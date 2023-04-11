證交所董事長林修銘：台股T+1仍屬研議階段，朝4大目標做好準備
我們想讓你知道的是
如果證交所實施T+1交割新制，最直接影響的就是外資，因為時差的關係，從T+2改為T+1，減少一天緩衝期，以現行機制外資的保管銀行就很難順利完成作業。
（中央社）台灣證券交易所董事長林修銘11日表示，台股交割制度由T+2縮短為T+1，目前仍屬研議階段；會先朝4面向做好準備，若T+1將來成為國際股市主流，即可快速上線。
台股T+1朝4面向做好準備
林修銘在「證交所新加坡及日本引資後記者會」指出，美國、加拿大將在明（2024）年5月實施股市交割T+1新制（交易日次日完成交割），但目前只有印度股市實施股市T+1交割新制，且是今（2023）年才開始實施；儘管國際上實施T+1新制的經驗尚嫌不足，但台灣會先做好準備，包括增加對證券商款券撥付作業彈性、優化結算交割系統、強化交割借券機制、減輕外資交割成本4大目標。
林修銘指出，台股從T+3（交易日後第3個營業日）交割，跨入T+2（交易日後第2個營業日交割）經歷10年，日本實施T+2制度更僅有3年，若在短時間實施新制，仍有很多問題需要克服。
他說，若實施T+1交割新制，最直接影響的就是外資，因為時差的關係，若從T+2改為T+1，減少一天緩衝期，以現行機制外資的保管銀行就很難順利完成作業。
林修銘表示，證交所將參考國際股市運作經驗，徵詢證券商、國際保管銀行、資產管理公司、廣大散戶意見，可讓交割更有效率，降低風險，提高流動性；但是否實施、何時實施，目前並無定案。
林修銘強調，T+1是目前討論的國際議題，雖然印度已開始執行，但仍有很多問題要克服；美國、加拿大明年5月才實施，英國只是研議T+1交割方式，將待新制在國際股市運作一段時間，再逐步分階段確認台股T+1新制的進程。
林修銘指出，台灣資本市場在全球重要性與日具增，外資投資台股比例在亞洲地區來看也很高，台股的外資比重一度來到46%，目前也約有40%，外資占台股交易量約30%。
而證交所此次赴新加坡、日本交流，外資關切證券交易法部分條文修正草案，將大量持股申報門檻從10%降到5%的執行程序等議題。證交所也預告9月將赴紐約，再去加拿大，將來也會爭取中東外資投資台股。
證期局：要審慎評估
（中央社）台股是否跟進國際T+1交割時間，引起注意。金管會證期局長張振山10日指出，雖然印度2023年開始實施T+1，美國也將在2024年調整為T+1，但目前還需要進一步研議，需要更詳盡的評估是否符合台灣市場現況。
為了提升台灣資本市場全球能見度，證期局長張振山和證交所董事長林修銘日前率團前往新加坡、日本招商引資。
立法院財政委員會今天審查證券交易法第14條條文修正草案等案，金管會主委黃天牧列席備詢。會前媒體提問金管會招商引資情形，黃天牧請張振山代為回應。
張振山指出，此次至星國、日本引資，國外都很驚訝台灣有主管機關一起去拜訪，是很重要的成功案例，也提了一些建議，譬如認為台灣的競價拍賣系統使用起來不是那麼便利，這部分會向券商公會反映，系統要調整。
至於有沒有制度面的建議，張振山說，也有提到韓國拚升格至MSCI已開發國家指數，台灣是否應比照，「這部分我們心裡有底」，涵蓋面不是只有金管會的問題，將來會有專案小組研議，到底什麼時候適合申請升格至已開發國家。
媒體追問有無關於漲跌幅、時間或其他資本市場基本面的改革，張振山說，制度面很典型的案例就是台股目前的交割時間為T+2，印度今年開始實施T+1，美國也將在明年調整為T+1，台灣是不是要比照，因為有跨時區的問題，外資匯款、包括銀行之間的互動方式，可能這部分還要細的調整，再來看看有沒有必要直接改為T+1，這部分要研議，很多問題要釐清，確定周邊單位都能運作才可以。
張振山說，印度今年實施T+1後，對印度股市衝擊很大，所以要審慎評估。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！