿了人群，警方的狙擊手已經各就各位，包圍整棟大樓，而莫瑞提警官（查理士．鄧寧飾）則必須盡可能維持情況冷靜。
在炎熱的下午終於轉為傍晚時，受美國聯邦調查局探員雪爾頓（詹姆士．布羅德利克飾）指導的莫瑞提警官，開始以電話與桑尼進行協商；同時，銀行職員開始與搶劫犯建立某種程度的同理心，表達對他們困境的了解，甚至同情。
披薩被送到銀行裡，最後警方終於同意綁匪，會用小型巴士把他們及人質帶到機場，在那裡待命的飛機將送他們出國。直到機場，美國聯邦調查局及警方才介入：薩爾意外地被近距離射死，而躲在小巴士一側的桑尼則突然明白，他的計畫都落空了。
在這些情況下，官方的自然反應是矛盾的：在暴力威脅的案件中，最早抵達現場的可能是武裝警察，接著是更極端的狙擊手或特警隊（SWAT）小組。這種「未經思考的」反應必須受到嚴厲的控制：任何明顯的身體反應，將無可避免地導致現場所有人（罪犯自己、人質，當然還有警方）陷入險境。
如何處理一個在高處威脅要向下跳的人的方法，也是一樣：不要立即試圖抓住他，而是以同情的態度和他討論他的困難和想要自殺的原因，逐漸建立彼此間的信賴。另外還有其他解決辦法；小心地暗中包圍現場，然後只在沒有其他解決方法之下，才突然抓住他的腳踝或手臂。即使在有大量人質被一群武裝恐怖份子劫持的情境下，基本上也應該以相同的方式包圍現場，然後突然先發制人地發動攻擊。
美國聯邦調查局具體明確地發展人質協商技術，開始於1975年的行為科學小組，在羅伯特．雷斯勒的監督之下。50名探員上了第一次課程，由派特．毛拉尼擔任資深講師，而紐約警察局法蘭克．波爾茲（Frank Bolz）及哈維．史羅斯堡（Harvey Schlossberg）則提供他們實際的經驗。
約翰．道格拉斯寫道：「我們研究了一些在劫持人質事件中重要的現象，像是『斯德哥爾摩症候群』（Stockholm syndrome）。」紐約警察局的一件案例曾經被薛尼．盧梅（Sidney Lumet）拍成電影《熱天午後》（Dog Day Afternoon），由艾爾．帕西諾主演。此電影係根據1972年8月22日，紐約市發生的真實劫持人質事件所改編；一名男子企圖搶銀行，以支付他同性愛人變性手術的經費。這是美國聯邦調查局的課程內容之一。
派特．毛拉尼早期成功的案例是俄亥俄州華倫斯維爾海特斯的一件案子，當時一名診斷為妄想精神分裂者的男子柯里．摩爾（Cory Moore），在警局內挾持一位警察隊長及17歲的祕書。這名持槍者要求所有白人立刻離開地球，而且他說希望可以和卡特總統討論此事。羅伯特．雷斯勒當時也在場，他接獲一通來自白宮新聞祕書的電話，宣布卡特總統願意和這名「恐怖份子」溝通。
但是，如同約翰．道格拉斯在《破案神探》（Mindhunter）寫道：「一旦你讓挾持者與他認為是決策者的人直接交談時，每個人都沒有退路；如果你不願意向歹徒妥協，就得冒著讓情況變得更糟的風險。能讓他們講得越久越好。」雷斯勒說謊，告訴白宮，劫持者無法接電話。毛拉尼因此得以在無人傷亡（及沒有總統介入）的情況下解決本案。他為摩爾召開記者招待會，讓他得以解釋自己的觀點，人質也獲得釋放。
危機處理小組現在已經是全世界執法單位很重要的一部分。通常包括兩名或更多裝備技師，精通電話及監視系統；而一群受過特別訓練的協商者則定期從進修課程中更新他們的技術。如果有必要的話，在後面支持他們的是一武裝「作戰小組」；但是，協商員強調，武裝小組的行蹤必須隱密，而且只有在所有方法都失敗時才可以動用他們。
書籍介紹
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。