《犯罪心理剖繪檔案》：藉由鎮定的討論，減輕對方突然因失望而訴諸暴力的舉動

文：布萊恩．隱內（Brian Innes）

協商與偵訊

即使在罪犯的身分已經被確認後，犯罪剖繪專家對案件的終結仍舊貢獻甚大。危機協商尤其重要。美國聯邦調查局已經在華盛頓總部成立了一個操作中心，他們能同時處理五件危機事件。

罪犯被逮捕、審判、定罪、判刑前，任何犯罪案件都不算結束。截至目前為止，本書一直關注於如何透過分析罪犯的心理特徵，領導調查員確認未知或身分不明罪犯的身分。不過，在有些情境中，執法單位則已經與嫌犯聯繫，或者嫌犯的位置已經被確定（即使身分還沒確定），如綁架、劫持人質或自殺威脅的案例。在這些情況下，了解犯罪心理都是必要的。

美國聯邦調查局的探員哈沃德．特坦及派特．毛拉尼，開始在坎迪克學院教授犯罪心理分析後不久，他們就領悟到，類似的概念也可適用在劫持類型的案件。

哈沃德．特坦寫道：「1974年，派特．毛拉尼和我使用剖繪方法的原則，建立了一套人質協商計畫。」1974年至1975年間，毛拉尼使用這些新建立的原則，協商幾件劫持人質的案件。後來，他的方法被修正，並由美國聯邦調查局探員孔．海索（Con Hassel）及湯瑪斯．史特蘭茲（Thomas Strentz）延伸。

合格的剖繪專家、心理學顧問及精神病學顧問，在建議警方（或者在有些案例中則是保險公司的代表）最佳協商與偵訊之道時，扮演重要的角色。

事實上，在所有情況中，基本的策略都是一樣的：必須盡量避免與敵方直接對質，應該試圖說服敵方，不論他是被逮捕的嫌犯、威脅要自殺的人、武裝佔領建築物的人、綁匪，或是恐怖份子，調查員都必須掌握他們最在意的要點。必須基於對犯罪心理的理解，建立信任與彼此有所共鳴的關係：這不僅能找到解決困境的方法，同時也可以藉由鎮定的討論，減輕對方突然因失望而訴諸暴力的舉動。

Photo Credit: 商周 2000年，「菲律賓穆斯林阿布薩亞夫游擊隊」在馬來西亞綁架了21名人質，他們被關在反抗軍位於森林的營部裡。反抗軍曾劫持超過70名人質，包括兩名美國人：有些在幾個月後被釋放，但是有些則死亡。美國顧問說，菲律賓的部隊沒有有效地與反抗軍協商溝通。

協商

警方或其他安全組織必須處理以暴力威脅自己或別人的情境，其範圍十分廣大；雖然這些情境在本質上可能非常不同。但是，如同美國聯邦調查局探員魏納．弗斯里爾（Dwayne Fuselier）和蓋瑞．諾斯納（GaryNoesner）在1990年的報告中指出：「它們都是犯罪行為。」而且每件案子的協商方式，基本上應該保持一致。原本稱為「人質協商」，現在已經由更廣義的用語「危機處理」取代。

Photo Credit: 商周 美國特警隊正在喬治亞洲的錫安山受訓。

《熱天午後》 紐約市布魯克林區，一間小銀行快打烊時，桑尼（艾爾．帕西諾飾）和他意志不堅的搭檔薩爾（約翰．卡塞爾飾）亮出他們的武器，宣布搶劫。但是，現金很少，警鈴又響了，這兩名搶匪劫持銀行職員作為人質，而銀行外擠滿了人群，警方的狙擊手已經各就各位，包圍整棟大樓，而莫瑞提警官（查理士．鄧寧飾）則必須盡可能維持情況冷靜。 在炎熱的下午終於轉為傍晚時，受美國聯邦調查局探員雪爾頓（詹姆士．布羅德利克飾）指導的莫瑞提警官，開始以電話與桑尼進行協商；同時，銀行職員開始與搶劫犯建立某種程度的同理心，表達對他們困境的了解，甚至同情。 披薩被送到銀行裡，最後警方終於同意綁匪，會用小型巴士把他們及人質帶到機場，在那裡待命的飛機將送他們出國。直到機場，美國聯邦調查局及警方才介入：薩爾意外地被近距離射死，而躲在小巴士一側的桑尼則突然明白，他的計畫都落空了。 Photo Credit: 商周 艾爾．帕西諾在薛尼．盧梅執導的《熱天午後》扮演桑尼一角。《熱天午後》係改編自一紐約真實事件，並成為行為科學小組訓練協商員的重要課程內容之一。

