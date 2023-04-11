樂天小熊參加「動物認養計畫」 在台投入無尾熊保育

1984年澳洲送無尾熊給日本，促成「樂天小熊餅」的誕生

大人小孩都喜歡的樂天小熊餅，1984於日本誕生，當時澳洲計畫送日本兩隻無尾熊，開發人員們立刻受到了啟發，於是決定要設計出以無尾熊為範本的卡通人物，並且立定了要將這個無尾熊卡通人物印在餅乾上的企劃，同時結合空心餅乾技術、推出小熊餅乾，並取名「コアラのマーチ」，「像可愛的遊行吹奏樂團（Marching Band）一樣，今後也會有很多無尾熊陸續地來到日本」這樣快樂的景象為靈感，因此決定使用「Koala no March（無尾熊大遊行）」這個名字。而樂天小熊餅獨特的六角柱型紙盒包裝，其實也是以無尾熊最喜歡的尤加利樹為靈感所設計出的造型。

1994年開始成為澳洲無尾熊基金會的重要贊助商

日本樂天株式會社在1994年樂天小熊餅乾上市10週年時，加入了以無尾熊保護與復育為營運宗旨的「澳洲無尾熊基金會（Australian Koala Foundation, AKF）」，至今將近30年持續以品牌名義定期資助，成為該基金會黃金級贊助廠商。所以每一個小熊餅的包裝上，都印有「澳洲無尾熊基金會（Australian Koala Foundation, AKF）」的標章。

2023年樂天小熊加入臺北市立動物園認養計畫

台灣樂天製菓希望將動物保育的行動也實踐到台灣社會，以樂天小熊餅乾品牌名義，自今年起加入臺北市立動物園的「動物認養計畫」，一同關注與支持野生動物保育的相關工作，落實企業社會及環境責任。也呼籲社會大眾隨手回收做環保，減少資源浪費；愛護地球共同維護生態環境；齊心為野生動物保育盡一份心力。希望大家在動物園近距離觀察可愛的無尾熊同時，也可以想到保育野生動物的重要。

樂天小熊餅乾粉絲專頁

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加入動物認養

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