證交所董事長林修銘：台股T+1仍屬研議階段，朝4大目標做好準備

（中央社）台灣證券交易所董事長林修銘11日表示，台股交割制度由T+2縮短為T+1，目前仍屬研議階段；會先朝4面向做好準備，若T+1將來成為國際股市主流，即可快速上線。

台股T+1朝4面向做好準備

林修銘在「證交所新加坡及日本引資後記者會」指出，美國、加拿大將在明（2024）年5月實施股市交割T+1新制（交易日次日完成交割），但目前只有印度股市實施股市T+1交割新制，且是今（2023）年才開始實施；儘管國際上實施T+1新制的經驗尚嫌不足，但台灣會先做好準備，包括增加對證券商款券撥付作業彈性、優化結算交割系統、強化交割借券機制、減輕外資交割成本4大目標。

林修銘指出，台股從T+3（交易日後第3個營業日）交割，跨入T+2（交易日後第2個營業日交割）經歷10年，日本實施T+2制度更僅有3年，若在短時間實施新制，仍有很多問題需要克服。

他說，若實施T+1交割新制，最直接影響的就是外資，因為時差的關係，若從T+2改為T+1，減少一天緩衝期，以現行機制外資的保管銀行就很難順利完成作業。

林修銘表示，證交所將參考國際股市運作經驗，徵詢證券商、國際保管銀行、資產管理公司、廣大散戶意見，可讓交割更有效率，降低風險，提高流動性；但是否實施、何時實施，目前並無定案。

林修銘強調，T+1是目前討論的國際議題，雖然印度已開始執行，但仍有很多問題要克服；美國、加拿大明年5月才實施，英國只是研議T+1交割方式，將待新制在國際股市運作一段時間，再逐步分階段確認台股T+1新制的進程。

林修銘指出，台灣資本市場在全球重要性與日具增，外資投資台股比例在亞洲地區來看也很高，台股的外資比重一度來到46%，目前也約有40%，外資占台股交易量約30%。

而證交所此次赴新加坡、日本交流，外資關切證券交易法部分條文修正草案，將大量持股申報門檻從10%降到5%的執行程序等議題。證交所也預告9月將赴紐約，再去加拿大，將來也會爭取中東外資投資台股。

證期局：要審慎評估

（中央社）台股是否跟進國際T+1交割時間，引起注意。金管會證期局長張振山10日指出，雖然印度2023年開始實施T+1，美國也將在2024年調整為T+1，但目前還需要進一步研議，需要更詳盡的評估是否符合台灣市場現況。

為了提升台灣資本市場全球能見度，證期局長張振山和證交所董事長林修銘日前率團前往新加坡、日本招商引資。

立法院財政委員會今天審查證券交易法第14條條文修正草案等案，金管會主委黃天牧列席備詢。會前媒體提問金管會招商引資情形，黃天牧請張振山代為回應。

張振山指出，此次至星國、日本引資，國外都很驚訝台灣有主管機關一起去拜訪，是很重要的成功案例，也提了一些建議，譬如認為台灣的競價拍賣系統使用起來不是那麼便利，這部分會向券商公會反映，系統要調整。

至於有沒有制度面的建議，張振山說，也有提到韓國拚升格至MSCI已開發國家指數，台灣是否應比照，「這部分我們心裡有底」，涵蓋面不是只有金管會的問題，將來會有專案小組研議，到底什麼時候適合申請升格至已開發國家。

媒體追問有無關於漲跌幅、時間或其他資本市場基本面的改革，張振山說，制度面很典型的案例就是台股目前的交割時間為T+2，印度今年開始實施T+1，美國也將在明年調整為T+1，台灣是不是要比照，因為有跨時區的問題，外資匯款、包括銀行之間的互動方式，可能這部分還要細的調整，再來看看有沒有必要直接改為T+1，這部分要研議，很多問題要釐清，確定周邊單位都能運作才可以。

張振山說，印度今年實施T+1後，對印度股市衝擊很大，所以要審慎評估。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航