在這些情況下，官方的自然反應是矛盾的：在暴力威脅的案件中，最早抵達現場的可能是武裝警察，接著是更極端的狙擊手或特警隊（SWAT）小組。這種「未經思考的」反應必須受到嚴厲的控制：任何明顯的身體反應，將無可避免地導致現場所有人（罪犯自己、人質，當然還有警方）陷入險境。

如何處理一個在高處威脅要向下跳的人的方法，也是一樣：不要立即試圖抓住他，而是以同情的態度和他討論他的困難和想要自殺的原因，逐漸建立彼此間的信賴。另外還有其他解決辦法；小心地暗中包圍現場，然後只在沒有其他解決方法之下，才突然抓住他的腳踝或手臂。即使在有大量人質被一群武裝恐怖份子劫持的情境下，基本上也應該以相同的方式包圍現場，然後突然先發制人地發動攻擊。

美國聯邦調查局具體明確地發展人質協商技術，開始於1975年的行為科學小組，在羅伯特．雷斯勒的監督之下。50名探員上了第一次課程，由派特．毛拉尼擔任資深講師，而紐約警察局法蘭克．波爾茲（Frank Bolz）及哈維．史羅斯堡（Harvey Schlossberg）則提供他們實際的經驗。

約翰．道格拉斯寫道：「我們研究了一些在劫持人質事件中重要的現象，像是『斯德哥爾摩症候群』（Stockholm syndrome）。」紐約警察局的一件案例曾經被薛尼．盧梅（Sidney Lumet）拍成電影《熱天午後》（Dog Day Afternoon），由艾爾．帕西諾主演。此電影係根據1972年8月22日，紐約市發生的真實劫持人質事件所改編；一名男子企圖搶銀行，以支付他同性愛人變性手術的經費。這是美國聯邦調查局的課程內容之一。

Photo Credit: 商周 1980年代，美國聯邦調查局實行一項現實模擬訓練計畫，有經驗的行為科學小組及「暴力罪犯逮捕計畫」操作員扮演人質劫持者。在這張照片中，羅伯特．雷斯勒（右）正假扮恐怖份子，依據典型的情節提出要求。

派特．毛拉尼早期成功的案例是俄亥俄州華倫斯維爾海特斯的一件案子，當時一名診斷為妄想精神分裂者的男子柯里．摩爾（Cory Moore），在警局內挾持一位警察隊長及17歲的祕書。這名持槍者要求所有白人立刻離開地球，而且他說希望可以和卡特總統討論此事。羅伯特．雷斯勒當時也在場，他接獲一通來自白宮新聞祕書的電話，宣布卡特總統願意和這名「恐怖份子」溝通。

但是，如同約翰．道格拉斯在《破案神探》（Mindhunter）寫道：「一旦你讓挾持者與他認為是決策者的人直接交談時，每個人都沒有退路；如果你不願意向歹徒妥協，就得冒著讓情況變得更糟的風險。能讓他們講得越久越好。」雷斯勒說謊，告訴白宮，劫持者無法接電話。毛拉尼因此得以在無人傷亡（及沒有總統介入）的情況下解決本案。他為摩爾召開記者招待會，讓他得以解釋自己的觀點，人質也獲得釋放。

危機處理小組現在已經是全世界執法單位很重要的一部分。通常包括兩名或更多裝備技師，精通電話及監視系統；而一群受過特別訓練的協商者則定期從進修課程中更新他們的技術。如果有必要的話，在後面支持他們的是一武裝「作戰小組」；但是，協商員強調，武裝小組的行蹤必須隱密，而且只有在所有方法都失敗時才可以動用他們。

Photo Credit: 商周 1990年，一名男子持槍闖入猶他州鹽湖城的「摩門教堂家譜圖書館」，並殺害了兩個人。在一場槍戰後，這名男子身亡。警方表示，他們不確定這名男子究竟是被射殺身亡，或是死於自我傷害。

Photo Credit: 商周 1997年4 月，秘魯警方從被劫持的日本大使住處搶救出一名人質。至少有一名人質被殺害，所有劫持犯都在警方猛攻這棟建築時身亡。

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